AI引爆電力需求　中國變壓器海外訂單爆增60%　產能約佔全球六成

最近一段時間，國內多地的變壓器生產企業都在滿負荷運轉，海外訂單持續爆滿，有些企業的生產任務已經排到了2027年。曾經「默默無聞」的電力設備——變壓器，如今為何成為全球市場供不應求的搶手貨？



海外增量呈爆發式增長 生產企業滿負荷運轉

在江西南昌一家變壓器生產企業的車間裏，工人們加緊趕製海外訂單。2026年，這家公司的在手訂單已接近7億元（人民幣，下同），其中出口超6億元，佔比超過90%。

在江西南昌一家變壓器生產企業的車間裏，工人們加緊趕製海外訂單。（截取自微信公眾號@央視新聞）

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公司相關負責人表示，海外增量呈爆發式增長，將繼續擴大海外市場的覆蓋，推進500千伏以上高電壓等級的產品攻關和產業化，以技術領先佔領高端市場。

在江西贛州一家技術公司的生產車間裏，自動化設備高速運轉。公司主營變壓器及高低壓成套設備，產品遠銷非洲、美洲等地。為了跟上訂單增長，他們正在擴建。

企業負責人介紹，為了按時交付海外訂單，車間所有生產線滿負荷運轉。去年單12月就成交了9000多萬元的海外訂單，今年一季度又新增了多筆來自北美、非洲的變壓器訂單。

河南平頂山一家電氣公司的5G數智化車間裏，精密部件正在加緊生產。今年以來，平均每天都有30多台變壓器從這裏發往俄羅斯、越南、墨西哥等市場。企業負責人稱，2026年1月較2025年1月，訂單量按年增長60%，已經排產到6月份，出口業務實現跨越式增長，已覆蓋全球90多個國家和地區。

人工智能發展催生電力需求

變壓器等電力設備的全球訂單潮為何會突然湧現？答案就藏在人工智能發展催生的巨大電力需求中。

數據顯示，一個超大規模AI數據中心的用電負荷已超過1吉瓦（1吉瓦等於10億瓦），相當於一座中型城市的夏季用電高峰負荷。此外，AI大模型正從「訓練」階段加速邁向「推理」階段，這意味着其用電量從一次性投入轉向持續性消耗。

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華北電力大學電氣與電子工程學院教授丁肇豪介紹，「以前把模型訓練好是一次性的。現在各行各業都在用大模型，用電量自然越來越高。大模型『推理』階段的能耗越來越顯著，AI數據中心對電力的需求也就越來越高。」

激增的海外訂單為何會集中湧向中國？

數據顯示，我國變壓器行業企業約3000家。2025年，變壓器出口總值達646億元，比2024年增長近36%。我國已成為世界第一大變壓器生產國，在原材料、成本、生產周期等方面都具備明顯優勢。

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中國電力企業聯合會電力裝備分會秘書長蔡義清表示，我國已建成全球最完備的變壓器生產體系，具有全產業鏈自主可控的硬實力，產能約佔全球的60%。

這種體系優勢，正在為中國AI的發展打下最堅實的基礎。

華北電力大學電氣與電子工程學院教授丁肇豪稱，最近我國大模型調用量反超美國，這與我國最近發布的一些模型，包括在算力、在技術商業模式上的創新息息相關。

因為我們現在的API（算力服務調用接口）定價相比於美國模型很有優勢，導致我們在一些場景下性價比非常高。這些創新將來和我們的電力優勢結合起來，才能真正讓我們把能源電力的優勢轉化為AI產業更具體、更具象化的優勢，特別是用我們的清潔電力去支持中國人工智能產業可持續、綠色的發展。 丁肇豪

今年政府工作報告首次提出「打造智能經濟新形態」，將「實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程」納入頂層設計。這意味着，算電協同從技術概念升級為國家戰略，AI與電力的「雙向奔赴」正式按下加速鍵。

中國電力企業聯合會統計與數智部主任助理吳立強表示，算電協同通過「源網荷儲」一體化，可以直接利用西部綠電，降低用電成本。相比美國，中國擁有全球最完善的特高壓電網和綠電資源。算電協同能將西部的「風和光」轉化為東部的「算與智」，形成「東數西算」的閉環，這是我國在AI時代掌握成本底牌的關鍵。