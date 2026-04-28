美國與中國AI競爭的系統性困局：已經與晶片無關

2026年4月24日，一個可能被未來歷史學家記住的日子。這一天，中國AI公司DeepSeek發布了V4版本。技術報告裏有一段話，比任何模型跑分都更值得玩味：V4的細粒度專家並行方案，在英偉達（NVIDIA） GPU和華為昇騰（Huawei Ascend）NPU兩個平台上都驗證通過了。

也就是說——這個模型既能在美國晶片上跑，也能在中國國產晶片上跑。推理側已經實打實地跑在了華為昇騰上，訓練側雖然目前還得靠英偉達，但用昇騰卡訓練這條路，架構上已經完全鋪平了。

幾天前，英偉達CEO黃仁勳在一個播客裏說了一句讓矽谷很多人後背發涼的話：「如果DeepSeek先在華為平台上發布，那對美國來說將是災難性的。」

黃仁勳很少這麼直白。他接着說，美國的出口管制「極度愚蠢」，不是在遏制中國，而是在人為製造兩個割裂的AI世界——一個跑在美國技術棧上的封閉生態，一個跑在外國技術棧上的開源生態。最終受損的，恰恰是美國自己。

2026年4月15日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勛（Jensen Jen-hsun Huang）參加博客節目「Dwarkesh Podcast」。（YouTube@Dwarkesh Patel）

這話從一個美國晶片巨頭掌門人嘴裏說出來，分量不輕。而就在V4發布前一天，美光（Micron）正在華盛頓積極遊說國會通過「MATCH法案」，要把管制範圍擴大到設備維護和售後服務，甚至計劃在中國境內全面收緊浸沒式DUV光刻機的供應。

禁了晶片禁設備，禁了設備禁售後。美國對華AI封鎖正在變成一場無休止的加碼遊戲。但問題在於，這條路真的走得通嗎？還是說，美國從一開始就找錯了戰場？

晶片之外，有一道美國永遠跨不過的成本鴻溝

先做一個思想實驗。

假設明天美國政府突然宣佈：取消所有對華晶片出口限制。英偉達可以敞開了賣，最先進的B200隨便往中國運。會發生什麼？

華爾街可能會歡呼一波。但用不了太久，一個尷尬的事實就會浮出水面——買得起晶片是一回事，跑得起算力是另一回事。

AI時代，算力的背後就是電力。一個數據中心的運營成本中，電費能佔到40%到55%。訓練大模型的那個巨型集群，比例只會更高。誰的電價低，誰的算力成本就低；誰的算力成本低，誰的大模型就有競爭力。這是最樸素的經濟學。

而在這個指標上，美國和中國的差距，不是幾個百分點，而是一個數量級的代差。

中國高鐵列車以電力為能源，架設高架接觸網至關重要。（網上圖片）

中國部分地區對數據中心有專門的電價補貼，工業電價可以低到每千瓦時不到四毛錢人民幣，摺合美分不到六分錢。美國呢？號稱全美規模最大的PJM電網——覆蓋從華盛頓到芝加哥13個州，承載美國近40%的數據中心用電量——現貨電價已經飆到每兆瓦時1000美元以上，也就是一度電一美元。差距接近二十倍。

這不是暫時的波動。這是結構性的。

PJM電網預計未來十年會出現60吉瓦的供電缺口。什麼概念？60吉瓦相當於60個大型發電廠的全部輸出。而數據中心併網的等待時間，長的要排好幾年。有的電網運營商乾脆直接告訴開發商：想建數據中心？自帶發電設施來，我這沒電了。

維珍尼亞州北部，全球數據中心密度最高的地方，備用電力短缺事件從2023年全年的3次飆到2025年的19次，2026年頭兩個月就已經6次了。電價一年漲了61%，而且從冬季集中缺電蔓延到了全年常態化。

你以為這只是缺電？更諷刺的還在後頭。

美國想建數據中心，但連最基礎的電力設備都造不出來。大功率變壓器的交貨周期，2020年之前是24到30個月，現在拉長到了最長5年。而AI企業的部署周期普遍在18個月以內——光等一個變壓器就要等5年，黃花菜都涼了。

為什麼造不出來？美國本土產能萎縮了幾十年，矽鋼等關鍵材料嚴重依賴進口。而進口從哪裏來？很大程度上來自——中國。是的，美國一邊在晶片上卡中國的脖子，一邊建數據中心的關鍵電力部件卻離不開中國的供應鏈。電池、開關設備、變壓器組件，中國在進口量中佔比長期超過40%。

