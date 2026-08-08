沙特土耳其巴基斯坦建立「中東北約」　三國「去美國化」的盤算

對中東來說，這是歷史性的一天。



沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，MBS）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）、巴基斯坦總理夏巴茲謝里夫（Shehbaz Sharif），8月7日在沙特麥加會面，簽署了《麥加協議》——我看到，很多西方媒體驚呼：「中東版北約」誕生了。

確實有點像北約。

協議的核心條款：對三個國家之一的任何武裝攻擊，都應被視為對所有國家的攻擊。

也就是說，攻擊巴基斯坦，也就是攻擊沙特和土耳其；攻擊沙特，土耳其和巴基斯坦要出手相助；攻擊土耳其，沙特和巴基斯坦也有援助的義務。

顯然，這是去年沙特和巴基斯坦共同防禦協議的升級版。

2025年9月，巴基斯坦與沙特阿拉伯簽署防務協議，圖為巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif，左）與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，右）簽署協議時合影。（網絡圖片）

以前是兩個國家，現在是三個國家，增加了一個土耳其。

在中東，在伊斯蘭世界，這三個都是非同一般的國家。

我看到，有分析人士就感嘆：《麥加協議》將北約第二大軍隊、最重要的海灣經濟強國和伊斯蘭世界唯一的核武器國家聯合起來了。

2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提、沙特阿拉伯外長費薩爾、巴基斯坦外長達爾和土耳其外長菲丹在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行四方會談，商討中東戰爭局勢。（Reuters）

熟悉國際政治的朋友，應該都很清楚：

在北約，土耳其雖是異類，但舉足輕重，擁有僅次於美國的龐大軍隊。看似游離於核心體系之外，實則手握不可替代的軍事籌碼，這是土耳其立足地緣博弈的最大底氣。

在海灣，沙特是頭號經濟大國，也是石油世界的領袖。手握能源話語權、海量石油美元資本與中東地緣中樞位置，沙特擁有無可替代的區域政治與經濟號召力。

在伊斯蘭世界，巴基斯坦公認為是軍事強國，且是唯一擁有核武器的國家。核威懾的獨一無二，讓它跳出了普通小國的地緣局限，成為伊斯蘭世界安全格局裏的關鍵變量。

為甚麼這三個國家會走到一起？

顯然，這裏有伊朗的因素。

但更重要的，這是對美國的一個強烈信號。

所有地緣結盟的背後，本質都是對原有安全秩序的修正與突圍。

我看到，法媒就引述專家的話說，華盛頓這三個盟友的動向，不僅向德黑蘭發出了信號，也向美國發出了信號——美國被視為一個越來越不可靠的合作夥伴。

2026年3月29日，沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）與巴基斯坦總理謝里夫在巴基斯坦伊斯蘭堡總理府會晤，討論在美以與伊朗衝突地區局勢。(巴基斯坦外交部/路透社)

倫敦國王學院的安全專家克里格（Andreas Krieg）就解釋：「這個協議是迄今為止最明確的信號之一，表明中東正在擺脫由美國獨家主導的安全秩序。」

這肯定不是妄議。

當前的中東戰爭，沙特等國強烈反對，但美國和以色列不管不顧，發動了對伊朗的攻擊，而且，很多攻擊就從沙特等國美軍基地發起。

這讓海灣國家不得不認清現實：以前花重金請美國大兵來，以為能保護自身安全；哪知道與伊朗的衝突，自己卻被美國人帶入了戰爭；伊朗導彈精準報復來襲，美軍自顧四散躲避，海灣國家反倒淪為被動兜底的一方。

2025年11月18日，美國華盛頓特區，圖為沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）與特朗普在白宮會晤。（Getty）

