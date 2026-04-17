日本年度防衛費達10.6萬億日圓創新高　中國國防部批加速再軍事化

日本防衛相小泉進次郎4月17日透露，2026年度原始預算防衛費及相關經費總計達10.6萬億日圓（約 5,512億港元），佔2026年度國內生產總值（GDP）比重約1.5%，創歷史新高。中國國防部對此回應記者提問稱，敦促日方停止倒行逆施，同軍國主義徹底切割，否則只會失信於亞洲鄰國和國際社會。



共同社報道，日本政府為徹底加強防衛力度，提出在2027年度將防衛費和相關經費總計佔GDP比重增至2%的方針。

共同社此前報道，該預算將用於獲取作為反擊能力（對敵基地攻擊能力）手段的長射程導彈、構建構建無人作戰體系「SHIELD」海岸防禦系統等。

2026年1月30日，日本東京橫須賀，防衛大臣小泉進次郎在海上自衛隊總部與韓國國防部長安圭伯（不在圖中）會面後向媒體發表講話。（Reuters）

中國國防部17日就近期涉軍問題作出回應。有記者指，據報日本國會參議院通過2026財年預算案，防衛預算突破9萬億日圓（約 4,680億港元），創下歷史新高，日本政府本月擬正式修改「防衛裝備轉移三原則」，原則允許出口殺傷力武器等，記者詢問中方有何評論。

中國國防部新聞發言人張曉剛表示，種種跡象表明，日本右翼勢力正加快推動安保政策朝著進攻性擴張性方向轉變，其所作所為嚴重違背《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等具有國際法效力文件的規定，嚴重違背日本憲法和國內既有規範，對戰後國際秩序和地區和平穩定造成嚴重威脅。

張曉剛指出，歷史殷鑒不遠，日本軍國主義曾給地區和世界帶來深重災難，但戰後並未得到真正清算，現在日方又徹底撕下偽裝，加速「再軍事化」，這不能不令世人強烈擔憂和譴責。中方敦促日方停止倒行逆施，同軍國主義徹底切割，否則只會失信於亞洲鄰國和國際社會。