中國出口結構巨變　中間品與資本品成全球新引擎

在全球經貿局勢持續震盪之際，官方年初公布了上一年度的進出口成績單。央視旗下微信公眾號《玉淵譚天》1月15日發文指出，去年中國出口額同比增長6.1%，製造業產品出口已連續9年保持增長，其中裝備製造業產品出口達16.03萬億元（人民幣，下同），同比增長9.2%，佔中國出口總值比重提升至59.4%。



文章指出，外界對中國出口的印象，長期停留在終端消費品的價格優勢，但若深入分析可發現，出口韌性的根本來源，在於中國在全球產業鏈中角色的結構性轉變。

針對部分聲音認為，中國產品因貿易戰受阻於美國市場，轉而以低價傾銷至其他國家、衝擊當地產業，《玉淵譚天》文章分析，指這類論調隱含三個前提假設，即中國出口依賴價格競爭、出口結構以終端消費品為主，以及國際貿易屬於零和博弈。然而，從實際數據來看，這些假設難以成立。

按照商品在生產過程中的用途及其在全球價值鏈中的位置，中國出口商品可分為中間品、資本品與消費品三大類。其中，中間品為生產其他產品所需的零部件與半成品，資本品主要為工業設備，而消費品則直接面向終端市場。

上海洋山港。（視覺中國）

粵開證券研究院首席經濟學家羅志恒分析指出，去年1月至10月，中國中間品與資本品出口分別同比增長9.7%與6.0%，合計拉動整體出口增長5.6個百分點。相比之下，消費品出口則同比回落0.8%。他指出，中間品與資本品的持續擴張，是支撐出口增長的核心力量，而消費品表現偏弱，則與貿易摩擦及低端產業轉移等因素有關。

從出口市場結構來看，去年1月至11月，中國對非洲出口同比大幅增長26.3%，對東盟出口增長14.6%，增長動能主要來自中間品與資本品。報道認為，所謂「中國製造威脅論」，忽略了中國出口結構與全球產業鏈分工的深層變化。

文章指出，中國對美出口以終端消費品為主，但出口韌性並非建立在簡單轉移市場之上，而是源於全球產業鏈的深度重構。隨著全球南方國家加速工業化，其經濟總量佔全球比重在過去40年間已由24%提升至40%以上。在此過程中，中國製造由出口歐美終端消費品，逐步轉向為發展中國家新興產業提供中間品。

數據顯示，中間品佔中國出口總額的比重，已由2015年初的約42%上升至2025年中的46%，而消費品比重則由37%下降至31%。這種結構轉變，使中國在全球產業鏈中的調整能力與抗風險能力顯著提升。

在中高技術產品領域，報道指出，過去十年間，其他新興工業經濟體與中國的出口趨勢基本同步，呈現協同增長，而非此消彼長。這意味著，中國在向價值鏈上游攀升的同時，也為其他經濟體創造了新的發展空間。

以具體產業為例，去年上半年，中國工業機器人出口平均價格明顯上升。《玉淵譚天》指出，這主要源於中國企業在核心零部件領域實現國產化突破，提升了產品性能，使其在國際市場上更具競爭力。

在新能源領域，中國已建成全球規模最大的可再生能源體系，推動全球光伏發電度電成本大幅下降。報道指出，中國企業在撒哈拉以南非洲推動的分布式光伏與微電網項目，不僅改善當地用電條件，也協助相關國家降低能源進口成本，釋放更多資金投入發展與民生。

2025年2月7日，中國上海洋山港輪船貨櫃旁邊，有中國國旗飄揚。（Reuters）

文章進一步引述世界貿易組織近期發布的《2025年全球價值鏈發展報告》指出，全球生產與貿易空間結構正在調整，安全、韌性與標準正成為跨國生產的重要核心。在此背景下，中國製造走出了一條不同於歷史上製造業強國的發展路徑，其特點並非壟斷價值鏈，而是以穩定供給與協同合作，重塑全球產業協作邏輯。

數據顯示，中國製造業增加值佔全球比重，已由2004年的不足10%，提升至2023年的約30%。中國金融四十人論壇的一項研究指出，近兩年多國本土製造業的生產者價格指數走勢，與中國PPI呈現高度同步，反映「中國製造」已成為全球價格體系中的重要參照。

《玉淵譚天》指出，中國與貿易夥伴之間，正逐步形成一種深度互補、協同演進的新型關係。以中國與東盟為例，中國向東盟提供電子元器件等中間品，東盟國家進行加工製造後出口全球，而中國市場亦成為其高附加值產品的重要去向，形成「中國中間品、區域製造、全球市場」的良性循環。

同時，中國企業加快對外投資步伐。去年1月至11月，中國全行業對外直接投資同比增長7.5%，達11314.5億元。報道指出，這種深度協同模式，使中國企業在多個全球價值鏈關鍵節點上，逐步形成不可替代的地位。

文章最後指出，去年10月簽署的《中國與東盟自貿區3.0版升級議定書》，已將合作重點由傳統貨物貿易，延伸至數字經濟、綠色標準與供應鏈互聯互通等領域。中國持續擴大制度型開放，正向全球提供的不僅是產品，更是一套支撐全球產業穩定運行與協同升級的全新發展邏輯。