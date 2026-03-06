商務部長稱中國外貿有底氣：西方不亮東方亮，任爾東西南北風

3月6日下午，十四屆全國人大四次會議記者會舉行，商務部部長王文濤介紹，中國對美出口佔出口比重從2020年的17.4%下降到2024年的14.7%。今年上半年對美出口下降9.9%，但整體出口增長7.2%，「一增一降」。「西方不亮東方亮」，我們實現了多元化。



王文濤強調，「西方不亮東方亮，沒了北方有南方，如果還能加一句的話，叫千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風，這也是我們中國外貿的底氣所在。」



商務部部長王文濤。（直播截圖）

這並非王文濤第一次提到「西方不亮東方亮」。

2025年7月18日，國新辦曾舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發佈會。商務部部長王文濤說，從進口角度看，2024年中國內地和中國香港貨物進口佔全球總進口約13.3%，美國進口的佔比是13.6%。中國內地加香港，跟美國相比只差0.3個百分點，中國是幾乎和美國進口相當的全球第二大進口市場。