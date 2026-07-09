特朗普撕下了章家敦「中國二論」的畫皮

當地時間7月6日，美國總統特朗普在白宮公開批評「中國問題專家」章家敦（Gordon Chang）。特朗普說「我看到章家敦今天在節目上……他總是那麼消極......他總是搞得像天塌了一樣。這不是真的，不是真的。」（「It's like the world is falling down. It's not true.」）。這是特朗普三個月來第二次公開點名批評章家敦。早在今年4月，特朗普就曾表示：「我聽了這個章家敦的說法，他根本不知道自己在說什麼。」

特朗普的批評讓章家敦這位多年來活躍在美國中國話題論壇，賺得了不少美國人支持，但在近十幾年卻迅速陷入理論破產的「中國問題專家」，再次成為話題人物。

章家敦祖籍中國江蘇，1951年生於美國，美國康乃爾大學法學博士。中國改革開放後，章家敦被派到亞洲工作，先在香港，後轉到上海，曾在上海工作多年，主要客戶為美國花旗銀行及法國東方匯理銀行。他曾親身參與一些中外合資、併購案，對中國改革開放、經濟發展與社會變化有深度接觸，也為美國國會及各種智庫做過有關中國經濟的簡報。

這樣一位親眼見證了中國改革、發展和崛起過程的精英人物，本來應該對中國奇蹟有深刻認識，可以更早參透中國崛起的內在密碼並更精確分析研判中國政策與未來，但在過去二十年內，他卻走了一條完全相反的被網絡稱之為「學術詐騙」的道路：先以「中國崩潰論」投餵反華政客媒體與對中國缺乏了解的一般西方民眾。近些年，在「中國崩潰論」破產後，又搖身一變，轉以販賣「中國威脅論」賺取眼球。

2001年8月，章家敦的「中國崩潰論」首次以專著形式系統問世，他在該年出版的《中國即將崩潰》書中宣稱中國將在短時間內崩潰，一舉稱為此後一二十年該論調的代表性人物。2013年，章家敦在福布斯中文網上發表了一篇題為《富士康正逃離中國？沒錯！》的文章，聲稱中國「不再是全球供應鏈上可靠的一環」。2016年2月，在當時為福布斯網站撰寫的一篇文章中，章家敦又為「中國崩潰」加了一個期限——半年。2021年7月，章家敦在美媒《國會山報》上發表了署名文章，針對中國當時介入調停阿富汗國內派系戰事，預測「中國將成為下一個進入阿富汗墳墓的帝國」。

特朗普表示「沒人比我對中國更強硬」，章家敦天天恐嚇「中國威脅」，純屬危言聳聽，且一直揪着TikTok不放。（X截圖）

讓人意外的是，這樣一位圍繞「中國崩潰論」系統論述了二十多年，甚至已經成為國際「中國崩潰論」旗幟性代表人物的專家，在近些年卻突然換了一套完全不一樣的論述，開始以「中國威脅論」重塑身份。

2023年，章家敦在《新聞周刊》發表題為《中國正在將美國趕出中東》的文章，並告訴霍士商業頻道說，「中國正準備殺死美國人，我們必須準備自衛」。同年7月，在霍士節目中，針對「美國邊境發現來自中國的非法移民」話題，章家敦發表評論稱，這些「非法移民」的真實身份其實是「中國軍人」，被派往美國「潛伏待命」，日後「亞洲發生戰爭」，這些人就會跟中國「裏應外合」，「在美國本土發動戰爭攪局」，對美國人極盡恐嚇之能事。

人是健忘的動物，同時政治與媒體又有基於政治立場的需要。因為章家敦的「中國崩潰論」和「中國威脅論」在不同時代都符合了美國媒體、政客與普通美國人的集體心理需要，因此，少有人指出章家敦言論的前後矛盾之處，也少有人質疑他的動機。

但有話直說、不受美式「政治正確」束縛的特朗普是個例外，他直接揭下了章家敦的「畫皮」。

當然，一國總統親自下場，撕下所謂「權威專家」畫皮還不僅只是個人風格的體現，更折射出一個殘酷的現實：在中美博弈的宏大敘事下，那些長期靠販賣焦慮、炮製「中國崩潰論」或「中國威脅論」來混吃混喝、騙吃騙喝的所謂國際「專家」，正在遭遇前所未有的信任危機。

《中國即將崩潰》作者章家敦。（網上圖片）

長期以來，有很大一批像章家敦這樣的「專家」在中美對抗的結構中找到了自己的「財富密碼」。配合不同時代美國對華政策的需要，他們一方面通過誇大中國的脆弱性，向美國民眾兜售「中國即將自動崩潰」的迷幻藥，讓一部分美國人沉浸在虛假的優越感中，誤以為無需努力，對手便會自行瓦解；另一方面，他們又通過渲染「中國威脅」，讓另一部分美國人陷入神經質的恐慌，為軍費擴張和貿易壁壘尋找藉口。

這種左右逢源的兩面說辭，讓他們吃飽了慫恿中美對抗的紅利，卻讓美國的社會情緒在「盲目自大」與「極度焦慮」之間被反覆爆炒，不僅消耗了社會理性認知，還通過美國的開放式言論與選舉機制，反向影響美國對華政策，導致中美關係經常出現劇烈波動。

然而，現實是最好的打臉師。中國並沒有按這些專家編寫的劇本走向崩潰，也沒有像這些人渲染的那樣刻意與美國為敵。這些年來，中國在質疑中穩步前行，交出了一份份沉甸甸的發展成績單，在各方面都取得了驚人成績，讓「中國威脅論」先行破產。

另一方面，在世界百年變局的驚濤駭浪中，中國也沒有像美國那樣製造風險，更沒有像美國俄羅斯那樣製造對外戰爭，而是在努力發展自己的同時，與美國的打壓與遏制行為進行有理有利鬥爭，儘量保持了雙邊關係的戰略性穩定，形成了「中美建設性戰略穩定關係」，同時在俄烏戰爭、美伊戰爭中全力勸和促談，維護世界和平與秩序穩定，讓「中國威脅論」也不攻自破。當事實與謊言的裂痕大到無法彌合，連特朗普都忍不住公開吐槽他們「根本不知道自己在說什麼」。

更為重要的是，特朗普對章家敦的批評，可能還意味着美國社會也正在經歷一場遲到的覺醒。有部分美國人開始意識到，恐慌敘事解決不了美國自身問題。無論把中國描繪得多麼可怕或多麼脆弱，都無法彌補美國自身的國家治理短板。打壓中國，並沒有讓美國自動變得更強，反而讓美國承擔了由此產生的經濟民生代價。通曉商業與政治邏輯的特朗普顯然看透了這些所謂「中國專家」的真實面目，他對章家敦的批評，無意中戳破了一個長期存在的事實：那些靠販賣所謂「中國崩潰論」或「中國威脅論」為生的中國問題專家，在很大程度上，不過是在混一碗飯吃罷了。