日媒：中國金融科技專利居首超越美國　工行申請逾3000宗佔鰲頭

日本經濟新聞聯合專利調查公司Patent Result（東京千代田區），對截至2025年的10年間在118個國家和地區申請的金融科技相關專利展開調查，發現由企業所屬國家來看，中國企業申請專利的數量最多，遠超美國還躍居排行版首位。報道指出，在影響金融機構下一代競爭力的「金融科技」領域，中國已開始引領世界。



報道指出，在截至2025年的10年間，來自118個國家和地區的企業共有申請約12萬宗專利，較之前10年（2006至2015年）相比增至近3倍。

日本經濟新聞網聯合專利調查公司Patent Result（東京千代田區）調查發現，截至2025年的10年中，來自118個國家和地區的企業申請專利個案數量排行榜中，其中具有中國背景的公司盤據前10名，中國工商銀行（中國）更是以3189宗申請個案佔據鰲頭。（日本經濟新聞）

中國工商銀行居首位

在最新調查中，具有中國背景的企業所申請的專利個案數量最多，佔整體的38%，美國為17%，韓國為9%，日本以8%位居第四。中國在此前10年（即2006至2015年），排在美韓之後，居第三位，而中國在此之後的10年申請數量增至10倍，超過美國，美國則略有增長。

按企業來看居首的是中國工商銀行，申請專利數量個案達到3,198宗。前5位均為中國建設銀行和騰訊控股等中國企業。前50家企業中，有22家是中國企業。國有銀行引領技術開發。美國萬事達卡（MasterCard）排在第六位。以前則是美國銀行等美國企業壟斷前列。

2017年11月3日，英國布里斯托，路透社設計圖片中可見不同金融公司的支付卡片與英鎊硬幣一同擺放。（Reuters）

報道分析，中國在金融領域上，其發展與家電、汽車和人工智能（AI）一樣，尋求在這一領域也佔據世界市場。目標是減少全球貿易對美元的依賴，使人民幣成為有力的國際貨幣。而通過國策推進無現金化，力爭使本國企業的新技術和服務成為各國的金融基礎。香港也致力於開發價值與法定貨幣掛鉤的穩定幣，以抗衡美國。