脱歐10年6位首相下台　英國政治動盪背後的選舉民主危機

因為地方選舉慘敗與工黨內部的逼宮壓力，6月22日英國首相施紀賢（Keir Starmer）宣佈辭職。在兩年前的2024年7月英國議會下議院選舉中，施紀賢領導的工黨儘管只獲得不到34%的得票率，但得益於「贏者通吃」的選舉制度，贏得下議院多數席位。那時的施紀賢春風得意、躊躇滿志，曾經許下美好的政治承諾，然後短短兩年時間，一位希望結束英國政壇混亂局面的首相終究還是黯然下台。

施紀賢辭職的原因是多方面的，比如他被質疑政策出爾反爾，他的能源和移民政策備受批評，他所任命的駐美大使文德森（Peter Mandelson）與臭名昭著的性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切。在今年5月英國的地方選舉中，工黨遭遇潰敗，以至於工黨內部對施紀賢的逼宮壓力越來越大。《紐約時報》在一篇報道中認為施紀賢「在任期間的表現越來越被政治衰落所定義，這使他顯得軟弱、優柔寡斷，且無法掌控自己的政黨」。如果簡單總結的話，施紀賢的黯然下台是因為他的品性、智慧、能力根本不足以應對英國脱歐以來的困境。

自2016年6月英國時任首相卡梅倫（David Cameron）因為搞砸脱歐公投而被迫辭職以來，短短10年時間，英國已經有6位首相辭職，將迎來第7位首相。不可否認，英國能以和平方式更換首相，自然說明英國依然具有不容低估的民主問責機制，但凡事都有一個限度，政策的制定和實施是需要起碼限度的連續性與穩定性，10年時間6位首相下台，恐怕會加重國家的內耗與空轉。

英國首相施紀賢在倫敦唐寧街宣佈將於工黨選出新黨魁後辭去職務。（Reuters）

英國是現代民主政治的一個重要來源，其所開創的君主立憲制曾和議會民主制、總統共和制一起構成西方民主制度的主流形式。在歐美自航海大發現、啟蒙運動、工業革命、科學革命以來的崛起浪潮中，英國與美國是其中最成功的兩個國家。英美所開創的民主政治模式是人類政治探索的一個組成部分，至今仍有啟發意義，但絕非「歷史的終結」。在英美先後主導世界秩序的過程中，與兩國龐大影響力相伴隨的是，英美的民主政治模式被過度拔高，造成與真實狀況不匹配的光環效應。結果2016年相繼發生的英國脱歐、特朗普（Donald Trump）當選美國總統，以讓世人大跌眼鏡的方式，給了所有過度拔高英美民主政治模式的人一個深刻教訓。

英國本來有着精英主義和保守主義傳統，理應在重大決策時保持審慎、務實態度，卻不料因為政治人物的衝動、短視和自私，打開脱歐公投的潘多拉魔盒，將原本專業、複雜的重大決策訴諸充滿不確定性和認知誤區的大眾民意，導致國家長時間陷入撕裂和內耗之中，首相「走馬燈」式換人，折騰不休，付出的代價不可謂不大。

多麼民粹、短視而又兒戲的政府才會讓人民公投決定一件專業、複雜而又重大的事情。正確的政治決策往往有賴於掌握和分析全面而又高質量的訊息，但掌握和分析全面而又高質量的訊息是需要付出相當的成本和具備相當水平的理性思辨能力。對於大量的民眾來說，在自利理性的驅使下，他們非但未必有相當水平的理性思辨能力，而且通常不願意花費時間、金錢去獲取儘可能全面而又高質量的訊息。有遠見和擔當的政治家應該在人民民主監督框架下通過合理的程序作出符合人民福祉的決策，而不是盲目將專業、複雜的重大問題轉移責任給飄忽不定的大眾。

與英國一樣，美國同樣面臨選舉民主危機。2021年1月6日，特朗普支持者衝擊華盛頓國會山。（Getty）

隨着社會事務日趨複雜，政治早已成為十分專業的工作。意大利裔的美國政治思想家薩託利（Giovanni Sartori）認為「公決式民主會可悲地迅速撞在無認知能力的暗礁上沉沒」。他說：「公決式民主的缺陷在於，它是一種加劇衝突的結構，它不但是制度上的『多數專制』的完美體現，而且是它的最不明智的體現，因為它純粹是機械的。」遺憾的是，有着保守主義傳統的英國終究還是被民粹政治裹挾。

筆者在《拯救民主——揚長避短的新方案》中有分析，民粹主義與既得利益集團圍獵是所有以選舉民主為基石的民主政治模式的兩個困境。因為是以一人一票的選舉為主要民主形式，而大量民眾在自利理性的驅使下是難以對複雜政治問題有切中要害的深刻認識，其結果勢必容易讓選舉民主被民粹主義過度影響。選舉是耗時耗力的大型政治工程，需要投入大量資源，運作選舉的過程容易讓那些處於優勢地位的既得利益集團施加超過合理範圍的影響力，時而久之，會固化利益結構，造成國家治理失衡。一個被民粹主義、既得利益集團深度裹挾的政府勢必容易進退失據，非但難以保持公正、長遠眼光，反而會讓公共政治處於慢性衰敗之中。

在民粹主義與既得利益集團的過度影響之下，選舉民主所產生的政治人物，往往容易華而不實，為了贏得選票，他們張口閉口都是漂亮說辭，總是喜歡許下太多不切實際的政治承諾，從而在人民歡呼聲中登上權力寶座，春風得意，然而一旦處理複雜、專業的公共問題，往往力不從心，最終又經常在人民失望聲中黯然下台。他們要麼擅長鼓動大眾情緒，懂得表演和宣傳，要麼與既得利益集團關係曖昧。然而真正治理一個事務複雜的國家，需要的是傑出的道德、品性、智慧與能力，而不只是表演和宣傳。

當華而不實的民粹政客和與既得利益集團關係曖昧的政客輪流或共同把持政府的時候，選舉政治最終會透支國家的未來，一旦各種問題積重難返，社會將陷入撕裂和內耗甚至有可能被極端主義所裹挾，後果不堪設想。

施紀賢是英國脱歐10年以來第6位被迫下台的首相，他從上台之初的春風得意到如今的黯然下台是英國政治混亂的縮影。這不只是他一個人的問題，而是英國政治的系統性問題，是選舉民主兩個困境日積月累造成的深層次問題。民主是必不可少的政治價值，選舉同樣有積極意義，但人類的政治模式探索遠未結束，通往良政善治的道路不能被選舉民主所壟斷，而是要對選舉民主揚長避短。如果不能早日以開放心態進行反思和改進，那麼英國遲早會耗盡老本，讓國家未來蒙上陰影。