美日聯手干預日元：一場「救盟友」表象下的美元體系自保戰

7月底，國際外匯市場見證了一場罕見的風暴。7月29日，美元兑日元一度觸及163.99，日元跌至近40年來最低點。僅僅數日之後，美日兩國時隔15年再度聯手買入日元。日本財務省7月30日單日動用約528億美元突襲匯市，美國財政部則通過紐約聯儲進行「匯率檢查」，並最終以賣出歐元、買入日元的方式直接參與干預。8月3日，日本財務大臣片山皋月正式確認聯合干預，並表示「必要時將不惜代價再次行動」。



撰文：杜峰、杜志遠 上海外國語大學國際關係與公共事務學院講師



此次干預最具標誌性意義的是美國動用了被稱為「外匯市場核武器」的「匯率檢查」。所謂「匯率檢查」，即紐約聯儲突然致電花旗、摩根大通等大型做市商，要求在特定規模下買入日元、賣出美元的具體報價，但只詢價、不下單。這是一種零成本卻極具威懾力的政策溝通工具：它告訴市場，美國已經完成了干預的賬戶準備，隨時可能真金白銀下場。更具戲劇性的是，7月31日路透社拍到美國財長貝森特在內閣會議上的手寫便籤：買入50億至100億美元日元。隨後，紐約聯儲通過高盛、摩根士丹利賣出歐元、買入日元。這是美國自1998年以來首次直接參與買入日元的聯合干預，也是2011年以來美國首次直接干預匯市。

值得注意的是，傳統干預是賣美元買日元，但此次美方選擇賣歐元買日元，既避免了直接打壓美元指數、動搖「強美元」政策信譽，又通過實際交易向市場釋放了「玩真的」信號。這種「曲線救國」式的操作恰恰說明美國的核心關切是自身利益，而非日元的漲跌本身。

2026年7月31日，美國財長貝森特在出席特朗普內閣會議期間，其座位上的筆記本被拍到寫有「買入日圓」的字眼。（Reuters）

特朗普將此次干預稱為「友誼的信號」，但國際輿論看得清楚，美國出手，歸根結底是為了自己。第一，防止日本拋售美債，守住債市底線。截至2025年5月末，日本持有1.14萬億美元美國國債，是全球第一大海外持有國。若日元持續貶值，日本為籌美元干預匯市，不得不拋售美債，這將進一步推升美債收益率。而在30年期美債收益率創下多年新高的背景下，這是華盛頓最擔心的情況之一。

第二，遏制套利交易逆轉引發全球閃崩。據估算全球日元套利交易規模高達1萬億至4萬億美元。日元若暴力升值，借日元買美元資產的槓桿資金將被迫平倉，觸發美股乃至全球資本市場閃崩。

第三，維護美元體系的亞太支柱。日元作為「影子美元」是日本央行充當美聯儲政策副手，為美元流動性蓄水的關鍵樞紐。日元信用崩塌將動搖西方在亞太的金融護城河，給區域內其他貨幣的崛起留下空間。正是出於上述三重自保考量，美國才不惜打破極少直接干預匯率的傳統。

美聯儲委員會大樓。（Reuters）

此次干預還有一個技術性亮點值得關注：美日雙方均表示，未來可能利用美聯儲的FIMA回購便利。FIMA機制由美聯儲在2020年疫情期間創設，意在允許外國央行以持有的美債為抵押向美聯儲借入美元短期貸款，而無需在公開市場拋售美債。對日本而言，這意味着可以避免衝擊美債市場，降低干預成本，同時向市場表明日本有辦法、有資金，打消淡倉對日本干預能力的質疑。美國財長貝森特甚至公開呼籲美聯儲擴大FIMA額度上限，這種財政部長對美聯儲具體工具的公開施壓，被前財政部官員評價為「極不尋常」。它折射出美國行政體系對貨幣權力的深度介入，也預示着美聯儲職能可能從「國內貨幣政策執行者」向「全球金融外交支撐者」拓展。

日元淪為「影子美元」經歷了半個多世紀的演變。在這套機制下，日元成為全球金融體系中低息槓桿的重要水龍頭、美債最大的海外墊款人、美聯儲貨幣政策的副手。日元看似是一個獨立的法定貨幣，但在全球對沖基金眼中，它更像是一個標價為日元的美元低息融資工具。

理解了這一背景，就不難理解為何美國此次不得不救。一個頗具說服力的細節是：在美日聯合干預的同一周末，美國暫緩了此前已公布的、對伊朗能源設施的大規模打擊計劃。原因並不複雜，一旦美軍轟炸伊朗能源設施，霍爾木茲海峽航運封鎖將持續收緊，國際油價必將飆升。全球石油貿易以美元結算，原油漲價會進一步提振美元指數，直接施壓日元，誘發新一輪貶值。屆時，美日兩國花費的數百億美元干預資金將付諸東流。貝森特親自出面宣稱霍爾木茲海峽即將開放，其真正用意並非中東和平，而是能源價格必須降下來。日本嚴重依賴能源進口，輸入性通脹會徹底瓦解救日元的所有努力。

這也是這場影子戰役最深刻的悖論：美國既要「強美元」以維繫霸權，又要「弱美元」以提振製造業和出口；既要日本維持低利率以提供全球美元流動性，又要日元升值以避免衝擊美債。這種「不可能三角」正是美元體系內在矛盾激化的徵兆。

這場干預釋放的信號是複雜而深刻的：短期內日元淡倉將遭遇擠壓，套利交易面臨重估；中長期看，只要美日貨幣政策分化格局不改，日元貶值的基本趨勢就難以逆轉，而美國財政部和美聯儲為了護住這套體系，將不得不更多地把匯率工具化、把美聯儲功能化。貝森特公開施壓美聯儲擴大FIMA額度，預示着美聯儲職能可能從「國內貨幣政策執行者」向「全球金融外交支撐者」拓展，這是布雷頓森林體系解體以來美聯儲角色的一次隱性但深刻的嬗變。