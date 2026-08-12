特朗普認7月秘密撤離北約峰會　傳換專機靠「躲餐車」金蟬脫殼

美媒近日相繼報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月出席在土耳其都安卡拉舉行的北約峰會後，因擔憂伊朗暗殺威脅，實施秘密撤離行動。特朗普8月12日受訪時證實這一消息，並指自己所搭乘的飛機「風險更大」。



《華盛頓郵報》等美媒報道，特朗普當時在鏡頭前公開登上舊空軍一號後，偷偷從飛機另一邊的側門離開，進入一輛被升到飛機高度的餐飲車，再秘密轉移至一架C-32A軍用運輸機撤離。

報道指，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）等多名高級官員及隨行記者，則搭乘原機充當誘餌隨行。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，圖為特朗普原定乘坐返航的總統專機「空軍一號」，當時有一輛餐飲車停在旁邊。（Reuters）

美媒稱，魯比奧提前知曉風險，不清楚其他官員是否知情，但白宮工作人員和記者均毫不知情。

美媒報道此事後，社交媒體上流傳大量「特朗普躲在餐飲車」的迷因。特朗普接着於12日證實秘密撤離的說法，指他當時在美國特勤局的指示下在土耳其秘密更換了飛機離開，但未提及他「移形換影」的方式。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，一輛餐飲車停在美國總統專機「空軍一號」旁。（Reuters）

針對該行動使特朗普助手和隨行記者身處險境的質疑，特朗普辯稱：「我認為實際上我乘坐的那架飛機風險更大，因為那架飛機可能是他們更有可能攻擊的目標。」