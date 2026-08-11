土耳其為什麼能加入沙巴安全協議？ 這是中美中東共治的開始
近日，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）、土耳其總統埃爾多安（Recep Erdoğan）、巴基斯坦總理夏巴茲謝里夫（Shahbaz Sharif）在沙特麥加簽署《麥加共同防務協議》，該協議簽署後被國際輿論廣泛解讀為「伊斯蘭版北約」的雛形。
正是因為美國不能提供有效安全保護，沙特才另闢蹊徑尋求同巴基斯坦合作。這是美國中東存在式微的有力證明。然而沙特引巴基斯坦力量進入中東並不是新聞，早在2025年9月沙特與巴基斯坦就開始雙邊防務合作，美伊衝突期間巴基斯坦空軍已經進駐沙特，此番三國防務協議最大的亮點實際上是土耳其。
為什麼沙特巴基斯坦的合作加入了土耳其？土耳其是北約成員國，新加入一個全新的防務安全體系是為了什麼？北約和沙土巴三國防務安全體系的關係是什麼？
沙土巴三國防務合作將引發一連串的連鎖反應。沙特巴基斯坦土耳其三國從地圖上來看是對伊朗的包圍，將對在美伊衝突衝中崛起的伊朗起到制衡作用。遜尼派穆斯林如果團結在沙土巴協議周圍，不排除以色列、阿聯酋等國會組建全新的地區合作框架。
這樣中東地區恐將形成伊朗什葉派之弧、以色列合作鏈、沙土巴防務協議為核心的三足鼎立格局，中東安全將迎來新形態，美國主導地區局勢的未來將日漸式微。
問題是美國真的甘心接受未來被邊緣化？
有沙特同美國的合作，石油美元的綁定才穩固。沙特同巴基斯坦建立全新的防務合作，是否意味着美國接受巴基斯坦力量入局？
巴基斯坦除了是穆斯林世界唯一的核國家，還有一個非常重要的身份，那就是中國的準盟友。沒有中國軍事支持和武器加持，巴基斯坦的軍事實力幾何未可知。巴基斯坦在去年5月同印度的空戰中勝出在國際社會名聲大噪，本身是利用中國戰機雷達取得的戰果。巴基斯坦是中國「一帶一路」倡議中中巴經濟走廊的重要節點。近來巴基斯坦調停美國和伊朗的衝突，其外長頻繁赴北京找中國對錶。
從任何一方面看，巴基斯坦身邊都有中國的影子。巴基斯坦背後有一個顯而易見的力量，那就是中國。
沙特乃至於美國能接受巴基斯坦入局中東，不可能忽視中國日後影響力的擴展。伊朗和中國的良好合作關係也是眾所周知的。那麼有北約背景的土耳其加入沙特巴基斯坦的防務框架，背後是否有美國的因素存在？
和中國關係良好的巴基斯坦支持沙特，和美國軍事關係密切的土耳其同沙特綁定。沙特亦在中美之間尋找了一個不偏不倚的安全合作模式。
從這個層面看，很難不讓人猜測，美國默認巴基斯坦同沙特合作，運籌土耳其入局沙巴合作，是美國從中東抽身的大勢之下，既承認中國的影響力，又採取了制衡措施的結果。
美國單極霸權衰落，表象是美國在全球各個地區的存在不復以往，本質是美國將主要的戰略力量收縮到西半球和亞太。這一動態調整的過程中，地區國家會做出反應，其他域外國家會做出反應，美國也需要做出新安排。
美國的離場不會是疾風驟雨般的被排除，中國的入場亦不是橫空出世。潛移默化多番互動之下才能形成全新的格局。