中國高端出口呈爆發式增長：美歐對華脱鈎斷鏈還有意義嗎？

過去幾年針對中國的脱鈎斷鏈從未中斷，中美關稅戰雖然在今年5月按下了暫停鍵，但中美之間超高的關稅稅率是顯而易見的。中美科技戰晶片戰仍在激烈進行中，美國的小院高牆越來越高。

而與此同時，中歐貿易糾紛已經到了白熱化的地步，歐洲對華貿易政策轉向更強硬的方向，要求扭轉貿易失衡並尋求在10月前通過取得「切實成果」。歐盟出台的《工業加速器法案》着力加固本土產業壁壘，規定必須在公共採購和補貼中設置「歐盟製造」的要求。

毫不客氣地說，中國經濟面臨的外部環境是不容樂觀的，美歐等西方世界對中國豎起籬笆，紛紛以安全為名和中國脱鈎斷鏈，是難以忽略的趨勢。中國越來越多強調國內國際雙循環，構建國內統一大市場，被認為是應對外部經濟挑戰的手段。

歐盟對中國貿易逆差從2021年到2025年的呈擴大趨勢，在2022年達到史上最高，經過2023年的短暫回落後，過去兩年又呈上升趨勢。（香港01製圖）

但從2026年上半年中國的外貿數據看，中國似乎已經衝出了經濟包圍圈。

根據中國官方發布的數據，2026年上半年，中國外貿進出口規模歷史同期首次突破25萬億元，按年增長16.9。貿易順差高達3.99萬億元，保持良好運營態勢。按人民幣值計算，上半年，累計出口14.73萬億元，累計按年上升13.4%。按美元值計算，上半年，累計出口2.13萬億美元，累計按年上升17.6%。

忙着和中國打貿易戰的美國歐盟根本沒有成功拒絕中國產品。2026年上半年中國第二大出口對象是歐盟，對歐盟出口3122.6億美元，佔比14.7%，按年增長16.8%。第三大出口對象是美國，對美國出口2159.2美元，佔比10.2%，按年增長0.2%，一舉扭轉了過去幾年的對美出口頹勢，增長率竟然由負轉正。

2025年3月，中國外交部長王毅談到中美科技競爭時說，哪裡有封鎖，哪裡就有突圍，哪裡有打壓，哪裡就有創新。 （聯合早報）

中國之所以能夠保持如此強勁的出口態勢，靠的不是美歐批評的所謂中國產能過剩的商品。統計顯示，上半年，中國出口前兩大類別的產品分別是機電產品、高新技術產品。

其中機電產品，出口1.35萬億美元，佔出口總值的63.6%，累計按年增長24.5%。高新技術產品，出口6041.6億美元，增長38.5%。

具體來看，電子元件、電腦零部件等算力硬件進出口增長56.6%，鋰電池、風力發電機組等綠色能源相關產品出口分別增長37.6%和35.6%，電動汽車、鐵道電力機車、電動摩托車及腳踏車等綠色出行產品分別增長68.7%、45.1%和31.5%，專用裝備、船舶和海洋工程裝備出口分別增長24.4%和19.9%。

中國與歐盟電動車談判帶來新進展，歐洲汽車製造商所面臨的挑戰主要新興的中國公司，它們的製造成本比西方競爭對手低得多。（資料圖）

顯然中國的經濟結構優化非常成功，中國政府提出的高質量增長和新質生產力理念正在煥發威力，帶領中國外貿走向技術密集的新賽道。中國製造業已經成功從低端製造轉向高端製造，並以此獲得了巨大的市場空間。真正有需要的產品不是靠市場壁壘、政治意圖就能封鎖封殺的。

創新從來不會從天而降，變革從來都不是自然發生的。這個世界上從來不缺乏有野望的政治家，也不缺乏宏偉的施政藍圖，但能夠將規劃落實，並取得成功的國家卻並不多見。

中國面臨巨大的外部經濟挑戰時，敢於應對外部挑戰的巨大政治勇氣和魄力是值得稱讚的，能夠如此短時間內扭轉被動態勢，其背後的路徑是值得一探究竟的。