韓股大時代｜SK海力士爆升後急跌　散戶借錢炒股損手元兇是美國？

要數今年最炙手可熱的股票市場，非韓國股市莫屬。韓國KOSPI指數今年初從4200點左右起步，6月19日曾升到歷史新高9385點，短短6個月就升了近120%。弔詭的是，韓國股市不只升得急，跌得更急。 雖然KOSPI指數仍是今年表現最佳的主要股票市場，但其自6月高位已回吐超過25%，技術上已跌入熊市。



兩隻升市火車頭：三星電子從高位下跌30%，SK海力士則從高位回調近40%，導致不少韓國股民損手爛腳。本文將探討這場韓國AI股風暴。



AI浪潮下 三星SK海力士暴升

要嘗試理解韓國股市這輪「急跌」，首先要探討過去1年半的「急升」。

韓國股市這一輪大升市的主因是，在AI熱潮下，市場對動態隨機存取記憶體（DRAM）和高頻寬記憶體（HBM）需求大增，在價格飆升和供不應求的情況下，韓國兩間半導體巨頭：三星電子與SK海力士的收入與盈利皆大幅增長，催生股價急升。

據Counterpoint研究指，2026年首季度，三星與SK海力士分別瓜分全球DRAM市場38%與29%的市場份額。而在HBM方面，SK海力士與三星則分別擁有全球58%與21%的市場份額。

三星電子7月公布今年第二季度業績，經營溢利高達4835億港元，較去年同期大升19倍，超過過去三年經營溢利的總和。另一巨頭SK海力士亦不遑多讓，2026年首季度大賺2078億港元，較去年同期翻了一倍。

盈利飆升之下，按照今年6月底的收市價，SK海力士的股價對比2025年年初上升近10倍，三星電子則上升近5倍。

股價急升之下，三星電子與SK海力士近期均躋身全球市值超過1萬億美元的企業，在全球企業市值排行分列第12和13位。

2026年6月22日，韓國半導體企業SK海力士市值超越三星電子。SK海力士與三星電子的市值皆超越1萬億美元（約7.8萬億港元）。（網絡圖片）

去到7月10日，SK海力士更迎來歷史性時刻，在美國納斯達克交易所上市，籌集265億美元（約2080億港元），創了外國企業喺美國上市嘅集資紀錄。

三星電子與SK海力士市值水漲船高之際，這兩間企業的市值已經佔了韓國KOSPI指數（包含約880間上市公司）總市值的一半以上。

綜觀全球股票市場，個別股份在單一股票市場佔比如此高實屬罕見，在全球範圍內得少數案例可以相提並論。例如，沙特阿美（Saudi Aramco）自2019年上市以來，它的市值一度佔了沙特上市公司總市值的一半以上。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業，SK海力士行政總裁郭盧正出席該公司在納斯達克市場上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

2006年左右，諾基亞曾經佔芬蘭股票市場約三分之二的市值。台積電現時的市值就佔台灣市場約40%的總市值。

兩股佔韓股市逾半 槓桿ETF變散戶絞肉機？

三星電子與SK海力士過去一年半一直都是韓股「升市火車頭」，在市場過份集中的情況下，導致市況變得極為波動。

金融市場人士表示，只要三星電子與SK海力士同步下跌約7%至9%以上，就能夠直接拖累大市跌超過8%，從而觸發韓股全市熔斷（Circuit Breaker），足見這兩隻股票已完全主導韓國股市的命運。

7月13日，韓國KOSPI指數暴跌逾8%，觸發熔斷機制，暫停交易20分鐘。SK海力士當日股價最終下跌12.7%，三星電子股價下跌10.7%。這是韓國股市今年第七次觸發熔斷機制。

2026年7月23日，圖為韓國半導體企業三星電子（左）與SK海力士（右）的標誌。（Reuters）

要知道，韓國股市自2000年引入熔斷機制，在今年之前只曾5次觸發熔斷機制，今年剛過一半就已經有7次，可見市況非常波動。

韓國政府5月27日批准16隻追蹤三星電子與SK海力士的個股2倍槓桿ETF上市，被外界認為是讓市況變得更波動的「加速器」。

這類產品旨在放大AI半導體主題的回報率，但因上述兩隻正股股價劇烈波動，加上每日強制調整倉位的特性，導致大量散戶在短時間內被強制清倉，損失慘重。

高盛的數據顯示，截至7月13日，韓國超過120萬個散戶帳戶觸發追繳保證金通知，其中約32至36萬個帳戶被強制「平倉」，相當於每30個成年人就有1個人被強制清倉。

面對外界嘅壓力，韓國金融委員會（FSC）日前已經宣布全面提高散戶買個股槓桿ETF嘅要求：最低交易保證金由1,000萬韓圜，大幅提高到3,000萬韓圜，即約5.3萬港元提升到15.9萬港元，而且只認可現金作為保證金，不再接受國債等替代品。除此之外，韓國已經全面暫停發行上市新嘅個股槓桿ETF。

7月20日，韓國總統府負責國家政策嘅官員表示，政府唔會將掛鉤三星電子同SK海力士的個股ETF退市，因為這些產品已經在市場流通，而且投資者持倉規模超過10萬億韓圜，即約526億港元，將它們退市可能會為市場帶來更巨大的衝擊。」

