特朗普上演了一個中國成語典故

中國歷史上有個風聲鶴唳的典故，講的是東晉時期，前秦皇帝苻堅統一中國北方後，率領數十萬大軍南下，打算一舉消滅東晉，一統天下。東晉派出謝玄迎戰，雙方在淝水（今安徽淮南境內）對陣，謝玄用計讓秦軍稍稍後撤。

結果剛一後撤，前秦軍內部大亂，大軍直接潰散奔逃。潰兵倉皇逃命，一路上聽到風聲、鶴的鳴叫聲，都以為是東晉追兵趕來了，驚恐萬分——「聞風聲鶴唳，皆以為王師已至」。後風聲鶴唳演變成一個漢語成語，形容人極度驚慌、疑神疑鬼，一有動靜就惶恐不安，想着怎麼跑路或保全性命。

美國總統特朗普日前就以「真人秀」方式，上演了這個典故。

很多人還記得今年7月初，到土耳其參加北約峰會後，特朗普和其他官員曾公開表示，他將於7月8日乘坐一架較舊的「空軍一號」離開土耳其，而不是他抵達時乘坐的由卡塔爾捐贈的豪華747-8飛機。特朗普當時告訴記者，他這樣做是為了「重温舊時光」。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，一輛餐飲車停在美國總統專機「空軍一號」旁。（Reuters）

當時，多家美國主流媒體報道稱，特朗普乘坐他的舊「空軍一號」前往英國，然後在英國換乘新飛機回國。美媒當時報道稱，這一決定部分原因是出於對卡塔爾捐贈的新飛機安全性能的擔憂，因為這架飛機沒有配備舊款飛機所擁有的全部防禦能力。

特朗普當時在攝像機鏡頭前，從左側艙門登上了那架淺藍色舊「空軍一號」飛機。

但實際上，特朗普並沒有乘坐這架飛機，而是在秀完登機表演後，被迅速通過一輛餐飲車又運出飛機，登上了美國空軍的一架C-32A運輸機飛往英國。

抵達英國後，特朗普又被秘密轉移回那架老舊「空軍一號」。隨後，他在記者的注視下走下飛機，穿過停機坪，登上了卡塔爾贈送的飛機飛往華盛頓。

美國媒體10日援引兩名美國官員的說法報道說，特朗普這樣做，是因為伊朗對特朗普及其專機「空軍一號」發出威脅，美國政府高級官員，包括參謀長聯席會議主席凱恩和國防部長赫格塞思等，因此策劃了一場騙局，通過表演式登機的辦法，把特朗普另機送往英國。

美媒報道還說，舊「空軍一號」飛機上的記者們並不知道特朗普並沒有和他們一起從土耳其飛往英國的空軍基地，毫不知情的他們實際上成為了這場「騙局」的參與者，與一些白宮工作人員一起充當了不知情的誘餌。

沒有人能證明伊朗到底有沒有針對特朗普的專機發出安全威脅。一般情況下，很少有一個國家的政府或軍隊對另一個國家最高領導人的飛機發動襲擊。美國政府及情報機構可能是從他們的情報渠道得到了相關訊息，也有可能是聽到了一些風聲、鶴鳴，因為過度緊張，得出了伊朗可能會襲擊的結論。

從美國的角度，為保證總統的絕對安全，採取這種障眼法騙局，在大庭廣眾之下以「掉包」方式，轉運總統無可厚非。但是，從旁觀者角度，作為世界頭號超級大國的總統，因為自己作的戰爭冤孽，在一個風聲鶴唳式的所謂安全威脅下，用這種見不得光的方式偷偷溜回國內，又何嘗不是一個巨大諷刺？