更要看到，伊朗多次報復襲擊美國軍事基地，造成美軍重大傷亡；美國連自己軍事基地都保護不了，還怎麼保護這些海灣國家？

所以，去年美國默許以色列襲擊卡塔爾，沙特率先幡然醒悟，轉身就與巴基斯坦簽訂共同防禦協議。

沙巴簽約前，據說都沒有知會美國，美國也是事後才知道，也充分顯示了沙特的憤怒。

今年的美以伊戰爭，更讓沙特清醒：美國越來越靠不住了，必須尋找其他力量。

2026年3月28日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第29日之際，《紐約時報》引述兩名美國官員表示，伊朗向沙特阿拉伯的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）發動襲擊，造成12名駐當地的美軍士兵受傷，其中兩人傷勢嚴重，另外至少兩架KC-135空中加油機也在攻擊中遭受嚴重損壞。（Reuters）

首先就是巴基斯坦，但朋友多多益善，於是今年又拉上土耳其，形成了三方共同防禦協定。

我看到，沙土巴三國都強調，《麥加協議》是防禦性協定，不針對第三國，也不是一個封閉的協議。

也就是說，歡迎更多志同道合國家加入。

此前，科威特和巴基斯坦已經簽署雙邊國防條約，那接下來，不排除吧，科威特、卡塔爾、埃及，都可能加入《麥加協議》。

那中東格局，將因此發生重大而深遠的變化。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）迎接到訪利雅德的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，美國肯定五味雜陳。以前，美國是中東當仁不讓的霸主，是海灣國家眾望所歸的保護者。

但現在，越來越多中東國家不再信任美國，美國的所謂保護，根本保護不了自己；而且，美國發動戰爭，根本不顧及海灣國家的利益。

霸權的衰落，從來不是驟然崩塌，而是一次次失信、一次次失責後，盟友人心離散的必然結果。

2026年7月14日，伊朗從未知地點發射無人機，攻擊約旦的美軍基地。（Reuters）

要不是沙特王儲穆罕默德關鍵時刻介入，打電話極力勸阻特朗普，用特朗普自己的話說，伊朗將遭受二戰以來最重大打擊，很多能源設施將被摧毀。

但伊朗肯定報復，那意味着整個海灣地區，現在早已是一片火海……

我看到，有人還揣測，沙土巴結盟，是美國主動促成的結果，也是幫美國分擔防衛壓力……

就別給美國貼金了。

前面專家都說了，這是對美國的一個強烈信號——中東格局正在發生深刻裂變，美國被視為一個越來越不可靠的合作夥伴。

當然，對伊朗來說，這也未必是一件好事。

我看到，有伊朗議員已發出警告：沙特必須知道，與土耳其和巴基斯坦的紙面協議並不能帶給他們安全，正如多年來對美國人的單方面依附未能帶給他們安全一樣。改革你們的政策，這樣你們就不必向他人乞求安全。

當然，還有一個心情複雜的國家，就是以色列。

畢竟，這樣的「中東版北約」，更是以色列的噩夢。這三個簽約的國家，與以色列關係都不太好，有的甚至還不承認以色列。

區域力量的重新聚合，必然打破原有制衡，讓長期獨享地緣優勢的國家直面全新挑戰。

2026年7月21日，伊朗德黑蘭一棟建築物上的廣告看板，印有美國總統特朗普（Donald Trump）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的頭像。（WANA via REUTERS

第二，巴基斯坦現在不簡單。

土耳其就不說了，畢竟是中東老牌強國，即便在北約，雖然屬於異類，但軍事實力也是前茅的。

但巴基斯坦，這兩年着實讓人刮目相看。

沙特首先想到的就是巴基斯坦，科威特也是先找了巴基斯坦。美國和伊朗談判，前後奔走的也是巴基斯坦。

怎麼說呢？

這也算是巴基斯坦自己打出來的威望。

圖為2026年4月11日，美國副總統萬斯（JD Vance）抵達巴基斯坦伊斯蘭堡，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，左）及巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Mohammad Ishaq Dar）接待。（Reuters）

