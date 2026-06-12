朝鮮、俄烏、伊朗：特朗普已由主動變成被動｜Jack Talk・去片

本週以來，伊朗戰爭局勢峰迴路轉。先有以色列破例轟炸黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），再有伊朗為真主黨出頭直接以導彈攻擊以色列，繼而是內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）不理會特朗普（Donald Trump）以數天內可能達成協議為由的勸阻、向伊朗作出反擊，然後就是以色列和伊朗之間的超過12小時多輪互轟。

以伊之間硝煙漸平，以色列繼續攻擊黎巴嫩南部多處（按：不包括貝魯特），無視伊朗武力報復的警告。正當大家都在關注伊朗會否再襲以色列之際，霍爾木茲海峽上的一架美軍直升機卻被伊朗無人機擊落，無人機上炸藥幸而沒有爆炸，機上兩位機師墜海後才得以被救回－－這一轟卻變成了特朗普向伊朗發動報復性攻擊的理由。

此後美伊雙方一來一往多輪交火，伊朗主要打擊鄰近國家的美軍基地目標，美國則主打霍爾木茲海峽周邊的空防和雷達，後者卻同時擊中了一些如水務設施等民用基建。

遠在戰場之外的特朗普在手機螢幕上手指一揮，開始指責伊朗拖延談判，聲言伊朗要為此付出代價。美軍對伊朗的攻擊規模似乎已達至4月初停火以來之最。特朗普在受訪時則再次威脅轟炸伊朗的發電廠和橋樑等民用設施。

不過，從更宏觀的維度來看，美國伊朗是戰是和，其實也無改大局。此前美以轟炸伊朗40天也未能讓後者屈服，今回再多炸幾輪，能改變伊朗的態度嗎？

在今天的伊朗局勢之中，特朗普只有「一場不可能的戰爭」和「一個爛透的協議」兩個選擇。

雖然全球目光聚焦伊朗，但特朗普在他曾言能在24小時內叫停的俄烏戰爭，以至他第一任期持續集中處理的朝鮮核問題上面，其實都已經由主動的攪局者變成了局勢發展的被動接受者。

在朝鮮、俄烏、伊朗三個他曾經着力介入的地緣政治議題之中，這位以強人形勢自居的美國總統已經失去了控制力和主動權。