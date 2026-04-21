高市早苗頻繁製造事端　中日關係面臨更嚴峻挑戰

伊朗戰事稍有緩解，日本高市早苗內閣又開始在東亞製造事端，於最近打出了一套極具針對性的「組合拳」。

4月10日，日本外務省發布新版《外交藍皮書》，將沿用了十年的「中日是最重要雙邊關係之一」直接抹除，降級為「重要鄰國」。整本藍皮書充斥着「中國威脅論」，把東海巡航、稀土出口管制統統歸咎為中國的錯。

4月17日，日本「雷」號驅逐艦過航台灣海峽。當天，正是《馬關條約》簽訂日。在國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸剛剛結束，國共兩黨進行溝通交流決意共同維護「九二共識」，反「台獨」的氣氛下，日方向台當局發出政治信號，支持台獨的意圖非常明顯。

4月20日，菲律賓和美國「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習在菲律賓首都馬尼拉啟動。此次軍演規模預計達1.7萬人，持續至5月8日。日本今年首次以正式成員身份參與軍演。日本自衛隊派出1400名士兵參與軍演，並部署直升機母艦、驅逐艦及登陸艦。日本還將首次在菲律賓領土上進行實彈演習，利用88式陸基反艦導彈在北伊羅戈省海域模擬擊沉一艘靶船。

4月21日，日本首相高市早苗以內閣總理大臣名義，向供奉着14名二戰甲級戰犯的靖國神社供奉名為「真榊」的祭品。除高市早苗以外，日本厚生勞動大臣上野賢一郎、日本國家公安委員長赤間二郎、日本成長戰略擔當大臣城內實等內閣閣僚，以及國會眾議院議長森英介和參議院議長關口昌一也向靖國神社供奉了「真榊」。

4月21日，日本政府正式修訂了其防衛裝備轉讓三項原則的實施細則，允許日本出口戰鬥機、驅逐艦等攻擊性裝備。這些修訂已獲得日本內閣和國家安全保障會議的批准。這是現代日本政策的轉折點，相當於正式廢除了此前和平憲法下的武器出口三原則。

擺放有14名甲級戰犯靈位的日本靖國神社。（資料圖片）

這是高市早苗重新組閣後、過去十幾天內，日本方面的動作。在此之前，高市早苗還表示過若台海有事，日本會派自衛隊武力介入，引發了中日之間的激烈外交衝突，雙邊關係陷入歷史性低谷。

但把這些密集發生的行為連起來看，一切昭然若揭。高市早苗帶領的絕對多數內閣，開始了加速推進日本國家正常化進程。接下來闖關修改和平憲法，突破無核三原則等可能都在高市的日程清單上。日本軍國主義不僅在加速復辟，而且具有非常明確的指向對象。日本加速「再軍事化」不僅是事實和現實，而且已經開始有實際的路線和行動。

有分析認為，日方此舉，是為了獲得美國的支持，強化自身在對抗中國中的特殊地位。同時也是為了搭美國便車，放大和利用美國對中國崛起的戰略焦慮，趁機實現本國的所謂「國家正常化」圖謀。在美國從自身利益出發可能為日本再軍事化開綠燈的情況下，對中國來說，如何有效遏制日本的右翼化和再武裝化趨勢，是一大現實挑戰。