英國知名極右翼媒體人米洛·揚諾普洛斯（Milo Yiannopoulos）最近上演了一幕戲劇性的立場反轉。

據英國媒體報道，揚諾普洛斯原本一直是特朗普移民執法政策的忠實擁護者，曾多次公開為美國移民與海關執法局（ICE）的強硬行動站台，支持大規模驅逐非法移民。然而2026年8月底，揚諾普洛斯因簽證逾期滯留、拒不配合移民聽證，在新奧爾良機場被ICE當場逮捕並迅速驅逐出境。親身經歷粗暴遣返流程後，揚諾普洛斯徹底推翻過往立場，公開嚴厲批評美國移民執法的暴力與無序，從特朗普移民政策的堅定支持者變成了最激烈的批評者。

這個極具戲劇性的新聞，是特朗普政府強力驅逐移民過程中發生的一個很有意思的小插曲。2024年總統大選，移民管控是特朗普的核心競選議題。在此期間，他猛烈抨擊民主黨拜登政府寬鬆的邊境移民政策，認為放任非法移民湧入，不僅擾亂邊境秩序、擠佔美國公共資源，也加劇了美國本土社會矛盾與治安風險。為爭取保守派選民支持，特朗普立下競選誓言，若再度入主白宮，將嚴厲阻止非法移民，徹底整治並終結民主黨的移民政策。

再次入主白宮後，特朗普迅速兑現競選承諾，通過人事調整與行政命令全面收緊移民政策。他批量啟用多名對移民強硬的保守派官員，主導國土安全部及ICE核心工作。核心班底包括負責移民驅逐行動落地推進的白宮邊境事務專員、被外界稱作特朗普「邊境沙皇」的霍曼（Tom Homan），主管ICE全域執法工作的國土安全部部長馬林（Markwayne Mullin），以及移民政策智囊、白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）等。

在此背景下，隸屬於美國國土安全部的ICE成為特朗普移民新政的核心執法力量和推進大規模驅逐行動的主力機構，在全美各地開展常態化突擊查緝、入戶排查、口岸抓捕行動，執法覆蓋面、頻次和力度大幅提升。

全副武裝的美國移民執法人員（ICE）在執法盤查。（Unsplash@Colin Lloyd）

ICE全稱為美國移民與海關執法局，是美國聯邦最重要的移民執法機構之一。其法定職責涵蓋全美境內非法移民排查、拘留、審判與遣返，負責邊境出入境稽查、海關執法監管，同時承擔打擊偷渡、移民欺詐、跨境人口走私等違法犯罪職能，是美國管控外來人口、維護邊境與境內移民秩序的核心力量。

公開數據顯示，2026年夏季ICE單月非法移民逮捕人數突破4.9萬人，較年初大幅攀升，執法強度持續走高。為承接大規模拘留任務，ICE持續擴建移民關押設施，將全國可用拘留牀位擴充至近10萬張，羈押容納能力實現翻倍增長。

為徹底清退無證移民，ICE甚至推出跨國遣返方案，將大量無接收原籍渠道的非法移民批量遣送至非洲多國及美洲等第三方國家。僅2025至2026年，已有超2萬名移民被異地跨境遣返。

與此同時，ICE高層堅決貫徹白宮執政指令，以量化績效指標加碼執法，全力落實特朗普的強硬移民政策。從執法數據來看，特朗普第二任期以來，ICE累計逮捕的非法移民，佔全美存量可排查非法移民的三成以上。

為解決大規模抓捕帶來的拘留牀位缺口、突破本土司法監管限制，特朗普政府甚至在2025年1月底簽署行政令，啟動關塔那摩灣海軍基地移民拘留計劃，授權國防部與國土安全部聯手擴建海外拘留設施，規劃打造可容納3萬名非法移民的超大型海外拘留營，專門用於關押被認定存在安全風險、無法在本土常規設施羈押的無證移民，由ICE全權負責運維與人員管控。

2026年7月9日，美國德州，圖為人們在一名墨西哥籍移民遭ICE執法者槍殺後集會，要求ICE撤離休斯敦。（Reuters）

ICE的執法行動引發了多起衝突和輿論關注。2026年初，明尼阿波利斯一名37歲美國本土公民、三名孩子的母親古德（Raeann Nicole Good），在ICE移民抓捕行動中被執法人員無辜當場擊斃，引發多地抗議示威。隨後在德克薩斯州，一名52歲的墨西哥籍移民，在美合法生活35年，2026年7月在休斯敦上班途中被 ICE 攔下槍擊身亡。ICE 聲稱其拒捕、衝撞執法車輛，但多名現場目擊者全程否認，家屬控訴其無辜被害，輿論直指 ICE 暴力過度執法。

除暴力執法爭議外，本輪大規模突擊抓捕還頻繁上演移民骨肉分離的悲劇，媒體多次報道有無證移民父母被逮捕關押，未成年子女被迫獨自滯留美國無人照料，引發人權爭議。ICE也因此捲入輿論漩渦，被外界稱之為特朗普的「血滴子」與「御林軍」。

2026年8月，媒體又曝光一宗現役軍人家屬被捕事件。涉事水兵喬舒亞·阿維萊斯（Joshua Aviles），服役於美國海軍林肯號航母，彼時他正隨艦在中東海域執行部署任務，連續海上執勤超200天。而他定居美國佛羅里達、合法務工20年、無任何犯罪記錄的父親因早年移民身份遺留問題，在日常出行途中被ICE突擊逮捕關押，面臨驅逐風險，引發了輿論對ICE無視軍人奉獻和政治化執法的指責。

然而種種跡象顯示，在特朗普總統任期，ICE的高壓清查與驅逐態勢幾乎不可能出現鬆動。

當前，美國移民政策呈現出鮮明的聯邦與地方各州撕裂格局。聯邦政府和共和黨控制的州支持特朗普的移民政策。而民主黨主導的多個州則認聯邦移民政令過於嚴苛為由堅決抵制，紛紛出台地方庇護政策，禁止州、市層級執法力量配合ICE的跨區域抓捕行動。美國兩黨在移民治理上的理念分歧，意味着特朗普激進的移民驅逐政策，隨着美國兩黨政治版圖的變化可能還會再次調整，兩黨圍繞移民問題的政治拉鋸戰將長期持續。