日媒：中國金融科技專利居首超越美國 工行申請逾3000宗佔鰲頭
撰文：官祿倡
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日本經濟新聞聯合專利調查公司Patent Result（東京千代田區），對截至2025年的10年間在118個國家和地區申請的金融科技相關專利展開調查，發現由企業所屬國家來看，中國企業申請專利的數量最多，遠超美國還躍居排行版首位。報道指出，在影響金融機構下一代競爭力的「金融科技」領域，中國已開始引領世界。
報道指出，在截至2025年的10年間，來自118個國家和地區的企業共有申請約12萬宗專利，較之前10年（2006至2015年）相比增至近3倍。
中國工商銀行居首位
在最新調查中，具有中國背景的企業所申請的專利個案數量最多，佔整體的38%，美國為17%，韓國為9%，日本以8%位居第四。中國在此前10年（即2006至2015年），排在美韓之後，居第三位，而中國在此之後的10年申請數量增至10倍，超過美國，美國則略有增長。
按企業來看居首的是中國工商銀行，申請專利數量個案達到3,198宗。前5位均為中國建設銀行和騰訊控股等中國企業。前50家企業中，有22家是中國企業。國有銀行引領技術開發。美國萬事達卡（MasterCard）排在第六位。以前則是美國銀行等美國企業壟斷前列。
報道分析，中國在金融領域上，其發展與家電、汽車和人工智能（AI）一樣，尋求在這一領域也佔據世界市場。目標是減少全球貿易對美元的依賴，使人民幣成為有力的國際貨幣。而通過國策推進無現金化，力爭使本國企業的新技術和服務成為各國的金融基礎。香港也致力於開發價值與法定貨幣掛鉤的穩定幣，以抗衡美國。
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