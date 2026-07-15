日菲台島以東劃界存在四重謬誤

今年5月28日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）訪問日本期間，兩國宣布啟動所謂日菲間專屬經濟區和大陸架的「劃界談判」，而劃界區域正位於台灣島以東海域。中國大陸對日菲這一舉動表達了抗議。台灣當局則發表了兩個前後態度截然不同的聲明，先是表示歡迎，而後又提出應該將台灣作為談判的一方。至此，台灣島以東海域的劃界漸漸成為東亞地區又一新的海洋爭端。

撰文：陳相秒



雖然日本拒絕承認，但日本和菲律賓在台灣島以東海域的劃界必然涉及中國的海洋主張。日菲雖然並未公布劃界方案，從地理上看，兩國劃界位於台灣島以東海域，不管是專屬經濟區還是大陸架，都和中方主張的專屬經濟區和大陸架存在大面積的重疊。台灣島面積3.58萬平方公里、現居人口超過2300萬。數據恰恰證明，中方完全有權依據《聯合國海洋法公約》（下稱《公約》），依託台灣島主張相應領海、專屬經濟區及大陸架。對於這一點，國際社會不存在法理與輿論層面的爭議。

2026年5月28日，菲律賓總統小馬可斯到訪日本東京，並與日本首相高市早苗會晤。(Reuters)

日本和菲律賓顯然清楚，中方可以在台灣島以東主張相應的海域及大陸架。兩國卻依然繞過中方單獨展開劃界談判，存在四種可能，而這四種可能都與國際法相背離。

第一，違反了主權平等原則。主權平等是現代國際法的重要原則。日本和菲律賓試圖合夥瓜分台灣島以東的海域及大陸架，從而獨享豐富的海底關鍵礦產和漁業資源。然而，這一做法損害了中方依據《公約》享有的海洋權益，顯然違背了《公約》所載明的「在妥為顧及所有國家主權的情形下，為海洋建立一種法律秩序」的原則。

第二，違反了一中原則。日本和菲律賓並未考慮將中國大陸視為談判的一方，甚至可能與台灣當局展開了秘密的磋商。這一做法顯然對日本和菲律賓有利。兩國深知一旦與中國大陸進行談判，將面臨嚴峻的挑戰，但可以利用民進黨的訴求，換取台灣在劃界過程中的可能讓步。倘若日菲採取這一做法，不僅嚴重違反兩國都分別承諾並和中方達成共識的一中原則，更是完全背離聯合國2758號決議。按照1971年10月25日在第26屆聯合國大會上表決通過的2758號決議，「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利」，中華人民共和國政府取得中國在聯合國的唯一代表權，成為代表包括台灣在內全中國的唯一合法代表。

第三，與此同時，頗具諷刺意味的是，7月12日，日本政府就菲律賓南海仲裁案裁決發表聲明，重申裁決對中國和菲律賓具有法律拘束力，即認可仲裁庭裁定，包括太平島在內的南沙群島都無法依據《公約》121條，主張相應的專屬經濟區。日本在琉球群島中，不乏自然陸域面積小於太平島的島礁。但日本政府卻試圖據《公約》121條，和菲律賓進行海域劃界，默認這些島礁可以主張相應的延伸性水域。日方的雙重標準可見一斑。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

第四，日菲兩國在台灣以東海域的劃界還可能涉及另外兩地的海上劃界。一方面，且不說日本依據琉球群島作為劃界的基礎本身存在法律上爭議，鑑於琉球群島主權在法律上並不屬於日本的事實，台灣島北部及其位於北部地區的附屬島嶼依然可以主張相應的海洋權益，中日之間仍然存在主張重疊海域。這一廣闊地區的劃界與台灣島以東海域的劃界緊密相關。另一方面，中國和菲律賓在巴士海峽海域也存在未劃界海域。更何況，位於巴士海峽的巴丹群島，地理上是台灣島的自然延伸，歷史上曾經是中國漁民最早發現並經營，並在地理位置上處於1898年美西條約範圍之外。中菲在巴士海峽海域的劃界同樣與台灣島以東海域的劃界地理上密不可分。

從目前看，日菲此時提出台灣島以東海域進行劃界，有三個方面考慮：第一，這是日菲兩國極右翼勢力共同推動的結果。日本以首相高市早苗為代表的右翼勢力把持政權，掀起了日本國內政治的全面「右傾化」，奉行「新型軍國主義」、擴張主義和「再軍事化」路線。同樣，當前菲律賓政策受到少數極端右翼勢力裹挾，奉行海洋擴張主義路線。兩國右翼勢力的合流是雙方提出劃界的重要背景。第二，日菲有意抓住民進黨在台灣島內執政這一時機，謀求海域劃界主張和利益的最大化。第三，試圖以台灣島以東海域的劃界，作為對中國在東海和南海行動的反制。除了法律上存在重大瑕疵之外，日菲兩國在台灣島以東海域的劃界還涉及中國的安全與戰略利益。巴士海峽及日本西南諸島的宮古水道等重要海峽，都是海上交通要道。與此同時，一旦兩國在台灣島以東海域劃定海上界限，無疑是打造了一把阻止中國走向西太平洋的巨型鉗子。

圖為中國、日本和菲律賓之間的海洋邊界，其中涉及重疊的位置。（智庫GIS截圖）

日菲在台灣島以東劃界案的走向目前尚不清楚。兩國可能是有意試探中國大陸的反應。隨着中國大陸表現出強烈的抗議，兩國可能會採取「秘而不宣」的策略，效法越南和印尼在南沙群島的劃界，對劃界過程及最中心協定全程保密。即便兩國後續非法推進雙邊談判並最終達成相關協定，該結果也不具備國際法效力。

今年是菲律賓南海仲裁案所謂「裁決」出台10年。美國及日本、菲律賓等14國發表聯合聲明。但事實證明，當法律成為政治工具，國際海洋秩序將遭受難以避免的衝擊。因此，日本和菲律賓試圖利用《公約》，在台灣以東海域製造新的海洋爭端，這無疑將是對基於國際法的區域海洋秩序的再次衝擊。地區國家應對日菲推進雙邊劃界保持高度警惕。

（作者為中國南海研究院研究員）