國際舞台上，尊嚴從不是別人施捨的，而是自身實力一次次實戰、一次次沉澱換來的。

之前的印巴空戰，巴基斯坦過硬戰力驚艷全球，用實戰戰績證明了自身軍事實力；而且，

巴基斯坦還是全球唯一擁有核武器的穆斯林國家，這也是對以色列擁有核武器的有效對沖。

巴基斯坦也從一個窮哥們，變成了海灣國家的帶刀護衛。

2025年5月10日，據巴基斯坦國家廣播電台報道，巴基斯坦空軍的JF-17「雷霆」戰鬥機發射高超音速導彈，摧毀了印度部署在阿達姆普爾的俄羅斯S-400防空導彈系統。「雷霆」是中國和巴基斯坦共同研製的戰機，中方編號為FC-1「梟龍」。（X/ @RadioPakistan）

我看到，在海外社交媒體上，之前還有人分析，表面看，這是沙特-巴基斯坦結盟，但實際上，這是沙特-巴基斯坦-中國的深度合作。

畢竟，巴基斯坦最先進的武器，無論是飛機還是導彈，都是中國製造；中國與沙特關係也密切，沙特有最先進的美式軍火，也購買了中國不少武器。

以後，不排除巴基斯坦用中國製造的武器，在守護中東和平。

見仁見智吧。

一定要說的話，我也只能說，這一切與中國無關，中國的政策，肯定也不會結盟；但對中國來說，中東格局這樣嬗變，也未必是一件壞事。

不結盟，不代表沒有朋友；不站隊，恰恰是大國最大的從容。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）迎接到訪利雅德的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

第三，肯定也存在挑戰和風險。

這是一個三國防禦性協議不假，但有時，進攻和防禦很難分清楚的。

同盟平時是盾牌，戰時卻可能成為引線——這大概是所有集體防務逃不開的宿命。

我看到，在海外社交媒體上，有人就提出一個假設。

假如胡塞武裝攻擊沙特阿拉伯，土耳其通過攻擊胡塞武裝進行回應，然後胡塞武裝向安卡拉發射一枚彈道導彈，北約是否就有義務保衛土耳其？

那意味着中東如果發生戰事，戰火將很快就燒向很多國家，甚至北約都可能牽連其中。

如果條約都靠譜的話。

但實事求是地說，對沙土巴三國來說，這不是壞事。

2025年5月12日，特朗普抵達沙特首都利雅德前夕，美國和沙特國旗在當地的一條高速公路上迎風飄揚。（Reuters）

沙特獲得了更多更迫切的安全保證，土耳其獲得了更大影響力和更廣闊市場，巴基斯坦也獲得了更多真金白銀的支持和援助。

別的不說，中東三方或多方結盟，對土耳其和巴基斯坦軍工來說，意味着一個龐大的市場，這是不是好事？

更要看到，作為一個窮國，巴基斯坦的發展任務還很重。海灣國家有的是錢，現在關係更密切，更有求於巴基斯坦，這對巴基斯坦不是重大利好是甚麼？

當然，這個世界，牽一髮而動全身。

還有一個五味雜陳的國家，可能就是印度了。

2025年9月25日，美國總統特朗普（中）在白宮接待了巴基斯坦總理夏巴茲謝里夫（Shehbaz Sharif，左）和巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir，右）。（白宮官網）

印巴空戰，印度自認為6:0將巴空軍打了個落花流水，為甚麼全世界都不相信？甚至特朗普還公開為巴基斯坦背書，海灣國家更紛紛想和巴基斯坦簽約，印度人估計實在想不通。

「中東版北約」成立後，巴基斯坦出人，海灣國家出錢，一起研製尖端的武器，更有助於與印度的博弈。

這個世界，總是有人歡喜有人憂。

當保護者變得需要被保護時，被保護者便不得不學會自己站立——而一旦站立起來，往往便是一個新格局的開端。

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」，原文標題《歷史性一天，給美國的一個強烈信號》

