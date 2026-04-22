美國面對霍爾木茲時刻？美伊戰事延宕可能重演「蘇彝士運河危機」

為期兩周的停火進入最後倒計時，截至星期二（4月21日）晚間，美伊新一輪談判前景仍不明朗。即便雙方能如期在伊斯蘭堡見上面，兩邊分歧嚴重，大概率談不出什麼結果。



美國和以色列2月底聯手對伊朗展開軍事打擊，如今的局面相信與美國總統特朗普最初的設想有很大差距。戰事「歹戲拖棚」，全球能源「大動脈」霍爾木茲海峽（Hormuz）幾乎癱瘓，伊朗的韌性超出外界預期，美國則越來越難從中抽身，面對的輿論和外交壓力不斷上升。

伊朗的韌性超出外界預期，美國越來越難從中抽身。（Getty Images）

政治新聞網站Politico上周爆料，美國國務院收到的電報顯示，伊朗戰爭正在危及美國的全球安全關係，並損害美國的聲望，尤其在穆斯林世界中的聲望，這讓美國面對信任流失，甚至是反美情緒。

報道引述一些美國駐外大使館提出的關切，指伊朗利用社交媒體，削弱了美國在輿論領域的影響力，爭取外界對德黑蘭的同情；反之，美國則在這場訊息戰中處於被動。

美伊戰事延宕恐致美國信用流失▼▼▼

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以中東國家巴林為例，位於巴林首都麥納瑪的美國第五艦隊總部在戰爭爆發後遭到伊朗襲擊，美軍在4月初緊急撤離這支駐中東的海上核心力量。

巴林政府而今卻面臨美國是否會拋棄它，讓巴林在伊朗的威脅下自生自滅的質疑。Politico報道引述來自巴林的電報指，這場戰爭導致當地民眾認為，美國為了保護以色列而放棄了巴林。

美國與一些歐洲盟友的關係也因為伊朗戰爭出現嫌隙。一些國家眼看美國在中東捅出馬蜂窩，也不再把解決困局的希望寄託在美國身上。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和英國首相施紀賢（Keir Starmer）上周在巴黎召集峰會，討論霍爾木茲海峽通航的問題，德國總理默茨（Friedrich Merz）和意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也親臨巴黎，其餘數十國代表通過視頻連線，希望在伊朗的封鎖和美國的反向封鎖中，找到第三條出路。

美國當前的處境，讓一些觀察人士聯想到，英國歷史上經歷的「蘇彝士時刻」（Suez Crisis）：1956年的蘇彝士運河危機，讓英國殖民霸權走向落幕，而伊朗戰爭是否也讓美國面對「霍爾木茲時刻」？

1956年蘇彝士運河危機期間，一隊法國傘兵正在確認自己位置。 （Getty Images）

中國投資銀行中信最近在報告中分析，伊朗戰事將影響全球經濟秩序，可能成為美國全球霸權的分水嶺；美國橋水基金（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）上月也曾在一篇文章中，提出過類似的觀點。

在達里奧看來，伊朗戰爭的「最終戰役」是看誰會控制霍爾木茲海峽；若無法控制霍爾木茲海峽，美國面對的挫敗將類似於蘇彝士運河危機對英國的影響。他指出，這類決定勝負以及帝國存亡的「最終戰役」會重塑歷史，因為人員、資金會迅速且自然地從失敗者身邊流走。

達里奧研判，如果霍爾木茲海峽被伊朗控制，將威脅到美國在世界上的權力，以及二戰後美國主導的世界秩序；一旦霍爾木茲海峽被伊朗當做武器，威脅美國在海灣地區的盟友和更廣泛的世界經濟，所有人都會被綁架。美國挑起戰事卻輸了戰爭，會給在該地區的盟友留下巨大問題，也會因此失去信譽。

儘管與「蘇彝士時刻」不能完全等同，美國也未必會因為伊朗戰爭而立刻失去在世界的主導地位，但全球格局可能正悄然改變。對於正在與美國展開激烈地緣競爭的中國而言，這又意味着什麼？

美國深陷中東，勢必分散其在印太地區的注意力，這對中國而言可能是一個戰略窗口；海灣國家對美國的失望與信任削弱，也給中國留出新的空間。

中東局勢趨緊之際，阿布扎比王儲哈立德上周訪華，中國國家主席習近平本周又同沙特王儲兼首相默罕默德通電話。此前海灣國家推進產業多元化，中國在中東的存在已在加大，美伊戰爭後，海灣國家尋求戰略上的多元化，留給中國的空間預計會進一步擴大。

中東局勢趨緊之際，阿布扎比王儲哈立德上周訪華，留給中國的空間預計會進一步擴大。（Wikipedia）

不過，隨着戰事延宕，除了戰爭對經濟和能源供應的衝擊讓中國難以置身事外，中國被戰事拖下水的風險也在上升。

在特朗普警告中國若軍援伊朗，將面對50%關稅後，美軍星期天（19日）扣下一艘伊朗的集裝箱船，指這艘曾在中國載貨的船隻載有可用於製造武器的軍民兩用物品。這預計會給北京帶來新的外交壓力，也會觸發新一輪中美博弈，給即將登場的中美元首峰會蒙上陰影。

一些輿論最近也猜測，正在亞丁灣、索馬里海域執行例行任務的中國海軍護航編隊，可能參與油輪護航。這些目前都未得到官方證實，但隨着中東局勢持續緊繃，中國被迫考慮海上安全應對，甚至醖釀反封鎖行動，並非完全不可想象。

眼下，美國進退維谷：繼續加碼戰爭，可能導致經濟、社會和政治成本失控；選擇收手則會被視為霸權收縮，這正是「霍爾木茲時刻」對美國的壓力測試。而在這場牽涉全球的動盪中，中國想要始終保持旁觀距離、收割漁利，也不切實際。如何發揮符合國際預期的影響力，同時又為自身爭取到戰略利益，還要避免被動入局，對北京同樣是考驗。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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