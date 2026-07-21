一場關於未來金融規則的「前哨戰」

2026年5月4日，美國存管信託與清算公司（DTCC）官網發布公告稱，其下屬的存管信託公司（DTC）將於2026年7月啟動一項針對部分資產的代幣化服務有限生產試點，即將部分傳統金融資產（如股票、債券）變成可以在區塊鏈上交易的數字代幣。美國存管信託與清算公司這一舉動絕非簡單的技術升級，而是代表美國傳統金融巨頭正式將區塊鏈技術引入其核心清算結算體系。



美國存管信託與清算公司（DTCC）是美國官方認定的「系統重要性金融市場公用事業」，其安全穩定直接關係到美國乃至全球金融網絡的運轉。它保管着近乎全部的美股、美債等核心資產的憑證，是全球資本流動的「總閥門」。

此次試點旨在將其金庫中的實物資產在區塊鏈上生成數字代幣，並允許摩根大通、貝萊德等頂級金融機構在此鏈上近乎實時地進行點對點的資產轉移與結算，這意味着延續數十年的「T+1」清算模式面臨被「近實時」結算替代的可能性，資本效率有望獲得極大提升。

這一變革帶來的不僅是效率。它可能強化美元資產的全球吸引力——代幣化後的美債、美股若能實現7×24小時跨國、秒級流轉和抵押，將顯著提升其作為全球資本避風港和核心抵押品的流動性與便利性，可能加劇全球資本向美國市場的「虹吸效應」，對其他地區的金融市場構成競爭壓力。

2025年3月11日，美國紐約證券交易所（NYSE）大樓外的華爾街標誌。（Reuters）

同時，這也是一場關於未來金融規則主導權的「前哨戰」。美國存管信託與清算公司（DTCC）作為全球性核心基礎設施，其採用的技術標準、治理模型極有可能成為傳統資產代幣化領域的「事實標準」。這實質上是美國憑藉其現有金融霸權在數字時代延續並強化其規則制定權的一次關鍵佈局。

區塊鏈技術的引入在提升效率的同時，也帶來了前所未有的安全與監管挑戰。智能合約漏洞、跨境資本流動監控難度劇增、以及「T+0」清算下金融市場風險傳導可能加速等問題，都對全球監管者構成了全新課題。這種「去中心化」技術與中心化監管之間的張力，將是未來必須解決的難題。

面對這一全球性變局，中國擁有堅實的制度基礎和市場體量，應保持戰略定力，統籌發展與安全，走出一條符合國情的數字金融發展道路。

堅持金融安全的底線思維。中國必須清醒認識到，金融基礎設施是國家級核心利益。對於任何可能衝擊中國金融體系穩定性、增加跨境風險傳導複雜性的外部技術變革，都必須以我為主，進行全面、審慎的風險評估。要加強對跨境資本流動的宏觀審慎管理，升級監管科技能力，以應對新型、隱蔽、快速的資本流動帶來的挑戰。

2026年2月3日，香港中環的交易廣場外一景。（Reuters）

牢牢掌握發展主動權，加快自身金融基礎設施的現代化。美國存管信託與清算公司的試點無疑會倒逼全球主要金融中心加速升級自身系統。對中國而言，關鍵在於堅定不移地推進金融領域的自主創新。中國應充分發揮市場與應用規模優勢，在保障安全可靠的前提下，積極穩妥地探索區塊鏈等技術在提升金融市場基礎設施效率、透明度和合規性方面的應用。特別是要進一步深化數字人民幣的研發與試點，拓展其應用場景，這不僅關乎支付體系的現代化，更是未來構建新型數字化金融生態的基石。

積極參與國際規則對話，提出「中國方案」。在涉及全球金融穩定與技術標準的問題上，中國不能缺席。中國應主動參與相關國際討論與標準制定，秉持共商共建共享的全球治理觀，倡導開放包容、公平公正的國際金融新秩序。同時，可依託香港國際金融中心的獨特地位，在可控範圍內開展前沿技術的「沙盒」試驗，探索連接在岸與離岸、傳統與創新的可行路徑，為國際社會貢獻智慧。

總而言之，美國存管信託與清算公司（DTCC）的舉措揭開了全球金融基礎設施數字化競賽新的一頁。這既是一場技術效率的競賽，更是一場關乎未來金融規則與話語權的戰略博弈。對於中國，關鍵在於保持清醒頭腦，既不盲目跟風，也不封閉排斥。中國必須以自身金融安全和實體經濟需求為根本出發點，在築牢防波堤的同時，勇闖「無人區」，加快關鍵核心技術的自主攻關，力爭在數字金融的新賽道上，打造出既高效又安全、既與國際接軌又自主自立的發展新模式，切實維護國家的金融主權與發展利益。

（本文作者繫上海外國語大學國際關係與公共事務學院講師杜峰）