2026年7月23日，圖為韓國半導體企業三星電子與SK海力士的標誌。（網絡圖片）

對於韓國政府批准個股ETF上市的做法，有市場人士批評：「存儲晶片業務具有高度周期性，需求很難預測。允許散戶投資者在這個領域使用兩倍槓桿是一個嚴重的政策失誤。」 亦有市場人士認為﹕「很難理解為何監管部門會在市場已經大升之後批准這類產品上市。他們實際上是為散戶投資者創造了一個賭場。」

韓國散戶輸錢是表象 內裏隱藏美國金融霸權

2026年7月16日，韓國首爾一間銀行內的交易室，一名貨幣交易員走過一塊顯示韓國KOSPI指數的屏幕。（Reuters）

經歷了過去一個月的急跌之後，韓國股市7月20至22日稍微企穩。有輿論認為，韓股進入大時代的背後元兇是金融政策失誤、全民借錢炒股、外資撤離等原因。

與很多新興市場一樣，韓國市場面臨的主要問題是未能擺脫美國金融霸權的邏輯與敘事主導權。

美國作為全球金融的核心，其他國家都係佢的外圍，這種中心與外圍之間的秩序是美國勢力範圍內經濟秩序的基本框架。韓國當然都是外圍。行情好的時候，他要與美國科技股競爭；行情轉差，就要與高息美債、美元爭奪資金。在美國，這個可能只是投資人在股票、債券與現金之間換位，但在韓國，就可能是上百億甚至千億美元的資本直接撤資。

除了結構的根本邏輯之外，還有最影響資金流向的「敘事」主導權都在美國手上。換言之，美元潮汐決定市場入面有多少「水」，AI敘事就告訴資金該去那裏，也就是美國的AI科技巨擘。

隨着AI模型規模擴大，HBM由配角走到舞台中央。海力士站在風口上，三星電子緊追其後。美國科技公司投入越多，數據中心建得越快，對高端存儲晶片嘅需求就越旺，韓國企業的利潤想象空間亦都越大。這套邏輯有真金白銀撐住，同時亦引領半導體行業一貫的強周期性。

需求上升的時候，供應稍微吃緊，晶片價格與利潤就可能會大幅上漲；市場一旦擔心AI資本開支放緩，或者晶片企業擴產太快，稀缺資產的估值隨之又會迅速調整。

換言之，美國的AI行情因此主宰了韓國的股市，以至整個國家的走向：而韓國KOSPI又高度集中，三星電子和海力士兩家公司就佔了KOSPI市值超過一半，有些交易日，兩間公司甚至貢獻了八成以上的成交量。名義上投資者買韓國綜合指數，實際上仍然是將錢押在兩隻晶片股上。三星和海力士上漲，指數基金被動買入；指數上漲，吸引更多資金配置韓國；新資金進來以後，繼續湧向權重最大的兩間企業。順風時，這種循環效率驚人，分分鐘將股指炒上天。逆風一來，市場卻毫無緩衝物，一跌到底。

事實上，韓國股市今年升到後半程，資金就已開始悄然換手。股價越升，三星和海力士在國際基金組合中佔的比例越高。基金經理為了控制倉位、鎖定利潤和應對贖回，逐漸減持韓國股票。據路透社報道，截至2026年7月中，外資已流出近1100億美元。外資高位獲利離場，散戶接棒進場，不但接棒，還瘋狂加槓桿。

2026年6月8日，韓國首爾，在一家銀行的交易室裏，一名貨幣交易員在電子屏幕前工作，身後屏幕顯示美元兌韓圜匯率以及韓國綜合股價指數（KOSPI）最新報價。（Reuters）

韓國本土投資者債務總額超過60萬億韓圜。房價高、工資增長慢，缺乏經驗的韓國年輕人，將所有的收入投進股市，再加槓桿，認為這是實現財富自由的翻身之路。AI行情一路高歌時，膽越大賺得越快；每一次市場調整都能收復，更讓人相信自己押中了時代。於是，牛市在不知不覺中，完成了危險的交接：全球資本先講故事、定價格、推高股價；等估值足夠豐厚，外資開始減持；韓國散戶擔心錯過尾班車，用存款和貸款一齊All in。

外資賣出韓國股票，只是調整投資組合，拿到韓圜以後換成美元，可以買美股、美債，也可以去別的市場。韓國散戶借的錢卻走不了。股價下跌，貸款不會跟着縮水；AI熱潮降温，借錢炒股的利息照樣一天不少。賬戶擔保比例跌破紅線，證券公司要求補倉，無法補倉就強制平倉。外資賣掉的是一項資產，韓國居民背上的卻是一筆債。

韓國股市的這輪行情說明，美國由始至終主導着這輪AI熱潮，來自華盛頓或華爾街的一舉一動都將左右韓股未來的走勢。

其中一個例子是，美國正尋求分享韓國半導體企業的巨額利潤，理由是美國對韓國晶片的需求強勁。

美國副貿易代表斯威策（Rick Switzer）據報6月在一次會議上告訴韓國貿易部長呂翰九，美方理應分享海力士和三星電子的巨額利潤。消息人士稱：「這種做法的依據是，美國公司大量採購韓國半導體，從而為韓國公司的盈利做出了貢獻。」

無論是傳統財閥三星電子，還是後起之秀海力士，相信他們都已經意識到，透過AI熱潮獲得的巨大成功已經讓他們成為行業乃至不同國家的「眾矢之的」，他們因此將面對更多挑戰。