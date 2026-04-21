日本修改防衛裝備轉移三原則　高市早苗稱安全環境嚴峻需夥伴支持

據共同網報道，4月21日，日本政府在內閣會議和國家安全保障會議上修訂了《國防裝備轉移三原則》及其操作指南。修訂後的原則性規定允許出口能夠造成人員傷亡的武器。首相高市早苗其後在網上發文為決定辯護：「在日益嚴峻的安全環境下，任何國家都無法獨自維護自身的和平與安全；它需要夥伴國家在國防裝備方面相互支持。」



高市早苗發文為修改防衛裝備轉移三原則解話：

高市早苗表示：「今天，我們修訂了《防衛裝備轉移三原則》及其《操作指南》。」

她認為：「此前，國產成品裝備的海外轉讓僅限於救援、運輸、監視、監測和地雷反制（即所謂的「五類」裝備）。此次修訂後，原則上所有國防裝備的轉讓都將成為可能。」

高市早苗指：「在日益嚴峻的安全環境下，任何國家都無法獨自維護自身的和平與安全；它需要夥伴國家在國防裝備方面相互支持。事實上，日本的國防裝備正是透過進口和授權生產等方式得到各國的支持。」

她表明：「在此背景下，夥伴國家對日本秉持「專屬防禦」理念研發的國防裝備表達了期望。」

高市早苗表示：「回應這些需求並轉移國防裝備，將有助於提升這些國家的防禦能力，最終預防衝突的發生，從而保障日本的安全。此外，如果夥伴國家擁有與日本相同的裝備，則可以相互交換零件，從而加強合作。」

高市早苗強調：「在轉讓設備時，我們將遵守國際出口管制框架，並逐案進行更嚴格的審查。我們也將確保接收方妥善管理。此外，接收者將僅限於承諾依照《聯合國憲章》使用設備的國家。」

2026年4月8日，日本東京，首相高市早苗在官邸與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通電話後向媒體發表講話。（Reuters）

高市早苗重申：「我們堅持日本作為和平國家的道路及其基本原則的承諾，自戰後80多年來始終如一，絕無改變。在新制度下，我們將策略性地推進設備轉讓，同時對轉讓的可行性做出更嚴格和謹慎的決定。」