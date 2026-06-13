SpaceX上市躍居全美第6大　馬斯克：原以為成功機率不到10%｜有片

SpaceX（SPCX）6月12日上市，SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）在德州遠距離參與「敲鐘」儀式，他在儀式上談到「原以為SpaceX成功的機率不到10%」，又指公司的願景是讓任何人都能前往月球和火星，不僅僅是少數太空人。



在上市後，SpaceX成為美國市值第6大企業，市值超過2萬億美元。

納斯達克（NASDAQ）證券交易所6月12日在紐約舉行上市「敲鐘」儀式，除了SpaceX總裁肖特韋爾（Gwynne Shotwell）等公司代表出席外，馬斯克的母親梅耶（Maye Musk）也有現身交易所。馬斯克則在德州遠距離參與。

馬斯克的母親梅耶2026年6月12日現身在紐約的納斯達克（NASDAQ）證券交易所（Reuters）

「原以為成功機率不到10%」

馬斯克在致辭時談到，你對如今創紀錄的IPO感到難以置信，因他「原以為SpaceX成功的機率不到10%」，指「說實話，（當時）如果有人告訴我SpaceX會成功，我一定會想，『兄弟，你肯定是吸毒了，因為我覺得這家公司會失敗。』」他說。

他之後又指如今公司願景是讓任何人都能前往月球和火星，不僅僅是少數太空人，「我們希望能夠用SpaceX的火箭，把任何想去月球、火星，或太陽系內任何地方的人，甚至未來某個時候想去太陽系外的人送上太空。」

他指如今對公司能夠做到這一點充滿信心。