這就是美國算力建設的真實處境：不缺錢，但缺電、缺設備、缺工人、缺基建速度。而這一切，跟晶片禁不禁售沒有一毛錢關係。

無論是訓練大語言模型，還是運行數據中心集群，AI的盡頭是驚人的電力消耗。（資料圖）

兩個世界，兩種死法

現在我們回到那個問題：面對中國AI的崛起，美國到底有沒有更好的選擇？

有人說，禁售是錯的，那改成低價傾銷行不行？用英偉達的價格優勢和規模效應，壓住華為昇騰等國產晶片的成長空間，讓中國本土晶片永遠長不大。這種打法聽起來是不是更「聰明」？

過去或許有成功案例。但放在今天的中美語境下，這條路同樣走不通。原因很簡單——電力成本鴻溝的存在，讓「低價傾銷」這個劇本從一開始就寫不下去。

可以設想，如果沒有出口管制，美國的科技巨頭們會怎麼做？他們會把最先進的晶片運到哪裏去訓練模型？是美國本土，還是中國？

理性選擇只有一個：去中國。

因為電價便宜到只有美國的三分之一甚至更低，因為基建速度快到顛覆認知，因為變壓器不用等五年，因為供應鏈就在身邊。帶着最先進的晶片和技術，到中國的能源窪地裏建算力中心，才是最符合商業理性的選擇。結果就是，美國用自己的先進晶片，養肥了中國的AI產業。

那禁售呢？禁售的結果我們也看到了——中國企業用實力證明，他們能在制裁下打造出一套不依賴美國的獨立生態。DeepSeek V4在昇騰上跑通了，細粒度專家並行方案在兩個平台上都驗證了。黃仁勳擔心的那個「先在華為平台上發布」的場景，已經被踩出了第一個腳印。

不禁售，資本流向中國，美國晶片養肥中國AI；禁售，倒逼中國自主生態加速成熟，最終跟美國分庭抗禮。

怎麼選都是死路。無非是長痛和短痛的區別。

而在這兩種死法之外，還有第三重困境正在加速到來。美國的電力基礎設施危機，正在讓「算力」這個詞變得越來越抽象——你有再多的晶片，沒有電，沒有變壓器，沒有併網許可，晶片就是一堆不能通電的矽片。

微軟的遭遇是最好的註腳。為了讓數據中心有電可用，微軟簽了重啟賓夕法尼亞州三哩島核電站1號機組的協議——就是1979年出過核事故的那個三里島。那個機組2019年因經濟原因關停，硬是被微軟買斷了20年的全部電力輸出，美國能源部還給了10億美元的聯邦貸款支持。但即便如此，因為輸電工程滯後，全面併網可能要推遲到2031年，比原計劃晚了四年。

Meta的做法更直接——拍板在路易斯安那州給它最大的數據中心新建三座天然氣發電廠，滿負荷發電2.25吉瓦。隨着算力持續擴建，電力需求最終要上到5吉瓦。至於環保承諾？暫時顧不上了。

美國《時代》雜誌2025年12月11日公布，包括全球首富馬斯克（Elon Musk）、知名晶片公司AMD行政總裁蘇姿豐（Lisa Su）與英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳在內的人工智能（AI）「設計師」們榮獲2025年度風雲人物的殊榮。（網頁截圖）

OpenAI在德克薩斯州規劃的多個大型數據中心園區，衛星圖像追蹤顯示施工進度明顯滯後。其中一個1.4吉瓦的項目，六處規劃設施裏目前只有一處出現了施工跡象，首批交付可能推遲到2027年底。

日本呢？有280億美元的AI數據中心投資熱潮，但電網擴容跟不上，併網可能要排十年隊。西班牙阿拉貢那個900億美元的AI數據中心項目，規模確實大，但選址和當地社區的矛盾讓推進舉步維艱。

所以你會發現，這不是美國獨有的問題，而是全世界都面臨的困境——但中國是唯一的例外。

「東數西算」把算力中心佈局在能源豐富的西部省份——甘肅、貴州、內蒙古，電從源頭直供，特高壓輸電技術成熟，變壓器產能充足，工業電價補貼後低到令人咋舌。這不僅是成本優勢，更是速度優勢。當美國的AI工程師還在等變壓器交貨的時候，中國的數據中心已經上線運行了。

黃仁勳說得對，美國正在製造兩個割裂的AI世界。但真正值得玩味的是——哪個世界會更快、更便宜、更開放？如果封閉的美國技術棧意味着高電價、長等待、舊電網，而開源的中國技術棧意味着低成本、快部署、全產業鏈，全球的開發者和資本會流向哪裏？

答案不難猜。

美光們還在華盛頓遊說更嚴厲的法案，老黃卻已經在播客裏說出了那個所有矽谷高管都不敢明說的真相：這場遊戲的玩法已經變了。不是誰的晶片算力更強，而是誰能讓算力真正跑起來、跑得便宜、跑得久。在這個新戰場上，美國最引以為傲的武器——晶片霸權——正在失去它的殺傷力，取而代之的，是一道美國自己永遠填不平的鴻溝。

那道鴻溝的名字，叫電力。