以色列攪亂美伊談判　接下來最大看點將是美以如何「開撕」

原定於6月19日在瑞士舉行的美伊談判，又出現了變數。原因是以色列持續對黎巴嫩南部發動襲擊。伊朗此前已告知美國及斡旋方，黎巴嫩議題仍是伊美談判的核心組成部分，並將直接影響談判是繼續或中止。



很顯然，就是以色列在想辦法攪亂美伊和談。備忘錄第一條就要求「所有戰線立即永久停火，包括黎巴嫩」，而以色列至今仍明確表示不會從黎巴嫩南部撤軍。何況，內塔尼亞胡本人更不希望看到中東和平。一旦戰爭結束、以色列從黎巴嫩南部撤軍，他的人設即刻崩塌，政治生涯提前終結，他的刑事案件也會盡快重啟，可能提前迎來牢獄之災。以色列處於戰爭狀態，內塔尼亞胡才是安全和自由的。

2026年6月15日，以色列總理內塔尼亞胡在耶路撒冷舉行記者會（Reuters）

一頭是一心要止損的特朗普，甚至可以基本全盤接受了伊朗的要價，一頭是一心打到底的內塔尼亞胡，他們之間，一個需要戰爭持續，一個為了避免持久戰，不惜拿美國在中東的主導權和全球地緣政治的霸權殘值作為代價。美以之間的友誼即使不會馬上側翻，也正在時代的巨浪中猛烈搖晃。其實，備忘錄簽訂之後，最大的看點已不是美伊如何在談判桌上鬥智鬥勇，而是美以之間如何撕裂。這不，立刻就開始了！

美以雖然還不至於馬上反目成仇，但特朗普任內和內塔尼亞胡的關係很難恢復如初了。其實客觀來說，2月作出對伊動武決定時，美以關係分裂的種子已經同時種下。當伊朗頂住美以狂轟濫炸，對美國在中東發起猛烈反擊，美軍基地被伊朗導彈和無人機一次次精準打擊之後，特朗普就意識到自己犯了大錯。戰爭持續不到一個月，他就開始想辦法止損。美以裂痕迅速擴大：一個要繼續打，一個要趕緊和。

這種裂痕在美伊諒解備忘錄簽署前後全面公開化。6月14日，就在美伊原定簽署協議當天，以色列以回應真主黨襲擊為由，對貝魯特南郊發動空襲，造成至少3人死亡、15人受傷。特朗普對此公開嚴厲譴責，直言以軍空襲「太惡劣」「太過分」。美國副總統萬斯更是在內閣會議上「直白警告」以色列。特朗普甚至在G7峰會上公開批評內塔尼亞胡對黎巴嫩問題應該「更負責任」，稱在美伊簽署協議前一小時接到通報，「以色列正在襲擊貝魯特，我簡直不敢相信」。更讓以色列難堪的是：以色列正式要求查看美伊諒解備忘錄文本，也遭美方拒絕。原因是內塔尼亞胡可能在協議正式公布前將其泄露。

圖為2025年9月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤後，共同會見記者。（Reuters）

對於今天的局面，以色列當然不接受。備忘錄第一條要求在所有戰線立即停火，包括黎巴嫩；伊朗明確要求以色列從黎巴嫩南部撤軍。而以色列從未參與談判，從未同意任何條款，備忘錄卻給它設定了義務——以色列被強加了他從未承諾過的東西。以色列各政治派別官員，包括內塔尼亞胡的一些盟友，都高度一致地對備忘錄提出批評。

以色列反對這個協議，更重要的原因是因為，當美國不再願意為了以色列去遏制伊朗，伊朗失去了美國的束縛，在中東有了更大的空間可以放開手腳，對以色列是關係生死存亡的大事。以色列失去了最大的軍事保障。僅憑以色列一己之力，是無法成就和維持「中東小霸王」人設的。伊朗支持的抵抗力量會更加發展壯大，而原來表面居中暗中傾向於美以的那些中東國家，也會改變對以色列的立場。即使伊朗不會對以色列採取軍事行動，也能夠慢慢勒緊套在以色列脖子上的繩索，讓其呼吸困難⋯⋯

內塔尼亞胡會出手，完全不意外。現在是考驗特朗普的時候了。特朗普要止損，就需要以色列付出一些代價——這與為終結俄烏衝突施壓烏克蘭讓出被佔領土類似。但以色列與烏克蘭不同。因猶太人對美國的影響力和控制權，美國人可以不把烏克蘭的利益當回事，以色列卻能憑藉猶太人影響力凌駕於美國利益之上。特朗普沒能在俄烏衝突上成功施壓烏克蘭，要求以色列接受備忘錄安排，難度只會更大。

2026年6月10日， 從黎巴嫩南部地區Houmine El Faouqa拍攝的照片顯示，以色列對某地進行空襲後，該位置濃煙滾滾。（Reuters）

特朗普自從決定和以色列聯合對伊朗發起軍事行動那一刻起，就給自己挖下了一個永遠填不滿的大坑。從戰場泥潭到談判被動，從盟友反目到國內政治危機——每一個「解決」都製造了新的問題，而這些問題正在同時爆發。處理好這些，並不容易。

美以矛盾從來沒有現在這麼尖鋭。白宮發言人表示推遲會談的原因是「後續談判涉及複雜的技術性準備工作。」這只是一句漂亮的外交辭令，其實是在說：以色列把事情搞砸了，我們得先處理這個爛攤子。

伊朗外長阿拉格齊此前已明確警告，以軍對黎巴嫩的軍事襲擊將被視為違反備忘錄的行為。伊朗武裝部隊中央司令部也警告：如果以色列不停止侵略，將面臨「嚴厲回應」。

2026年5月14日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在印度新德里出席金磚（BRICS）國家外長會議。（Reuters）

接下來最大的看點就是美以如何「開撕」。特朗普需要約束以色列來推進談判，內塔尼亞胡需要擴大衝突來維持政治生命。一個要停，一個要打；一個要撤，一個要佔。美國能管住以色列嗎？歷史經驗表明很難。從約旦河西岸定居點問題到伊朗核問題，美國對以色列的「口頭反對、實際默許」模式已經上演了太多次。猶太人群體在美國的影響力，決定了特朗普對以色列的「施壓」不是那麼容易到位。

但特朗普已經沒有退路了。戰爭打不下去，談判推不動，盟友不聽指揮。帝國的黃昏，就是這樣一副手忙腳亂、顧此失彼的景象。這場戲還遠未到落幕的時候。但有一點已經確定：美國不再是那個坐在桌邊點菜的人了。現在雖然還坐在桌邊，但已經沒有主動點菜的權利了，如果不能儘快防止損失擴大，美國自己也可能變成菜單的一部分。