土耳其為什麼能加入沙巴安全協議？　這是中美中東共治的開始

近日，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）、土耳其總統埃爾多安（Recep Erdoğan）、巴基斯坦總理夏巴茲謝里夫（Shahbaz Sharif）在沙特麥加簽署《麥加共同防務協議》，該協議簽署後被國際輿論廣泛解讀為「伊斯蘭版北約」的雛形。

正是因為美國不能提供有效安全保護，沙特才另闢蹊徑尋求同巴基斯坦合作。這是美國中東存在式微的有力證明。然而沙特引巴基斯坦力量進入中東並不是新聞，早在2025年9月沙特與巴基斯坦就開始雙邊防務合作，美伊衝突期間巴基斯坦空軍已經進駐沙特，此番三國防務協議最大的亮點實際上是土耳其。

為什麼沙特巴基斯坦的合作加入了土耳其？土耳其是北約成員國，新加入一個全新的防務安全體系是為了什麼？北約和沙土巴三國防務安全體系的關係是什麼？

2026年8月7日，沙特與土耳其、巴基斯坦簽署防務協議（Saudi Press Agency/Handout via REUTERS）

沙土巴三國防務合作將引發一連串的連鎖反應。沙特巴基斯坦土耳其三國從地圖上來看是對伊朗的包圍，將對在美伊衝突衝中崛起的伊朗起到制衡作用。遜尼派穆斯林如果團結在沙土巴協議周圍，不排除以色列、阿聯酋等國會組建全新的地區合作框架。

這樣中東地區恐將形成伊朗什葉派之弧、以色列合作鏈、沙土巴防務協議為核心的三足鼎立格局，中東安全將迎來新形態，美國主導地區局勢的未來將日漸式微。

問題是美國真的甘心接受未來被邊緣化？

2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提、沙特阿拉伯外長費薩爾、巴基斯坦外長達爾和土耳其外長菲丹在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行四方會談，商討中東戰爭局勢。（Reuters）

有沙特同美國的合作，石油美元的綁定才穩固。沙特同巴基斯坦建立全新的防務合作，是否意味着美國接受巴基斯坦力量入局？

巴基斯坦除了是穆斯林世界唯一的核國家，還有一個非常重要的身份，那就是中國的準盟友。沒有中國軍事支持和武器加持，巴基斯坦的軍事實力幾何未可知。巴基斯坦在去年5月同印度的空戰中勝出在國際社會名聲大噪，本身是利用中國戰機雷達取得的戰果。巴基斯坦是中國「一帶一路」倡議中中巴經濟走廊的重要節點。近來巴基斯坦調停美國和伊朗的衝突，其外長頻繁赴北京找中國對錶。

從任何一方面看，巴基斯坦身邊都有中國的影子。巴基斯坦背後有一個顯而易見的力量，那就是中國。

2025年11月18日，美國華盛頓特區，圖為沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）與特朗普在白宮會晤。（Getty）

沙特乃至於美國能接受巴基斯坦入局中東，不可能忽視中國日後影響力的擴展。伊朗和中國的良好合作關係也是眾所周知的。那麼有北約背景的土耳其加入沙特巴基斯坦的防務框架，背後是否有美國的因素存在？

和中國關係良好的巴基斯坦支持沙特，和美國軍事關係密切的土耳其同沙特綁定。沙特亦在中美之間尋找了一個不偏不倚的安全合作模式。

從這個層面看，很難不讓人猜測，美國默認巴基斯坦同沙特合作，運籌土耳其入局沙巴合作，是美國從中東抽身的大勢之下，既承認中國的影響力，又採取了制衡措施的結果。

特朗普在2025年釜山「習特會」前以「G2」稱呼中美。（Truth Social截圖）

美國單極霸權衰落，表象是美國在全球各個地區的存在不復以往，本質是美國將主要的戰略力量收縮到西半球和亞太。這一動態調整的過程中，地區國家會做出反應，其他域外國家會做出反應，美國也需要做出新安排。

美國的離場不會是疾風驟雨般的被排除，中國的入場亦不是橫空出世。潛移默化多番互動之下才能形成全新的格局。