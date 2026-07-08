歐洲熱浪：教條環保復刻中國封建禮教內核

酷熱的歐洲，陷入了一場倫理爭議。一方面，百年不遇的極端熱浪席捲歐洲大陸，法國、德國、捷克等多國氣温突破40℃極值，部分地區逼近43℃高温紀錄。世衛組織數據顯示，僅六月下旬的短期熱浪，歐洲就出現超1300例高温超額死亡，法國三日超額死亡超千人，西班牙、比利時、荷蘭等國高温致死人數成倍激增，老人、嬰幼兒、慢性病患者成為最大受害者，甚至有不足兩歲的孩童因密閉高温環境引發熱射病夭折。

另一方面，酷暑當頭，本該第一時間普及的空調卻意外成為爭議話題。首先是歐洲本地產能不足，需從中國等地進口彌補需求缺口，暴露了歐洲的產業短板，反映出在過去幾十年的國際產業鏈轉移中，歐洲也像美國一樣難逃產業空心化命運。更熱門的話題是，部分歐洲政客與極端環保分子死守僵化減排教條，將空調污名化為「高碳原罪」，以絕對正確的環保意識形態綁架民生，硬生生演出一版現代版「熱死事小，失節事大」鬧劇。這套本末倒置的荒謬邏輯，與中國古代封建禮教「餓死事小，失節事大」的吃人內核，跨時空驚人重合，成為教條壓倒人性的極致寫照。

「餓死事小，失節事大」，出自北宋理學家程頤的原話。 《二程全書・遺書卷二十二》記載了完整對話過程。有人問程頤：貧苦寡婦無依無靠，能不能改嫁？程頤回答「餓死事極小，失節事極大。」程頤最初討論對象是士大夫、讀書人的個人氣節，本是說君子不能為活命背棄道義、操守。他順帶延伸到婦女婚姻，認為女子丈夫死後改嫁，就是 「失節」，在道德上還不如死。這一順勢而為的延申本就極端，形成禮教思想後，又在明清被統治者和理教主義者無限放大濫用，遂成為違背基本人性、遭人唾棄的文化毒品。

這套教條最惡劣的本質不是道德標準本身，而是價值排序的徹底顛倒：將虛無縹緲的禮教名節、宗族臉面，置於普通人最基本的生存權、幸福權之上。從此後無數底層寡婦為守住貞節虛名，被迫忍飢挨餓、孤苦終老，貧病凍餓而死成為常態。更有無數女子為避「失節」污名，遇辱自盡、殉夫赴死，用鮮活生命成全封建禮教的虛偽體面。更糟糕的是這套規則的極致雙標與道德綁架，其對男性全然寬容，士大夫三妻四妾、風流放縱皆無傷「君子氣節」，唯獨對底層女性嚴苛到極致，用一套畸形道德單向壓榨弱勢群體，將普通人的苦難、犧牲包裝成值得稱頌的高尚德行。

這種漠視人間疾苦、死守僵化教條，為了理念純粹犧牲人命的思維，正是今日歐洲極端環保教條的翻版，二者在底層邏輯上驚人一致。

歐洲熱浪持續侵襲，中國產冷氣機遭瘋搶。（網絡圖片）

長久以來，歐洲依託温帶海洋性氣候，夏季温和涼爽，無需大規模普及空調，由此形成了低能耗的城市建築體系與環保理念，這沒有任何可以指摘的地方。全球氣候變化的危險、不斷升高的氣温也說明，環保確有必要。一般市民、政府官員和環保主義團體為維護地球環境和城市美感，出台相關法規和制度要求，做出某些倡議，不僅理所當然，而且很有必要。

但環境現實已翻天覆地，常態化極端高温已成常態，每天都有人熱死的情況下，部分政客與環保分子的思維還停留在數十年前的舊範式裏刻舟求劍，將環保理念意識形態化、絕對化，不再立足真實的生態改善與民生福祉，而是把「零空調、低能耗」當成不容觸碰的政治正確，將空調妖魔化為氣候災難的罪魁禍首，就有點荒唐、極端了。

而現實的情況就是：市民酷暑奪命、民生哀嚎，而環保輿論場與政策層面依舊在執念於教條完美。輿論場上，安裝空調被貼上自私、不環保、破壞地球的道德標籤，普通民眾追求避暑保命的基本需求被污名化。政策層面，多地通過抬高空調稅費、限制外機安裝、收緊製冷設備審批等方式，變相阻礙民用空調普及，導致歐洲空調普及率僅20%左右，遠低於中美日九成以上的普及水平。當底層民眾無任何避暑手段只能硬扛天災，教條主義者們依舊高談闊論減排大義，歌頌民眾忍耐高温的所謂堅韌，將人命損耗輕描淡寫為氣候治理的必要代價。

最令人不齒的是古今一脈相承的雙標，這也是這套教條最虛偽、最殘忍的核心癥結。和中國封建時代，禮教枷鎖只捆住底層貧苦女性，男性權貴肆意享樂一樣，而今歐洲的環保禁慾，同樣是精準針對底層民眾。有報道顯示，堅決抵制空調、高喊低碳口號的政客與極端環保人士，身處恆温舒適的政府辦公樓、高端寫字樓與私人豪宅，從未親身忍受酷暑煎熬。他們要求普通百姓忍耐高温，為所謂的環保教條獻祭健康甚至生命。

歐洲熱浪持續延燒，法國不少民眾湧入賣場尋找電風扇與行動冷氣，部分貨架很快被掃空。對許多法國人來說，冷氣過去被視為耗電、不環保，甚至有點「美式」，如今卻逐漸成為酷暑下不得不考慮的選項。（截取自X@cpasdeslol_X）

這種極致割裂，撕碎了某些歐洲政客和極端環保主義者的虛偽外衣。人類環保理念的守護生態、守護人類共同家園初心，淪為精英階層博取聲譽、標榜立場的工具，是一套用來約束普通人、苛求弱勢群體的僵化道德枷鎖。

事實上，真正的環保，從來不是一刀切的禁慾式自虐，更不是把環保意識形態化化、以人命為代價的教條偏執。生態保護的終極目的，是守護人類的生存家園、提升所有人的生活質量，而非讓普通人在天災中無謂犧牲。在現實已經改變的情況下，理性的環保是研發低能耗高能效製冷設備、普及清潔能源、改造隔熱建築、優化能耗管控，在守護生態與保障民生之間尋求平衡，是以人為本、兼顧長遠的科學治理，而非捨本逐末、本末倒置的道德表演。

歐洲某些政客和極端環保分子的荒唐做法，恰恰走向了環保的反面。他們無視氣候劇變的客觀現實，拒絕動態調整治理策略，死守過時的教條規則，用僵化的意識形態對抗基本人性，這種對真實人間苦難視而不見的思維本質，和封建禮教漠視寡婦血淚、歌頌苦節殉身的病態價值觀完全一致。

因為喪失人性底線，歷史上「餓死事小，失節事大」的封建禮教，在中國近代化、現代化過程中被嚴厲批判，而後層層解體。同樣違背基本人性的歐洲極端環保主義思潮恰恰相反，它是歐洲在現代化和後工業化時代科學環保理念被意識形態化崇拜的產物，才剛剛成型。這次席捲歐洲的熱浪，給了這種病態主張以沉重一擊，但這套現代歐式封建禮教枷鎖能否從此被擊碎，並不令人樂觀。