「戰在日本，統在台灣」：北京戰略思維裏的冷酷邏輯

在東京永田町的政治核心圈內，一種危險的喧囂正在悄然升温。對於這裏的鷹派政客而言，與中國再次發生軍事衝突似乎並不可怕。這種令人不安的盲目自信並非源於軍事上的絕對優勢，而是源於深植於民族記憶中的「本土免戰幻覺」——在過去一千多年裏，無論是大唐帝國還是大明王朝，東亞大陸強權從未將戰火真正燒向日本的四大核心本島。這種地理安全超然感，正成為當代日本最致命的戰略盲區。

自高市早苗正式成為日本首位女性政府首腦以來，這位強硬的保守主義繼承者正以前所未有的步伐修改和平憲法。在台灣海峽、釣魚島甚至南海等涉及北京核心利益的邊緣，日本右翼的強硬措辭與挑釁動作頻頻觸線。

在國際觀察家眼中，東京的「切香腸」戰略通常被解讀為挾美自重，想當然地認為只要日本點燃引信，《美日安保條約》第五條就會自動將美國綁上戰車。當現代軍事技術徹底抹平了海峽鴻溝，大國權勢發生根本性逆轉時，這種千年的「本土免戰紅利」，已然從安全的護身符蜕變為推高戰爭風險的最危險誘因。

2026年4月21日，在日本春祭期間，首相高市早苗以「內閣總理大臣」名義，向靖國神社供奉祭品。（Reuters）

歷史的遺毒：「本土防火牆」的神話與中東預言

回顧東亞長達千年的戰爭史，日本右翼的腦海中盤踞着一個一成不變的座標系：與亞洲大陸的衝突，戰場永遠在「外線」。

這一歷史慣性可追溯至公元663年的白江口之戰——戰敗的日本在九州修築防線，但唐朝並未跨海追擊。13世紀，元朝兩次跨海徵日（1274、1281年），均因「神風」（颱風）折戟沉沙，未能登陸本州，反而加深了日本「本土不可侵犯」的神話心理。16世紀末，豐臣秀吉侵朝，七年鏖戰同樣被阻於海峽之外。近代甲午戰爭與日俄戰爭，主戰場始終限定在中國北部沿海，東京坐收賠款與領土。即便全面侵華戰爭期間，中國軍隊也無力反攻日本本土。千年以來，戰火從未真正燒向日本四大核心本島。

這種千年的路徑依賴，在心理學上固化成了日本防衛界的「戰場防火牆」認知。他們一廂情願地認為，只要將沖繩、宮古島、石垣島等西南諸島武裝成密不透風的「導彈島」，就能在本州政治經濟心臟毫髮無損的前提下，與中國進行一場受控的有限局部戰爭。

但現代地緣政治的冰冷邏輯正在撕碎這一烏托邦幻覺。華盛頓正在極力迴避、而非尋求與北京發生正面軍事衝突。對於白宮而言，美日同盟的價值在於「戰略嚇阻」和「成本分攤」，而非讓美國大兵代替日本去承受近乎毀滅性打擊代價。

日本只需對照2026年3月爆發的美國與伊朗衝突就應當清醒。在這場尚未完全終結的危機中，美國部署在海灣國家的軍事基地瞬間淪為革命衛隊飽和打擊的第一線箭靶。中東殘酷的現實向全球昭示：在現代高精度常規打擊面前，前沿軍事基地非但不是絕對安全的盾牌，反而極易淪為東道國巨大的地緣負擔與「大麻煩」。

在中國，每年都會舉辦非常隆重紀念活動，昭告日軍侵華的重大事件，圖為勿忘九一八撞鐘鳴警儀式在遼寧瀋陽舉行。（央視影片截圖）

地緣天平的暗流：「戰在日，統在台」的冷酷戰略劇本

與東京內部那些在漫長曆史中固化下來的安全認知相比，北京的戰略天平早已向着一種更具顛覆性的方向傾斜。高市早苗內閣自組建以來所展現出的激進右傾化與民族主義傾向，未能如其預期般達成所謂「嚇阻」的效果，反而徹底抹去了中日關係之間最後的模糊防波堤。

按照中南海在面臨核心利益危機時的決策習慣，不難想象中國軍方已經為「美日聯動干涉」的最壞劇本做好了嚴絲合縫的應對預案。其中「戰在日（本），統在台（灣）」的戰略構想正在超越小圈子的討論。而正是這種構想正在徹底解構西方觀察家長期以來對第一島鏈衝突的傳統認知。

如果日本右翼政府執意將自身死死綁在海峽衝突的戰車上，北京的最終劇本將不再是海峽兩岸傳統的跨海登陸攻防，而是一場旨在「殲敵於干涉源頭」的境外癱瘓戰。

對北京而言，「同胞相殘」的輿論壓力以及戰後台灣社會的心理修復，一直是武力統一方案中極具政治風險的隱患。然而，日本的強硬介入，在客觀上為北京提供了一個在國際與國內法理上完全淨化戰爭性質的絕佳契機。在這場精心構建的政治敘事中，交戰對象被精準聚焦於「死不悔改的日本右翼干涉力量」，使得衝突在敘事上被轉化為「抗日戰爭的延續」與「反擊外來侵略」。

