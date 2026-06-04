人民大會堂窒息信號：習近平罕見點名高市早苗，1979年歷史重演？

在中美大國博弈的隱秘天平上，最高元首在閉門會談中的措辭異動往往比公開發表聯合聲明更具地緣震懾力。

2026年5月中旬，特朗普（Donald Trump）訪華期間，人民大會堂的閉門會晤爆發了罕見的外交風暴。路透社、《讀賣新聞》及《金融時報》等外媒披露，習近平罕見打破外交慣例，指名道姓地對日本首相高市早苗展開嚴厲譴責。知情人士稱，其「強硬與激烈的程度讓美方猝不及防」。

儘管西方高級情報官員與中國問題專家敏鋭地意識到，這次非同尋常的點名絕非一次簡單的外交抱怨，但包括特朗普在內的西方決策層仍未完全讀懂這一強烈信號的危險底色，以及北京此舉所傳遞的震撼性地緣實質。

歷史正在重演——上一次中國領導人如此不加掩飾地當着美國總統的面痛斥第三國首腦，還要追溯到1979年鄧小平訪美時對越南領導人的嚴厲警告。作為權力地位更加強勢的中國領導人，習近平此次極具個人針對性的點名顯然經過深思熟慮。這是一次跨越太平洋的戰略越線警告，其嚴峻程度已然超越了傳統的「最後通牒式戰略攤牌」（Strategic Ultimatum）。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與美國總統特朗普（Donald Trump，左）一同出席歡迎儀式。（Reuters）

史無前例的首次點名：北京的外交話語劇變

在過去十餘年的北京元首外交話語體系中，「原則性」與「抽象性」是其最顯著的標籤。即便在中美關係最緊張、大國對抗最激烈的時刻，中方在指責外部遏制時，也大多使用「某些國家」、「個別外部勢力」或「冷戰思維的奉行者」等宏觀的外交辭令。

一旦報道得到證實，北京的外交禁忌將被徹底打破——這是習近平執政十四年來，首次對主權鄰國首相發起指名道姓的定性控訴。

路透社的報道還原了這場閉門交鋒的核心內容。習近平在會談中，極其罕見地將高市早苗與台灣總統賴清德並列批評。中方抱怨的核心，直指高市早苗自2025年10月上台後所推行的激進政治右傾化與「新軍國主義」路線。特別是高市早苗在國會答辯中公然宣稱的「台灣有事即日本有事」、暗示自衛隊將進行軍事介入的言論，被北京定性為嚴重破壞亞太和平與穩定的罪魁禍首。

習近平在現場直接向特朗普提出了明確的政治要求：敦促美國履行不支持「台獨」的承諾，同時「切斷對高市早苗激進政策的背書與軍事支持」。

顯然，特朗普在現場不可能附和習近平去批評美國的所謂盟友，在讚揚了高市早苗的領導力後，只是勉強解釋日本更積極的軍事策略只是為了防範朝鮮的日益威脅。隨後在返回美國的總統專機上，向電高市早苗派發重申美日同盟的「定心丸」。但這依然無法掩蓋一個殘酷的事實：在中國的戰略研判體系中，高市早苗已被正式定性為「不可救藥的麻煩製造者」，中日間技術層面的外交斡旋空間在這一刻幾近歸零。

1979年1月鄧小平訪美期間與卡特（Jimmy Carter）總統出席新聞發布會。（資料圖）

1979的歷史鏡像：當警告演變為戰爭機器的校準

對於熟悉東亞地緣政治歷史的觀察家而言，2026年5月人民大會堂內的這一幕，帶來了令人不寒而慄的熟悉感。

上一次類似的場景發生在1979年1月鄧小平訪美期間。當時，鄧小平在白宮私下會晤卡特（Jimmy Carter）總統時，直言不諱地痛斥越南領導人黎筍推行霸權主義，稱越南是「東方的古巴」，並留下了那句震驚世界的讖語：「小朋友不聽話，該打打屁股了」。

僅僅19天後，1979年2月17日，中越邊境衝突全面爆發。

將這兩次跨越47年的「最高控訴」放在地緣政治的解剖台上對比，其中釋放的火藥味有着驚人的同質性。

1979年鄧小平對黎筍的批評，本質上是一次戰前吹風，旨在提前通報行動並要求美國保持中立；而2026年習近平對高市早苗的抨擊，則是直接向特朗普敲定紅線，要求美國在第一島鏈對日本「鬆綁」，實行戰略隔離，警告華盛頓不要被日本右翼綁上戰車。

鄧小平當年的警告針對的是一個在經濟總量上落後的地區強權。而今天，更為強勢的中國領導人面對的是一個已經成長為全球第二大經濟體、擁有龐大現代化軍事機器的中國。當這樣的中國最高層撕下外交面紗時，意味着北京已經越過了「靜默期」，正式進入了實質性的軍事施壓與危機應對階段。

在中國領導人的最高外交詞典裏，當一個外國領導人的名字開始被最高層直接提及並作為負面典型時，其背後的潛在危險令人不寒而慄——這往往意味着防禦工事已經構築完畢、戰爭機器開始校準座標。

2025年4月28日，賴清德台北接見時任日本經濟安全保障擔當大臣、日本眾議員高市早苗。（資料圖）

現實的盲區：「戰在日，統在台」與美日同盟的烏托邦

高市早苗政府的一意孤行與魯莽混亂，在引發北京元首級控訴的同時，也徹底將中國推向了系統性應對的最壞預案。據北京內部接近決策層的人士透露，由於東京在台灣問題上的深度切入，中國國內的智庫與軍事層級中，一種稱為「戰在日（本），統在台（灣）」的共識正在獲得越來越多的政策共鳴。

在傳統的台海衝突設想中，戰場被局限在兩岸海峽，然而在「戰在日，統在台」的新核心邏輯下，一旦高市早苗落實軍事介入台海的承諾，解決台灣問題的關鍵就將首要演變為對干涉源頭的毀滅性打擊。中國龐大的火箭軍導彈庫、第五代隱形戰機群以及由反介入/區域拒止（A2/AD）戰略驅動的海空力量，完全具備將戰爭直接引向日本本土的能力。

在這種現代戰爭的高壓態勢下，日本右翼寄希望於《美日安保條約》，想當然要把美國拉入與中國正面衝突的算計，被證明是一場勝率幾乎為零的政治豪賭。

隨着美中兩國在危機管控機制上的制度化深化，華盛頓正在極力迴避、而非尋求與北京發生直接的軍事衝突。華盛頓在評估風險後，其選擇更有可能是像在歷次大國危機中一樣，退回第二島鏈實行「防區外控制」，而非為了橫濱或大阪的安危而與另一個核大國發生毫無勝算的對攻。

特朗普治下的華盛頓奉行絕對的「美國優先（America First）」。日本只需要看看2026年3月爆發的美國與伊朗衝突，就應當清醒。在這場尚未完全終結衝突中，美國部署在海灣國家的軍事基地瞬間淪為第一線箭靶。前沿軍事基地不再是絕對安全的盾牌，反而成為了東道國巨大的地緣負擔與「大麻煩」。

當然，東京永田町的政治核心圈內相當清楚美國已然不可靠，因此其近期一系列激進的挑釁，本質上正是因為恐懼被拋棄，從而迫不及待地想要將美軍綁死在自己的戰車上。然而，在已經終結的「靜默期」面前，這種豪賭留給日本的騰挪空間已經微乎其微。