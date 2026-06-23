脫歐公投十周年　英國逾半人：錯誤決定

智庫歐洲對外關係委員會6月21日發布的調查結果顯示，多數英國選民認為脫離歐盟是「錯誤」決定，對他們關心的幾乎所有問題都產生負面影響。



這項調查於5月7日至14日展開，超過2000人作答。受訪者中，57%的人認為「脫歐」是錯誤決定，13%回答「不知道」，30%認為決定「正確」。

調查顯示，66%的受訪者認為「脫歐」對英國生活成本產生負面影響，認為「脫歐」殃及英國經濟、年輕人發展機會和非法移民管控的人分別佔65%、57%和56%。

2019年3月11日，反脫歐抗議者在英國倫敦議會大廈外舉着英國及歐盟旗示威。（Getty）

即便在當年投票支持「脫歐」的受訪者中，也有58%的人認為英國的移民問題愈加突出。至於「脫歐」帶來的主要好處，絕大多數受訪者回答「不知道」和「所給選項均不是」。

英國2016年6月23日就是否「脫歐」舉行全民公投，52%的投票者支持「脫歐」。而後，英歐經歷漫長談判，於2020年1月完成「離婚」手續，並在2020年年底達成以貿易為核心的未來關係協議，完成真正意義上的「脫歐」。

歐洲對外關係委員會負責人萊昂納德（Mark Leonard）說：「十年過去了，英國人意識到他們想要離開歐盟過上更好生活的願望沒有實現，而且『脫歐』正削弱英國處理選民最關心問題的能力。」

報告還顯示，四分之三的受訪者希望與歐盟建立更緊密聯繫；僅18%的人把美國視為盟友。

歐洲對外關係委員會表示，在15個歐盟成員國展開的另一項民調結果顯示，三分之二的受訪者支持英國未來「重返歐盟」。