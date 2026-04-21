伊朗議長：特朗普正試圖將談判桌變「投降桌」　為重啟戰爭找藉口

隨着休戰期限臨近，美國和伊朗星期一互相警告稱已做好開戰準備，重啟談判的前景充滿不確定性。



據法媒報道，白宮指副總統萬斯（JD Vance）已準備好再次飛往巴基斯坦首都伊斯蘭堡。伊斯蘭堡方面也在明顯為第二輪談判做準備。

但伊朗政府拒絕確認是否將參加談判，並指責美國通過封鎖伊朗港口和扣押一艘船隻，違反了停火協議。

伊朗議長卡利巴夫譴責特朗普的高壓談判策略：

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Ghalibaf）4月21日（周二）凌晨在社交媒體上發文說，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖通過封鎖和違反停火協議，將談判桌變成「投降桌」（table of surrender）或為再度煽動戰爭尋找藉口，但伊朗不接受脅迫。

他強調，伊朗不接受在威脅陰影下進行的談判，已做好在戰場上「打出新牌」的準備。

伊朗革命衛隊已警告稱，將打擊任何未經許可試圖穿越霍爾木茲海峽的船隻。

特朗普同樣指責德黑蘭違反停火協議，稱伊朗方面在霍爾木茲海峽騷擾船隻。

在特朗普的社交平台上發佈的一系列憤怒貼文中，他堅稱封鎖正在「徹底摧毀」伊朗，並表明除非達成「協議」，否則封鎖不會結束。美國方面正藉此施壓，要求伊朗在其備受爭議的核計劃上做出讓步。

特朗普告訴美國公共廣播公司（PBS）新聞，伊朗「本應出席」在巴基斯坦舉行的談判。

他說：「我們已經同意出席」，並警告稱如果停火到期，「那麼大量炸彈就會開始爆炸」。

他告訴彭博社，他「極不可能」延長這項為期兩周的停火協議。

2026年4月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）發文指與伊朗的談判順利，美國將從伊朗手上獲得其濃縮鈾。伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）其後指特朗普一小時內提出了「七項說法，但全都是假的」。卡利巴夫強調，除非美國解除對伊朗港口的封鎖，否則德黑蘭將關閉霍爾木茲海峽。（Reuters，Getty）

據停火開始時間推算，停火協議將於德黑蘭時間星期二深夜到期；不過特朗普在接受彭博採訪時稱，停火期將於華盛頓時間星期三晚間結束。

本文獲《聯合早報》授權轉載

