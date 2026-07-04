中國冷氣機便攜風扇歐洲瘋搶！美的格力都是廣東製造　憑這點爆紅

「買『廣東貨』的人，這下真的排到法國了。」這不是段子，而是當前歐洲「烤」驗下的真實寫照。



入夏以來，歐洲各地可謂熱到「破防」——

波蘭創下該國高温紀錄40.5℃，刷新歷史；

法國僅6月24日至26日3天，記錄到高温導致逾1000例超額死亡；

德國氣温連續刷新該國近150年同期極值；基建設施、醫療衛生系統壓力日益沉重。



高温難耐之際，「廣東造」的風扇、空調冷氣機有如「芭蕉扇」，給歐洲吹去涼爽的風。

為什麼又是「廣貨」？屢屢成為「爆款」的底層密碼究竟何解？

歐洲趕「烤」，「廣貨」救場

當前歐洲，最熱銷的貨是「廣貨」。究竟有多搶手？

早上六點的鬧鐘，趕到歐洲超市門口，不少人正翹首以待——他們正等廣東好貨美的PortaSplit空調的開門搶購。

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搶不到怎麼辦？德國人生一計：專門搭建付費庫存監測網站，追蹤全渠道庫存。

京東旗下歐洲線上零售平台Joybuy提供的數據顯示，6月19日至25日高温期間，該平台空調產品銷量較6月首周增長近40倍，其中美的PortaSplit分體空調銷量增長近42倍。當前，官方指導價不到800歐元的美的空調，從黃牛手裏用2500歐元都買不到。



同為「廣貨」，格力的空調產品也正在熱銷。

據格力歐洲區域業務負責人吳斌介紹，移動空調在歐洲區域渠道已全面售罄。2026年上半年，格力在法國的終端銷量按年增長50%。壁掛式空調訂單持續爆滿，目前在法國的安裝排期已經延後到了8月底。

7月1日，在德國柏林讀書的中國留學生曹先生在接受記者採訪時「慶幸自己的先見之明」。他提前購買了一台產自深圳的空氣循環風扇，「我身邊幾位中國留學生也在海外購物平台預訂了同款」。

同樣身在德國的沙女士，正靠着冰塊和電風扇「續命」。

她在海外購物平台上購買了一台產自佛山的製冰機，「這款製冰機比德國產的製冰機便宜，但性能毫不遜色。6分鐘左右就能迅速製出一批冰，很適合歐洲離不開冰飲的人。」

歐洲熱浪持續侵襲 民眾各憑本事解暑：

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在江門一家空調生產企業的自動化生產線上，一台台空調整機正源源不斷下線。

據該企業透露，今年西歐市場銷售額增幅已超20%，其中法國6月旺季更是按年暴漲逾100%，翻了一番。

事實上，從今年1月開始，不少空調生產企業就進入了「加班模式」。

江門市寶士製冷電器有限公司財務總監史春波表示，歐洲市場佔整個海外市場的70%，主要銷往法國、德國和西班牙等國家。

從移動空調到便攜風扇，「廣貨」正精準填補歐洲的「製冷焦慮」。

歐洲的痛，被「廣貨」讀懂

「賣得很快，顧客進店往往就是衝着這類商品來的。」

在馬德里一家中國跨境電商線下門店，掛脖電扇、手持噴霧風扇被集中擺放在最顯眼區域，導購直言不少顧客為此進店。

但小風扇只能服務於戶外出行，想要讓室內涼爽，還得靠空調。

7月2日，中國外交部發言人毛寧在海外社交媒體分享了一則視頻，並配文：

熱浪席捲歐洲，中國造空調為人們帶來清涼慰藉。對於每一個全球性問題，中國都是解決方案的一部分。



視頻顯示，一名外國小夥僅靠窗邊簡易支架就能固定移動空調外機，自行組裝，無需牆體打孔。

這則視頻反映的正是當下歐洲的縮影。

在中國，「空調房裏吃西瓜」是夏日「基本操作」，但在歐洲，這並不是一件簡單的事情。

在法國裝一台空調比在國內難太多了。

在巴黎留學的歐女士深有體會。

據她介紹，她租住的巴黎市區老建築附近有許多名勝古蹟，如果想要安裝一台在國內常見的分體式空調，首先要房東同意打洞，其次要同一棟樓裏的鄰居們簽字同意，上門安裝空調的人工費用也很高，對於留學生來說難以實現。

