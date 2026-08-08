沙特土耳其巴基斯坦建立「中東北約」 三國「去美國化」的盤算
對中東來說，這是歷史性的一天。
沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，MBS）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）、巴基斯坦總理夏巴茲謝里夫（Shehbaz Sharif），8月7日在沙特麥加會面，簽署了《麥加協議》——我看到，很多西方媒體驚呼：「中東版北約」誕生了。
確實有點像北約。
協議的核心條款：對三個國家之一的任何武裝攻擊，都應被視為對所有國家的攻擊。
也就是說，攻擊巴基斯坦，也就是攻擊沙特和土耳其；攻擊沙特，土耳其和巴基斯坦要出手相助；攻擊土耳其，沙特和巴基斯坦也有援助的義務。
顯然，這是去年沙特和巴基斯坦共同防禦協議的升級版。
以前是兩個國家，現在是三個國家，增加了一個土耳其。
在中東，在伊斯蘭世界，這三個都是非同一般的國家。
我看到，有分析人士就感嘆：《麥加協議》將北約第二大軍隊、最重要的海灣經濟強國和伊斯蘭世界唯一的核武器國家聯合起來了。
熟悉國際政治的朋友，應該都很清楚：
在北約，土耳其雖是異類，但舉足輕重，擁有僅次於美國的龐大軍隊。看似游離於核心體系之外，實則手握不可替代的軍事籌碼，這是土耳其立足地緣博弈的最大底氣。
在海灣，沙特是頭號經濟大國，也是石油世界的領袖。手握能源話語權、海量石油美元資本與中東地緣中樞位置，沙特擁有無可替代的區域政治與經濟號召力。
在伊斯蘭世界，巴基斯坦公認為是軍事強國，且是唯一擁有核武器的國家。核威懾的獨一無二，讓它跳出了普通小國的地緣局限，成為伊斯蘭世界安全格局裏的關鍵變量。
為甚麼這三個國家會走到一起？
顯然，這裏有伊朗的因素。
但更重要的，這是對美國的一個強烈信號。
所有地緣結盟的背後，本質都是對原有安全秩序的修正與突圍。
我看到，法媒就引述專家的話說，華盛頓這三個盟友的動向，不僅向德黑蘭發出了信號，也向美國發出了信號——美國被視為一個越來越不可靠的合作夥伴。
倫敦國王學院的安全專家克里格（Andreas Krieg）就解釋：「這個協議是迄今為止最明確的信號之一，表明中東正在擺脫由美國獨家主導的安全秩序。」
這肯定不是妄議。
當前的中東戰爭，沙特等國強烈反對，但美國和以色列不管不顧，發動了對伊朗的攻擊，而且，很多攻擊就從沙特等國美軍基地發起。
這讓海灣國家不得不認清現實：以前花重金請美國大兵來，以為能保護自身安全；哪知道與伊朗的衝突，自己卻被美國人帶入了戰爭；伊朗導彈精準報復來襲，美軍自顧四散躲避，海灣國家反倒淪為被動兜底的一方。
更要看到，伊朗多次報復襲擊美國軍事基地，造成美軍重大傷亡；美國連自己軍事基地都保護不了，還怎麼保護這些海灣國家？
所以，去年美國默許以色列襲擊卡塔爾，沙特率先幡然醒悟，轉身就與巴基斯坦簽訂共同防禦協議。
沙巴簽約前，據說都沒有知會美國，美國也是事後才知道，也充分顯示了沙特的憤怒。
今年的美以伊戰爭，更讓沙特清醒：美國越來越靠不住了，必須尋找其他力量。
首先就是巴基斯坦，但朋友多多益善，於是今年又拉上土耳其，形成了三方共同防禦協定。
我看到，沙土巴三國都強調，《麥加協議》是防禦性協定，不針對第三國，也不是一個封閉的協議。
也就是說，歡迎更多志同道合國家加入。
此前，科威特和巴基斯坦已經簽署雙邊國防條約，那接下來，不排除吧，科威特、卡塔爾、埃及，都可能加入《麥加協議》。
那中東格局，將因此發生重大而深遠的變化。
最後，怎麼看？
還是粗淺三點吧。
第一，美國肯定五味雜陳。以前，美國是中東當仁不讓的霸主，是海灣國家眾望所歸的保護者。
但現在，越來越多中東國家不再信任美國，美國的所謂保護，根本保護不了自己；而且，美國發動戰爭，根本不顧及海灣國家的利益。
霸權的衰落，從來不是驟然崩塌，而是一次次失信、一次次失責後，盟友人心離散的必然結果。
