「印太」回到「西太」 特朗普8年謀劃也是敗得很徹底
6月16日，美國戰爭部宣佈，「印太司令部」正式恢復舊稱，「太平洋司令部」。轄區不變，從美國西海岸到印度洋西部邊界。8年前的2018年5月，特朗普第一任期，時任防長馬蒂斯（James Norman Mattis）將太平洋司令部更名為印太司令部；8年後，還是特朗普的任期，又把「印太」兩個字拿了回去。
8年前，加上「印太」（Indo），美國是要告訴全世界，印度洋和印度在美國戰略棋盤上的權重升級了；8年後，拿掉「Indo」，那個被寄予厚望的「印太戰略」，至少在核心目標上，已經走不下去了。
美軍太平洋司令部設立於1947年，是美國歷史最悠久、規模最大的聯合作戰司令部。編內37.5萬人、5個航母戰鬥群，下轄約200艘艦船、近1100架飛機。當初美軍宣佈更名為「印度洋-太平洋司令部」，說是為了「更好體現實際負責的區域範圍」；後來馬蒂斯在香格里拉對話會上說：「美國已經擴大了對地區的介入，深化了整個地區的相互聯繫。」
從「亞太」拓展到「印太」，就是「擴大」；把印度洋和太平洋連成一片，把印度拉進美國的戰略軌道，就是「深化」。美軍的目標很明確，應對中國崛起，要在中國周邊打造一個戰略威懾圈。2016年的南海局勢是促成美軍加大對中國軍事包圍的直接原因。
三支滿編的航母戰鬥群，在解放軍的「反介入/區域拒止」作戰體系面前未能越雷池半步，此時美軍突然察覺，中國已經具備了在西太和美軍掰手腕的能力。為此，美軍想要和冷戰時期一樣，構築一個針對中國的「遏制圈」，把印度和印度洋也納入自己的勢力範圍，於是有了「印太」這個概念。
如今，美國又拿掉了「印太」，按照美國戰爭部的官方說法是：恢復傳統名稱是為了「致敬深厚歷史根基」，「增強在太平洋地區服役人員的自豪感和集體精神」。這顯然就是自我安慰的一套說辭。
和當年相比，儘管轄區、任務、駐軍都沒變，變的只是一個名字，但內核變了。2018年改名的時候，特朗普政府剛剛發布新版《國防戰略報告》，正式把中國定性為「戰略競爭對手」。把「太平洋」改成「印太」，是把印度和印度洋從戰略邊緣拉到中心位置，承認「印度洋與太平洋之間日益增長的關聯性」，同時也是向印度遞橄欖枝要拉攏過來。
8年過去，「印太」收回去了，其實是原本一整套戰略構想的徹底坍塌了。 「印太」這個戰略敘事破產了。「印太」這個概念，不是美國原創的，而是日本前首相安倍晉三最早提出的。美國借過來用，是想構建一個從東亞到印度洋的弧形包圍圈。這個敘事的核心邏輯是：光是太平洋不夠，必須把印度洋加進來，整合兩洋力量對付中國。
只是美軍當時沒有想到，這8年時間，美軍的軍事力量損耗如此嚴重。一場美伊衝突打下來，彈藥庫就吃不消了，亞太地區竟然沒有正在值班的航母坐鎮。實際上，美軍至今都沒有搞清楚，「印太」到底是怎樣一個概念，太大、太模糊，印度洋和太平洋的管控難度完全不在一個量級，在軍事資源縮水的情況下，美軍只能放棄這個大餅。
當然，還有一個要素——當初美軍改名的時候，其中一個核心考量就是拉印度入夥。美國當時想的是：印度人多、地大、位置關鍵，還跟中國有矛盾，是天然的制衡力量。但8年下來，美國發現「印度」這張牌，不好打也打不好。
對印度，美國確實抱有過很高的期待，但中印邊境事件、2025年印巴衝突，完全暴露了印度的真實水平。實際上來說，印度軍隊的現代化水平很糟糕，印度軍隊的作戰思想、紀律、戰術水準，遠遠談不上現代化，能夠給美國的幫襯其實很有限。
經濟和供應鏈方面的成績更是慘不忍睹，西方轉移了那麼多產業，最後印度很少能夠承接下來，對中國的依賴反而增加了，西方一直鼓吹的「龍象之爭」結果是個偽命題。除了「爛泥扶不上牆」之外，印度一邊接着「印太」的大旗，一邊跟俄羅斯保持合作，美國花心思給印度抬轎子，印度卻在中美俄之間搖擺，其實並不受美國的拿捏。
近日莫迪在G7峰會上，跟特朗普的互動也很克制。從特朗普重返白宮後，對印度的一系列態度可以看出，美國對印度已經心灰意冷。現在將「印太」拿掉，也就是在昭告天下：在美國的視角下，印度從印太戰略的核心支點，重新退回到了亞太的邊緣位置。
一個事實就是美國正在戰略收縮，2025年的新版《國家安全戰略》清晰的展現了，美國要戰略收縮，集中資源。從西太到印太，又回到西太，這場搞了8年的戰略實驗，又回到了原點。一定維度上可以說，就像在眾多妥協下，美伊簽訂備忘錄，連美國媒體紛紛說特朗普輸了一樣，美國的「印太戰略」也實際上是破產了。而代價就是整個霸權體系和對華遏制戰略的動搖。