高昂的人工成本、嚴苛的審批流程、對歷史建築保護的硬性法規，這三道「死穴」，讓傳統的分體式空調在歐洲寸步難行。

「廣貨」，恰恰最擅長對症下藥——

怕審批繁瑣、破壞老建築？那就把室外機設計成可移動的「行李箱」，無需外牆打孔、無需專業安裝，自己動手十分鐘就能搞定；

擔心人工費貴？那就徹底砍掉動輒上千歐元的安裝環節，插上電就能用。



這套「精準服務」有如「神兵天降」，踩在歐洲消費者的「心巴」上。

「從支架到空調機身，產品設計儘可能避免打孔和複雜施工。不需要專業安裝人員，也無需對房屋結構進行改動。」美的家用空調技術創新負責人托比亞斯施特羅貝爾介紹。

美的PortaSplit空調於2025年正式在歐洲上市，因無需複雜安裝、功率及噪音符合標準，在歐洲市場迅速熱銷，研發團隊致力於讓產品更大程度地滿足本地化需求。

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於是，從線上到線下，歐洲消費者和當地華人爭相購買，「一機難求」。

火爆程度甚至催生了「反向代購」新趨勢。有歐洲遊客利用240小時過境免簽政策，專門來中國採購空調，託運回國。

一台空調，萬億「家底」

其實，「廣貨」賣爆並不是什麼新鮮事。

產品之爭，表面是競爭力之爭，底層邏輯卻是「家底」之爭。

全國31個製造業大類，廣東一個不落，其中15個規模全國第一，更藏着9個萬億級產業集群。數字背後，是廣東深度協同、高度完備的產業「全家桶」生態。

「廣貨」這桌「粵宴」的含金量，在於「一桌全包」。不只在「菜式」全，還在於從「食材」到「灶台」再到「端菜」的全鏈路自主協同。

廣深雙城擔綱研發「最強大腦」，佛中珠三地鑄就製造「硬核軀幹」，超10萬家上下游企業縱橫交織，在全球家電「江湖」裏，每2台彩電、3台空調中，就有1台是「廣東造」。其中，粵港澳大灣區智能家電產業規模約佔全球近30%。

從一顆晶片的誕生到一台整機的出海，再到綠色回收的閉環，廣東構築起難以複製的「鏈路優勢」，擁有無可比擬的產業「熱帶雨林」。

在這片「雨林」裏生長，效率能有多高？

以手機為例，一部智能手機中95%以上的核心零部件，均可在東莞「一小時交通圈」內完成配套。

在紡織服裝領域，廣州構建起「左鄰面料、右舍印花」的微型生態圈，一件成衣從設計到發貨，最快只需一天。

這種「瞬時應答」的鏈路生態，成為廣東製造最深厚的護城河。

不止家電，「廣貨」的「江湖版圖」，早已深入五湖四海——

衣食住行衣為首，廣東坐擁7個世界級產業集群，全球每5件毛衣就有1件來自東莞大朗，每3條牛仔褲就有1條來自廣州新塘；

智能手機是當下競爭最激烈的賽道之一。全球前十強中，廣東獨佔五席。全球每賣出3台手機，就有1台來自廣東；

「新廣貨」也頻頻亮相。無人機、全景相機和3D打印機組成的科技廣貨「三件套」正在全球「攻城略地」，全球每賣出10台桌面3D打印機，就有9台來自深圳。



成團「出海」，行走天下。

曾經的「珠江水、廣東糧、嶺南衣、粵家電」，到如今的歐洲「送清涼」，廣東製造從未停止進化。

與時俱進，敢為人先。

「廣東製造」的故事，仍在繼續落筆。

「廣貨行天下」的風，正吹向更遼闊的世界。