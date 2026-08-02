美國護盤日圓？　不存在的！｜點經

近日，日元匯率跌至1973年實行浮動匯率制以來的最低點，美元兌日元一度逼近164關口。面對日元的無序貶值，美日兩國在近30年來首次罕見聯手干預匯市。這始於一張小紙條：美國財長貝森特（Scott Bessent）在大衛營內閣會議上一張手寫「小紙條」——上面赫然寫着「買入50億至100億美元日元」的待辦事項。全球市場躁動了，紛紛說「美國出手支撐日元」，然而這是 「雪中送炭」的聯合護盤嗎？



日元暴跌的底層邏輯與美國的「自保」

表面上看，美國出手支撐日元，似乎是在幫助盟友抵禦輸入性通脹，維護亞太金融穩定。然而，在冷酷的宏觀金融邏輯面前，這更像是一場精準的「金融防堵」。

日元持續暴跌的底層邏輯，是美日之間懸殊的利差。在美聯儲維持高利率的背景下，全球資本瘋狂湧入「借入低息日元、買入高息美元資產」的套息交易。然而，這種單邊的貶值正在觸及美國的底線。美國真正害怕的，並非日元本身繼續貶值，而是日元跌過頭後引發的「日元套利交易大撤退」。

一旦日本央行被迫大幅加息或日元突然大幅升值，那些借了日元去買美股、美債的龐大資金就會一窩蜂地買回日元。買日元的錢從哪來？只能拋售手裏的美股和美債。日本是美國國債最大的海外持有方，日元暴跌迫使日本當局不得不拋售美債以換取美元進行干預。一旦美債遭到大規模拋售，將直接推高美債收益率，抬升美國政府自身的融資成本。

圖為2024年3月19日，日本東京外匯交易公司Gaitame.com 的電子熒幕旁展示着小型美國和日本國旗擺設。電子熒幕顯示着美元與日圓匯率。（Reuters）

當前美國經濟正處於高位震盪期，金融市場對流動性極度渴求。如果日元崩盤導致套利交易集體平倉，將引發美股流動性枯竭、美債收益率急劇飆升。因此，美國出手買入日元，根本不是為了拯救日本經濟，而是為了按住日元這頭猛獸，防止它掉頭時把華爾街的資產泡沫砸碎。核心動機是金融自保——阻斷日本拋盤，避免美國借貸成本失控，並防範日元崩盤引發東亞貨幣跟風貶值，進而衝擊美國出口與金融市場穩定。

用零成本支票綁架日本

儘管美日聯手在短期內引發了空頭踩踏，推動日元強勢反彈，但主流機構普遍認為這種干預「治標不治本」。只要美日利差依然懸殊，套息交易的底層邏輯就不會改變，日元隨時可能重回貶值通道。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

從博弈論的視角來看，美日聯手穩匯是避免美債承壓約束下的「納什均衡」。如果美國袖手旁觀，日本的佔優策略必然是減持美債；而美國選擇協同穩匯，通過賣出美元現匯買入日元，既讓美元階段性走弱，又避免了美債被拋售的風險。美國實質上是用零成本的口頭支票和外交配合，撬動日本自掏腰包，來為美國的核心利益服務。美國過去要求日元升值，是為了解決自己的貿易逆差；現在，則是「我要你的錢回去買我的債，為此我可以讓你貴」。這標誌着美國的收割已經從貿易維度，直接升級到了金融資產定價權和流動性分配的絕對掌控。

2026年5月18日，日本財長片山皋月（左）在法國巴黎出席七國集團財長及央行總裁會議前拍照留念。2026年7月30日，美國財長貝森特（Scott Bessent，右）在華盛頓特區白宮接受媒體採訪。（Reuters）

美國此次下場支撐日元，絕非出於對日本經濟的憐憫，而是對美元潮汐外溢風險的精準管控。在美元霸權體系下，日本等依附型經濟體註定難以掌握貨幣政策的絕對主動權。美國的干預，本質上是在劃定一條「可控貶值」的紅線，確保日元的波動不會反噬美國自身的金融體系。這場美日聯合護盤，表面上是匯率保衛戰，深層則是美國在維護自身絕對優先地位的同時，對盟友金融命脈的進一步掌控。在美元潮汐的裹挾下，日元乃至全球非美貨幣的命運，依然難以擺脫被核心霸權國家拿捏的宿命。