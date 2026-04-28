日本不加息　日圓「結構性貶值」：根本上缺乏上漲理由｜點經

日本銀行為期兩天的貨幣政策會議後，正如市場預期的那樣——不加息，基準利率維持在0.75%不變。但投票結果為6比3，是自該行行長植田和男上任以來最大的意見分歧，反映要求政策正常化的壓力正持續增加，亦令市場對6月份加息的預期提高。據隔晚掉期市場數據顯示，日本央行議息結果公布後，市場押注日本央行在6月中旬議息會議加息機會達68%。在結果公布前，6月加息機會率為57%。



日本央行公布決定後，日圓兑美元升幅收窄，匯率徘徊於159.36水平，使日圓匯率接近兩年前政府實施匯市干預以提供支撐的價位。但市場繼續看空日圓。市場關注的焦點是由企業等實際需求資金主導、未來日圓拋售規模擴大所引發的「第二波日圓貶值」。

自從植田和男上任以來已經過去兩年，但在日本央行每次貨幣政策會議結束後，大約有八成的情況下日圓就是貶值。用植田和男一直以來的話說，目前的政策判斷「非常困難」，正處在進退兩難的局面。但這本身就是問題，日圓也疲軟了兩年。

2025年12月19日，日本東京，日本銀行總部大樓上飄揚着日本國旗。（Reuters）

2022年3月美國聯儲局啟動激進加息，美日利差迅速走闊，日圓進入貶值通道。儘管2024年起日本央行開啟貨幣政策正常化進程，2024-2025年期間多次上調政策利率，但日圓匯率走勢並未反轉。2025年末，美元兑日圓匯率升至1美元兑157日圓，這意味着日圓較2024年初累計貶值了11.2%，較2022年初累計貶值幅度達到35.9%。2026年以來，日圓繼續承壓，特別是在2月底美伊衝突爆發後，日圓並未因其傳統認知上的「避險屬性」而升值，反而跟隨風險資產下跌，至4月初就已逼近1美元兑160日圓的關鍵心理關口。

過去全球金融市場有一條經典規律：地緣政治風險上升，資金就買入美元、日圓等避險資產，但2026年的外匯市場卻出現了明顯異常：無論風險上升還是下降，日圓都在走弱。無論美元上漲還是回落，日圓仍然偏弱。這意味着，當前的日圓貶值已經不是簡單的「美元太強」，而是市場正在重新定價日圓本身的價值。

市場通常關注的是：USD/JPY 是否突破160，是否進一步突破去年的161.9，但如果只看美元兑日圓，會忽略更深層的問題。真正值得關注的應當是：名義有效匯率（NEER）。它衡量的是一國貨幣相對於全球主要貿易伙伴貨幣的綜合強弱。根據報道：日圓指數已跌至1995年以來最低水平；BIS口徑下也接近1990年以來歷史低點。這說明：日圓並非只對美元貶值，而是對全球主要貨幣整體走弱。這是「結構性日圓貶值」的信號。

日圓究竟是如何到了這一步？為何失去支撐？如何讓日本央行就是這般動彈不得？首先，日本長期超低利率，日圓成為融資貨幣。然而當前全球主要經濟體利率仍顯著高於日本：美國仍維持較高利率區間；歐洲已擺脱負利率，新興市場利率更高而日本實際利率依然極低。這導致國際資金持續進行套利交易（Carry Trade）：借入低成本日圓，買入高收益美元資產、澳元資產、新興市場債券等。結果就是：日圓長期被當作融資工具，而非投資資產。只要這一邏輯不變，日圓就持續承壓。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

其次就是日本是能源進口國，油價上漲直接打擊日圓日本能源自給率低，原油、LNG、煤炭長期依賴進口。當油價上漲時，日本企業必須支付更多美元購買能源。這會產生三重壓力：第一層：貿易逆差擴大。進口成本上升，削弱經常賬戶質量。第二層：企業換匯需求增加。企業買油需要賣日圓、買美元。第三層：通脹輸入。進口價格上漲推高國內物價。因此，油價上漲往往對應日圓下跌。在2022年俄烏衝突的時候，也是如此，當時直接推動日圓貶值突破150。

此外就是過去危機時資金會買日圓，原因包括：日本長期經常賬戶順差，海外淨資產全球領先，國內低通脹穩定。但如今情況已改變：日本經濟增長疲弱。根據日本央行2026年1月公布的《經濟活動和物價展望報告》，日本近期潛在經濟增長率僅為約0.5%。同時，財政赤字高企、國債規模龐大，又實際工資增長乏力，長期依賴寬鬆貨幣政策。市場開始認為：日圓不再是天然避險資產，而只是低收益貨幣。這對日圓是根本性打擊。

而對於當下來說，最危險的新變化：油價上漲與美元上漲同步發生。過去市場常認為：美元漲 → 原油跌，美元跌 → 原油漲，因為石油以美元計價，美元升值會壓制需求。但近幾年這種關係明顯弱化，甚至反轉。為什麼？因為美國成為能源輸出國。這意味着：油價上漲時，美國能源企業受益。美國貿易條件改善，資本流向美國，美元獲得支撐。於是出現新格局：原油漲+美元漲同時發生。這對日本意味着什麼？

如果「油價上漲 + 美元走強」成為新常態，日本將遭遇多重衝擊。首先，匯率衝擊：日圓進一步貶值，進口商持續買美元，資本繼續外流；其次，通脹衝擊：生活成本上升，能源、食品、運輸價格上漲。同時，利率衝擊：長債承壓，若市場擔心通脹失控，日本長期國債收益率可能上升。還有就是財政衝擊：政府被迫補貼民生，電費補貼、燃油補貼、物價對策財政支出增加。最終形成市場擔憂的「三重打擊」：油價上漲+日圓貶值+債券下跌。

日本加息：2024年3月19日，日本央行行長植田和男出席記者會（Reuters）

日本央行為何遲遲難以出手？這就是植田和男所說的：目前的政策判斷「非常困難」。如果加息，有助支撐日圓，抑制輸入型通脹，但會打擊：房地產、企業融資、消費需求、政府債務成本。但如果不加息：日圓繼續貶值、進口通脹加劇。政策空間極其有限。

日圓貶值已不是短期波動，而是信任問題。當前市場傳遞的核心訊息是：日圓的問題不只是利差，而是市場對日本經濟長期增長能力與政策可信度的重新評估。只要生產率提升不足、工資增長緩慢、財政改革停滯、利率正常化過慢這些問題未改善，日圓就難以真正轉強。

當前的日圓貶值，本質上不是一次普通匯率波動，而是全球資本市場對日本經濟結構、政策空間與貨幣信用的重新定價。一言以蔽之，日圓根本上缺乏上漲理由，這才是日本當前面臨的最大挑戰。