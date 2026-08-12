特朗普棄乘空軍一號撤離原因曝光　紐時：當時面臨肩扛式導彈威脅

美國《華盛頓郵報》日前披露總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月結束北約峰會後，透過餐飲車從「空軍一號」（Air Force One）秘密轉移並搭乘其他客機離開，避開伊朗潛在的暗殺威脅。《紐約時報》8月12日繼續曝光更多內情，指當時「空軍一號」面臨肩扛式導彈（shoulder-fired missile）的威脅。



報道引述兩名美國官員指，當時美國情報部門掌握多條情報，得知原定特朗普所乘坐的「空軍一號」面臨遭地對空導彈襲擊的威脅，並且有人在北約峰會附近被發現攜帶一枚可用於肩扛式地對空發射器的導彈。

7月8日在土耳其安卡拉埃森博阿機場，美方人員登上載有美國總統特朗普（Donald Trump）的舊空軍一號，返回美國。（Reuters）

此外，消息人士還指出，伊朗在當時掌握特朗普與會期間的下榻地點，包括他入住的具體樓層。

《華爾街日報》引述消息美國官員指，包括「空軍一號」面臨肩射式防空導彈襲擊在內的情報，由以色列政府向美國通報，而特朗普秘密撤離後，部份高官還留在飛機上，包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，圖為特朗普原定乘坐返航的總統專機「空軍一號」。（Reuters）

目前尚無法確定針對特朗普襲擊的威脅有多大可信度。該官員稱，當時特勤局官員認為他們需要採取特殊舉措來保護特朗普。白宮對此未有回應。