這一戰略設計，直接源於1949年中國內戰末期的「平津戰役」。當年「打天津、迫北平（京）」的歷史經驗，被北京不少戰略家視為解決當代跨海危機的最佳參照。

需要特別指出的是，這一戰略對日本本土的打擊具有明確的階梯式觸發條件：若日本僅允許美軍或自衛隊使用西南離島基地（如沖繩、宮古島、石垣島等）對中國進行偵察、後勤中轉或有限打擊，北京的回應將限於徹底癱瘓這些離島軍事設施，原則上不攻擊日本本州、四國、九州、北海道等傳統本土。

若日本進一步開放本州島上的基地（如橫須賀、岩國、嘉手納等）供美軍對中國發起大規模攻擊，或自衛隊直接參與對華本土打擊，則北京將視此為全面戰爭行為，中程彈道導彈和高超音速武器的打擊範圍將擴展至日本本州的政治經濟心臟。

這一階梯設計，既為危機降級留下了空間，也向東京傳遞了清晰信號：「有限介入」與「全面參戰」的代價截然不同。但也有爭論稱，不必設置過於精細的階梯，只要日本主動且直接參戰，就應視為跨越紅線，中國可對日本本土軍事目標發動全面系統性打擊。至於是否進一步區分美軍參戰的程度，則存在分歧：一種觀點主張只需區分美軍「參戰與否」，另一種觀點則強調美軍的介入方式（如是否直接或間接參戰）同樣需要分層應對。

美日每年都要舉辦各種聯合軍事演習，圖為美日軍演「鐵拳」在沖繩縣金武町的美軍基地漢森營展開。（Ｘ圖片）

台灣軍方長期依賴「戰時美日協防」作為防禦支柱。一旦日本離島基地在衝突初期被癱瘓，台軍將親眼目睹第一島鏈關鍵節點的迅速崩潰，其對美日介入的信心將遭到根本性動搖。

離島基地癱瘓後，台灣與外部軍事聯繫的物理通道（如從日本方向而來的兵力投送、情報支援）被切斷，台灣將實質上陷入「孤島」狀態。這種重錘心理震撼，將直接觸發海島內部政治結構的重新洗牌，迫使決策者在「玉石俱焚」與兵不血刃的「北平模式」之間，別無選擇地滑向後者。

這一戰略的終極賭注，旨在徹底動搖，乃至清算外部大國在第一島鏈的物理存在。北京很清楚，僅僅收復台灣島而任由美日軍事同盟完好，這個海島在戰後將從「島鏈鎖眼」變成「被圍攻的前線」，中國仍將面臨無休止的地緣襲擾。只有通過在軍事上實質性擊垮外部勢力支撐，才能徹底剷除遏制中國崛起的物理基礎。這不僅將順帶解決自1894年甲午戰爭以來一百多年間日本對華構成的地緣壓迫，更將永久性地逆轉東亞的地緣政治格局。

不過，這無疑是一場將大國捲入可能戰火、充滿極端不確定性的「國運豪賭」。中國古人篤信「兵者，國之大事，死生之地」，北京深知全面衝突對自身經濟紅利與民族復興進程的潛在反噬。

因此，面對東京方面近期的危險試探，北京近期密集展示的強力對日亮劍，其真實意圖是在危機真正引爆前，以最強硬的姿態隔離日本的軍事慾望，並向華盛頓劃清底線——在最壞的劇本發生前，極力阻止這一絕對大國博弈局面的徹底失控。

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海。（Getty）

歷史宿命的黃昏：東京無法承受的終局代價

時代已經變了。在現代戰爭的全球形態下，地理海峽曾經賦予日本的天然安全紅利已然歸零。網絡戰、高超音速武器以及遠程高精度常規打擊，讓前線與大後方的界限徹底模糊，日本右翼政客所幻想的、如同甲午年間那樣「在家看捷報」的黃金時代早已一去不復返。永田町必須完成對其「歷史宿命論」的破繭與戰略修正，清醒地認清那些正在地緣政治重力場中發生根本性位移的冷酷現實。

首先，歷史慣性已經在絕對實力的不對稱紅利面前徹底失效。過去一千年間中日曆次交鋒中的日本「本土免戰」，本質上得益於中國農業時代的跨海投送工具缺失。然而今天，當中國擁有世界上最龐大的中程彈道導彈網絡和反介入/區域拒止（A2/AD）體系時，日本本州島與潛在戰場的物理距離，在技術上已經被縮短為區區幾分鐘的導彈飛行時間。

其次，作為東京戰略底牌的美日地緣紐帶，正在呈現出單向索取的殘酷本質。《美日安保條約》本質上是華盛頓維持其全球霸權與區域控制的工具，而非日本右翼鋌而走險時可以無限期透支的信用支票。正如最近美國與伊朗衝突所展現的苦澀教訓，當前沿軍事基地從戰略資產加速淪為承受飽和打擊的致命負債時，美國撤退的決心將異常迅速。

最後，盲目挑釁北京核心利益的災難性代價，是當前的日本地緣政治需要考慮的根本底線。如果北京的戰爭機器開始按照「戰在日，統在台」的底層邏輯進行高強度運轉時，日本在言論和離島層面的每一次邊境試探，都只是在加速將自身的政治經濟心臟推向大國火力對抗的最前線。

歷史往往對那些躺在過去功勞簿上生搬硬套的傲慢者施以最嚴厲的懲罰。如果日本精英群體繼續沉迷於「本土免戰」的千年幻覺，執意在涉及中國核心利益的雷區起舞，絕不會是明治維新式的再次崛起，而將徹底把日本人民帶入一場無法逃脱的、毀滅性的本土災難。