誰是國際政治界的美斯、耶馬？

美墨加世界盃決賽，賽場上輸給了西班牙的阿根廷，在終場哨響後，和西班牙隊爆發了激烈衝突。兩隊人扭打在一起的畫面傳遍了整個網路。

從現場看，西班牙球員慶祝時，阿根廷球員拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）率先拉扯洛迪（Lodri）引發口角，本就情緒失控的柏利迪斯（Leandro Paredes）隨即衝上前鎖喉艾利加西亞（Eric Garcia），並推倒上前理論的加維（Gavi），隨後加入的雙方球員和教練員大面積扭打在一起，導致衝突瞬間升級。

就在兩個球隊打起來的時候，阿根廷隊的靈魂人物美斯（Lionel Messi）在幹什麼？他並沒有參與衝突，而是獨自靜坐在球場中央，全程沉默不語，目睹了隊友與對手的爭執。在賽後的新聞發布會上，美斯坦言球隊因「衛冕冠軍的身份」背上了沉重的心理包袱，並主動承擔了作為隊長未能帶動全隊的責任。

圖為2026年7月19日，世界盃決賽開始前，美國總統特朗普（Donald Trump）乘坐海軍陸戰隊一號（Marine One）直升機飛抵球場上空。（路透社）

另外一個西班牙隊的超級明星耶馬（Lamine Yamal）在幹什麼？他也沒有參與衝突，而是獨自跪在草坪上，雙手合十，低頭祈禱。禱告結束後，耶馬站起身，並沒有瘋狂慶祝，而是走向了阿根廷隊的美斯，給了他一個温暖的擁抱。

為什麼美斯和耶馬沒有捲入其中？真正的頂級運動員，不會讓事情走向不可控的邊緣。真正的高手都是頂級情緒管理大師。就憑他們在比賽結束後沒有參與衝突，贏得坦蕩，輸得磊落，他們就配得上萬千球迷的喜愛，是真正的頂流。

世界盃是世界範圍內足球運動的頂級賽事了。進入頂級賽事決賽的兩支隊伍能打起來，足以說明，管理情緒是一個世界級的難題。不是實力越強就越會克制。

2026年7月19日，美國紐約，圖為西班牙國家足球隊在世界盃奪冠後，在領獎台上歡呼慶祝。（Reuters）

有的人被一時的情緒左右，阿根廷和西班牙球隊打架，是重大賽事失利之後的即時情緒失控。但是有的人被情緒一直左右。

7月19日晚美國總統特朗普（Donald Trump）誓言為三名美軍士兵復仇。理性來看，特朗普絕對不想一直和伊朗打下去，但是能怎麼辦呢，一直批評特朗普輸掉戰爭的人們這麼多，特朗普必須要扳回一局。有人說特朗普是在管理輿論，在管理民眾的情緒，事實上他不過是在跟着輿論民意的情緒在跑， 被民眾情緒裹挾了而已。

7月18日晚至19日凌晨俄羅斯對基輔市發動的導彈襲擊是烏克蘭危機升級以來「最大規模的彈道導彈襲擊」。理性來講普京（Vladimir Putin）要的是完全佔領烏東四州，打基輔的需要沒那麼強烈，那為什麼還要打呢？

俄羅斯19日對烏克蘭首都基輔發動開戰以來最密集彈道導彈攻勢。（Reuters）

不過是一個擁有核武器的安理會常任理事國，被周邊的小國用無人機突破首都防線之後情緒爆發了。打不過周邊的一個小國，着實跌面子，怒而狂轟對方首都才是正解。普京不知道停戰的必要性嗎？他完全知道。問題是情緒一旦上癮，就很難回頭。

主不可怒而興師，將不可愠而致戰，國際戰略界誰都懂。然而，進入世界盃決賽的兩支隊伍互毆，美國俄羅斯這樣的世界上軍事實力數一數二的國家不斷對外用強，都是情緒惹的禍。理性從來不是普遍存在的。

美斯和耶馬的冷靜為足球挽留了最後一絲體面。被美國和俄羅斯兩個大國打碎的大國體面又該如何撿起？誰是國際政治界的美斯和耶馬？會是中國嗎？