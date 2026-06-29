中國海警船台灣以東常態化航行　日媒：日菲海域劃界談判引發對抗

日菲5月底啟動海域劃界談判後，中日關係進一步惡化，中國加碼對日本實施出口管制，雙方在周邊海域的對峙亦趨加劇。日本政府29日證實，中國海警局多艘船艦在日本沖繩縣以南的日本專屬經濟區（EEZ）常態化航行，為中國科考船及公務船護航。該海域位於台灣以東，中國一貫主張擁有管轄權。



人民網6月2日報道，海警岱山艦編隊於6月1日於台海以東海域巡查後，6 月2日兩艘海警艦艇駛入與那國島周邊海域，至13日實現常態化巡航。

日本共同社報道，中國通過1992年《領海法》一貫主張對台灣以東近海擁有管轄權，但實質行使權力則極為罕見，這反映出北京對日本與菲律賓政府將該海域作為「海域劃界談判」對象，擺出了鮮明的對抗姿態。日本政府向現場海域周邊派遣海上保安廳的巡邏船和固定翼飛機，加強對海警船的監視。

日本官房長官木原稔29日在記者會上表示，「我國不能接受，已通過外交途徑多次提出交涉」。

與那國島是日本最西端，而且距離台灣最近的日本離島，相隔僅111公里。日本防衞大臣小泉進次郎今年2月公布，計劃2030年度在距離台灣僅110公里的與那國島部署03式中程防空導彈。5月下旬，美日才於與那國島進行「東方之盾」聯合軍演，參與軍力逾4000人。

央視並引述日本方面29日的消息報道，日本陸上自衛隊宣布，已在東京都小笠原群島的南烏島部署岸艦導彈發射裝等裝置，並計劃自下一財年起開始射擊訓練。

與此同時，日本陸上自衛隊與美國海軍陸戰隊在日本展開「堅毅之龍」軍演，包括模擬島嶼攻防，軍演將持續至6月30日。