「印太」回到「西太」　特朗普8年謀劃也是敗得很徹底

6月16日，美國戰爭部宣佈，「印太司令部」正式恢復舊稱，「太平洋司令部」。轄區不變，從美國西海岸到印度洋西部邊界。8年前的2018年5月，特朗普第一任期，時任防長馬蒂斯（James Norman Mattis）將太平洋司令部更名為印太司令部；8年後，還是特朗普的任期，又把「印太」兩個字拿了回去。



8年前，加上「印太」（Indo），美國是要告訴全世界，印度洋和印度在美國戰略棋盤上的權重升級了；8年後，拿掉「Indo」，那個被寄予厚望的「印太戰略」，至少在核心目標上，已經走不下去了。

美軍太平洋司令部設立於1947年，是美國歷史最悠久、規模最大的聯合作戰司令部。編內37.5萬人、5個航母戰鬥群，下轄約200艘艦船、近1100架飛機。當初美軍宣佈更名為「印度洋-太平洋司令部」，說是為了「更好體現實際負責的區域範圍」；後來馬蒂斯在香格里拉對話會上說：「美國已經擴大了對地區的介入，深化了整個地區的相互聯繫。」

美國前國防部長馬蒂斯。（GettyImages）

從「亞太」拓展到「印太」，就是「擴大」；把印度洋和太平洋連成一片，把印度拉進美國的戰略軌道，就是「深化」。美軍的目標很明確，應對中國崛起，要在中國周邊打造一個戰略威懾圈。2016年的南海局勢是促成美軍加大對中國軍事包圍的直接原因。

三支滿編的航母戰鬥群，在解放軍的「反介入/區域拒止」作戰體系面前未能越雷池半步，此時美軍突然察覺，中國已經具備了在西太和美軍掰手腕的能力。為此，美軍想要和冷戰時期一樣，構築一個針對中國的「遏制圈」，把印度和印度洋也納入自己的勢力範圍，於是有了「印太」這個概念。

如今，美國又拿掉了「印太」，按照美國戰爭部的官方說法是：恢復傳統名稱是為了「致敬深厚歷史根基」，「增強在太平洋地區服役人員的自豪感和集體精神」。這顯然就是自我安慰的一套說辭。

和當年相比，儘管轄區、任務、駐軍都沒變，變的只是一個名字，但內核變了。2018年改名的時候，特朗普政府剛剛發布新版《國防戰略報告》，正式把中國定性為「戰略競爭對手」。把「太平洋」改成「印太」，是把印度和印度洋從戰略邊緣拉到中心位置，承認「印度洋與太平洋之間日益增長的關聯性」，同時也是向印度遞橄欖枝要拉攏過來。

美軍印太司令部5月3日在美國夏威夷舉行印太司令交接儀式。（美軍印太司令部twitter）

8年過去，「印太」收回去了，其實是原本一整套戰略構想的徹底坍塌了。 「印太」這個戰略敘事破產了。「印太」這個概念，不是美國原創的，而是日本前首相安倍晉三最早提出的。美國借過來用，是想構建一個從東亞到印度洋的弧形包圍圈。這個敘事的核心邏輯是：光是太平洋不夠，必須把印度洋加進來，整合兩洋力量對付中國。

只是美軍當時沒有想到，這8年時間，美軍的軍事力量損耗如此嚴重。一場美伊衝突打下來，彈藥庫就吃不消了，亞太地區竟然沒有正在值班的航母坐鎮。實際上，美軍至今都沒有搞清楚，「印太」到底是怎樣一個概念，太大、太模糊，印度洋和太平洋的管控難度完全不在一個量級，在軍事資源縮水的情況下，美軍只能放棄這個大餅。

當然，還有一個要素——當初美軍改名的時候，其中一個核心考量就是拉印度入夥。美國當時想的是：印度人多、地大、位置關鍵，還跟中國有矛盾，是天然的制衡力量。但8年下來，美國發現「印度」這張牌，不好打也打不好。

美軍印太司令部5月3日在美國夏威夷舉行印太司令交接儀式。（美軍印太司令部twitter）

對印度，美國確實抱有過很高的期待，但中印邊境事件、2025年印巴衝突，完全暴露了印度的真實水平。實際上來說，印度軍隊的現代化水平很糟糕，印度軍隊的作戰思想、紀律、戰術水準，遠遠談不上現代化，能夠給美國的幫襯其實很有限。

經濟和供應鏈方面的成績更是慘不忍睹，西方轉移了那麼多產業，最後印度很少能夠承接下來，對中國的依賴反而增加了，西方一直鼓吹的「龍象之爭」結果是個偽命題。除了「爛泥扶不上牆」之外，印度一邊接着「印太」的大旗，一邊跟俄羅斯保持合作，美國花心思給印度抬轎子，印度卻在中美俄之間搖擺，其實並不受美國的拿捏。

近日莫迪在G7峰會上，跟特朗普的互動也很克制。從特朗普重返白宮後，對印度的一系列態度可以看出，美國對印度已經心灰意冷。現在將「印太」拿掉，也就是在昭告天下：在美國的視角下，印度從印太戰略的核心支點，重新退回到了亞太的邊緣位置。

2026年6月17日，美國總統特朗普在法國埃維昂萊班舉行的七國集團峰會期間與印度總理莫迪舉行雙邊會晤，兩人握手。（Reuters）

一個事實就是美國正在戰略收縮，2025年的新版《國家安全戰略》清晰的展現了，美國要戰略收縮，集中資源。從西太到印太，又回到西太，這場搞了8年的戰略實驗，又回到了原點。一定維度上可以說，就像在眾多妥協下，美伊簽訂備忘錄，連美國媒體紛紛說特朗普輸了一樣，美國的「印太戰略」也實際上是破產了。而代價就是整個霸權體系和對華遏制戰略的動搖。