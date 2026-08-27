特朗普罵得愈精彩　美國輸得愈徹底

撰文：陸執言
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美國單級霸權極盡衰落，這已經是一個多極化飛速演進的時代。

過去兩年，美國經濟霸權捉襟見肘，關稅大棒在中國這裏碰壁，已是不爭的事實。中國的稀土牌讓美國吃痛，美國已經認識到了在經濟上沒有辦法改變中國，這才有特朗普（Donald Trump）今年5月訪華時張口就稱讚習近平是偉大的領導人。

過去半年，美國軍事霸權的底褲被伊朗掀翻。美國的先進航母、導彈防控系統，在伊朗高密度的無人機導彈攻擊下，被證實並不是戰無不勝。美國沒有能力讓伊朗政府垮台，沒有能力繼續支撐伊朗戰爭，美國急於抽身。美國在中東壟斷安全的局面正在崩潰。

2026年8月26日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）海灘附近，可以看見霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

特朗普第二任期以來，全球對等關稅戰被最高法院判定違憲。特朗普發動的前總統們都不敢發動的伊朗戰爭正在爛尾。特朗普將美國的無能、美國的虛弱，淋漓盡致地顯示在世人的面前。

除了2026年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）是其耀武揚威的高光時刻，其他事務上特朗普幾乎一事無成。選前他說一天就能結束俄烏衝突，結果俄烏打到現在，俄羅斯根本不買美國的賬，澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）輾轉騰挪竟然說服美歐繼續提供援助。內政方面，他最為在意的爭取選民支持的排外動作——廢止部分出生公民權，也被美國最高法院宣佈撤銷。

特朗普打着讓美國再次偉大的旗號上台，卻讓美國的不那麼偉大很快顯露了出來。

2026年8月24日，美國財長貝森特（Scott Besssent）在華盛頓財政部舉行的新聞發布會上發表講話，闡述計劃對伊朗實施的進一步制裁。（Reuters）

經濟霸權軍事霸權相繼失去威力的美國，現在滿世界施展的是語言霸權。以往美國能動手絕對不吵架。現在美國能動口絕對不動手。

眼下加拿大作為美國盟友中第一個站出來對美國關稅說不的國家，正舉國群情激奮應對美國的關稅施壓。按照正常邏輯，美國拿捏加拿大小菜一碟。但是特朗普宣佈的針對加拿大的關稅生效日期是明年1月1日，而不是立刻。這足以說明特朗普擔心拿大立刻斷重油影響中期選舉。

不過行動不夠語言湊。在羞辱加拿大上，美國花樣百出。白宮8月26日在社交媒體賬號發布一張圖片：一隻白頭海雕（象徵美國）用利爪死死捏住一隻加拿大鵝（象徵加拿大）。將加拿大按在地上摩擦，這種羞辱「簡單、粗暴、赤裸裸」。

美國副總統萬斯（JD Vance）在一次籌款活動上嘲笑加拿大總理卡尼（Mark Carney）表面宣稱要比特朗普（Donald Trump，又譯川普）更強硬，但實際上在談判中諸多讓步，相關錄音遭曝光並移交給加拿大媒體。（Reuters）

貶低加拿大主權，稱其為「第51個州」，將安大略湖改名為「美國湖」，是特朗普反覆使用的「梗」。當安大略省省長福特（Doug Ford）公開回懟特朗普後，特朗普在社交媒體上火力全開：稱福特是加拿大總理卡尼（Mark Carney）的「走狗（Flunky）」和「跟班」，稱卡尼和福特是「小丑」，聲稱「應該有人來震懾這些小丑」。

在打嘴仗方面，特朗普還是獨領風騷的。魯迅先生曾說過，辱罵與恐嚇，決不是戰鬥。但對於特朗普來說這就是戰鬥的常態。

今年1月特朗普在社交媒體發表了兩張漫畫，一張他帶着萬斯（J.D. Vance）和魯比奧（Marco Rubio），將美國國旗插上格陵蘭。一張是北約盟友赴白宮開會，諸多領導人身後的地圖從美利堅合眾國，被特朗普P成了美利堅帝國，把加拿大、格陵蘭、委內瑞拉都納入了美國版圖。還未佔領格陵蘭，特朗普就在自己的筆下，真正做到了一位開疆拓土的「皇帝」。

2025年8月18日，特朗普在白宮與至少7名歐洲領導人舉行多方會晤。白宮發布的照片顯示，特朗普坐在「堅毅桌」後，歐洲最有權勢的人物在他面前圍成半圓形就坐。（美國白宮社交媒體官方賬號）

在2025年9月的聯合國大會上，特朗普在一個小時的演講中幾乎「罵遍」了在場100多個國家，涉及歐盟、中國、印度、巴基斯坦、以色列、伊朗等多個國家和組織。他對聯合國大樓的設施表示不滿，指責聯合國「什麼都做不了，只是空談戰爭而無法解決」。批評歐洲國家「因為氣候問題和移民問題正在走向地獄，他們完蛋了」。痛批那些承認巴勒斯坦的國家，稱「就算有超過150個國家承認又怎麼樣，在我眼裏，這仍然是少數國家，我說是少數就是少數」。

特朗普唯一還能彰顯美國是一個霸權般存在的只有那張嘴。

2016年競選時特朗普稱墨西哥移民是「drug dealers, criminals, rapists（毒販、罪犯、強姦犯）」。2026年1月稱索馬里「stinks（發臭）」。2018年稱-海地為「s*thole country（糞坑國家）」。

加徵全球對等關稅後，特朗普稱印度經濟為「死亡經濟」。和以色列在伊朗戰爭上鬧掰後，特朗普罵以色列總理內塔尼亞胡 (Benjamin Netanyahu)「完全瘋了」，稱其「非常難纏、毫無政治判斷力」。

2026年4月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈「無限期」延後與伊朗的停火。伊朗領事館其後在網上發布AI生成的海綿寶寶影片，嘲諷特朗普。片中可見特朗普與伊朗談判代表對峙時怒氣沖沖的樣子，惟對面卻是空蕩蕩的椅子。特朗普更收到一張疑似來自伊朗的訊息，叫他「收聲」(Trump，shut up）。（X@IraninHyderabad）

這個世界幾乎沒有特朗普能看得上的人。教皇利奧十四世（Pope Leo XIV）在特朗普的口中是「軟弱，外交政策糟糕」，英國航母在特朗普的眼中是「玩具」。

貶低主權、改名、人身攻擊，都是特朗普輿論戰的手段。沒有實質施壓措施的美國，在象徵性羞辱方面做到了極致。這一語言霸凌，幾乎是常用常新的萬能神器。

治國特朗普或許真沒那個本事，搞外交，特朗普也沒的確那個周旋耐心。唯獨罵人，特朗普可以說做到了精彩絕倫，成功將美國霸權最後的餘暉、作為大國的最後體面踩在了腳下。

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