要不是沙特王儲穆罕默德關鍵時刻介入，打電話極力勸阻特朗普，用特朗普自己的話說，伊朗將遭受二戰以來最重大打擊，很多能源設施將被摧毀。
但伊朗肯定報復，那意味着整個海灣地區，現在早已是一片火海……
我看到，有人還揣測，沙土巴結盟，是美國主動促成的結果，也是幫美國分擔防衛壓力……
就別給美國貼金了。
前面專家都說了，這是對美國的一個強烈信號——中東格局正在發生深刻裂變，美國被視為一個越來越不可靠的合作夥伴。
當然，對伊朗來說，這也未必是一件好事。
我看到，有伊朗議員已發出警告：沙特必須知道，與土耳其和巴基斯坦的紙面協議並不能帶給他們安全，正如多年來對美國人的單方面依附未能帶給他們安全一樣。改革你們的政策，這樣你們就不必向他人乞求安全。
當然，還有一個心情複雜的國家，就是以色列。
畢竟，這樣的「中東版北約」，更是以色列的噩夢。這三個簽約的國家，與以色列關係都不太好，有的甚至還不承認以色列。
區域力量的重新聚合，必然打破原有制衡，讓長期獨享地緣優勢的國家直面全新挑戰。
第二，巴基斯坦現在不簡單。
土耳其就不說了，畢竟是中東老牌強國，即便在北約，雖然屬於異類，但軍事實力也是前茅的。
但巴基斯坦，這兩年着實讓人刮目相看。
沙特首先想到的就是巴基斯坦，科威特也是先找了巴基斯坦。美國和伊朗談判，前後奔走的也是巴基斯坦。
怎麼說呢？
這也算是巴基斯坦自己打出來的威望。
國際舞台上，尊嚴從不是別人施捨的，而是自身實力一次次實戰、一次次沉澱換來的。
之前的印巴空戰，巴基斯坦過硬戰力驚艷全球，用實戰戰績證明了自身軍事實力；而且，
巴基斯坦還是全球唯一擁有核武器的穆斯林國家，這也是對以色列擁有核武器的有效對沖。
巴基斯坦也從一個窮哥們，變成了海灣國家的帶刀護衛。
我看到，在海外社交媒體上，之前還有人分析，表面看，這是沙特-巴基斯坦結盟，但實際上，這是沙特-巴基斯坦-中國的深度合作。
畢竟，巴基斯坦最先進的武器，無論是飛機還是導彈，都是中國製造；中國與沙特關係也密切，沙特有最先進的美式軍火，也購買了中國不少武器。
以後，不排除巴基斯坦用中國製造的武器，在守護中東和平。
見仁見智吧。
一定要說的話，我也只能說，這一切與中國無關，中國的政策，肯定也不會結盟；但對中國來說，中東格局這樣嬗變，也未必是一件壞事。
不結盟，不代表沒有朋友；不站隊，恰恰是大國最大的從容。
第三，肯定也存在挑戰和風險。
這是一個三國防禦性協議不假，但有時，進攻和防禦很難分清楚的。
同盟平時是盾牌，戰時卻可能成為引線——這大概是所有集體防務逃不開的宿命。
我看到，在海外社交媒體上，有人就提出一個假設。
假如胡塞武裝攻擊沙特阿拉伯，土耳其通過攻擊胡塞武裝進行回應，然後胡塞武裝向安卡拉發射一枚彈道導彈，北約是否就有義務保衛土耳其？
那意味着中東如果發生戰事，戰火將很快就燒向很多國家，甚至北約都可能牽連其中。
如果條約都靠譜的話。
但實事求是地說，對沙土巴三國來說，這不是壞事。
沙特獲得了更多更迫切的安全保證，土耳其獲得了更大影響力和更廣闊市場，巴基斯坦也獲得了更多真金白銀的支持和援助。
別的不說，中東三方或多方結盟，對土耳其和巴基斯坦軍工來說，意味着一個龐大的市場，這是不是好事？
更要看到，作為一個窮國，巴基斯坦的發展任務還很重。海灣國家有的是錢，現在關係更密切，更有求於巴基斯坦，這對巴基斯坦不是重大利好是甚麼？
當然，這個世界，牽一髮而動全身。
還有一個五味雜陳的國家，可能就是印度了。
印巴空戰，印度自認為6:0將巴空軍打了個落花流水，為甚麼全世界都不相信？甚至特朗普還公開為巴基斯坦背書，海灣國家更紛紛想和巴基斯坦簽約，印度人估計實在想不通。
「中東版北約」成立後，巴基斯坦出人，海灣國家出錢，一起研製尖端的武器，更有助於與印度的博弈。
這個世界，總是有人歡喜有人憂。
當保護者變得需要被保護時，被保護者便不得不學會自己站立——而一旦站立起來，往往便是一個新格局的開端。
本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」，原文標題《歷史性一天，給美國的一個強烈信號》