英國真實版唐頓莊園　邱吉爾故居陷財困　轉型文化IP吸引全球遊客

歷史豪宅遇到財務大考驗。



通膨壓力加上居高不下的維護費用，連英國著名的歷史宮殿也得想辦法自力救生。擁有超過三百年歷史、被稱為「英國版凡爾賽宮」的白蘭軒宮（Blenheim Palace），不再只靠傳統門票維持營運。透過文化IP包裝與參與式募資，成功把枯燥的古蹟修復轉化成全球遊客自願掏錢的體驗經濟。

走進真實版唐頓莊園（Downton Abbey）

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宏偉的對稱式建築呈現標準英式巴洛克風格，位在牛津郡的白蘭軒宮被許多人稱為真實版的唐頓莊園。白蘭軒宮歷史文化顧問阿爾瓦雷茲表示，這座建築是權力的象徵，代表一個在英國歷史上舉足輕重的家族。十八世紀以前的上流社會都想展現自身影響力，邱吉爾家族就是當時最顯赫的代表。

這棟建築是當時安妮女王賞賜給第一代馬爾伯羅公爵的禮物，為了紀念布倫亨之戰擊敗法王路易十四。邱吉爾就在這裏誕生。阿爾瓦雷茲提到，這裏包含了一切，就是宮殿最精彩的地方。遊客能藉由建築感受歷史，讀出字裏行間的意義，還能純粹享受空間本身的魅力，作為旅遊景點相當迷人。

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