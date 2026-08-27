美國暫停受理移民簽證申請　何時恢復？仍可申請綠卡？一文看清

美國移民簽證體系突然踩下剎車。美國國務院證實，全球各地美國大使館和領事館正在暫停或調整移民簽證面談安排。部分早已排好面談的申請人，近日突然收到電子郵件，被告知原定預約將被重新安排，新的面談日期和時間以後再通知。



目前，美國國務院沒有說明暫停將持續多久，也沒有給出統一恢復時間。

消息最早由英國《金融時報》披露，隨後路透社、《華爾街日報》《華盛頓郵報》和《衛報》等多家英文媒體跟進報道。

美國國務院證實，全球各地美國大使館和領事館正在暫停或調整移民簽證面談安排。（X@RT_com）

不過，這裏有一個非常重要的區別：美國並不是暫停了所有簽證，也不是把所有綠卡申請全部叫停。

路透社在報道發布後專門作出更正，明確指出，這次暫停的主要是全球美國駐外使領館的移民簽證面談預約，而不是所有類別的美國簽證。

受到直接影響的，是人在美國境外、準備通過美國使領館完成移民簽證程序的申請人。

其中包括親屬移民，例如美國公民為配偶、父母、子女或兄弟姐妹辦理移民；綠卡持有人為配偶和未婚子女辦理移民。如果案件已經走到境外領事程序，正在等待美國使領館面談，就可能遇到預約取消或延期。

通過僱主申請職業移民、最後需要在美國境外參加移民簽證面談的人，同樣可能受到影響。《華爾街日報》特別提到，這一群體包括由美國僱主擔保、準備前往醫療資源不足地區工作的外國護士等。

中國大陸的美國移民簽證面談，統一由美國駐廣州總領事館辦理。

此前幾天，社交媒體上已經有不少網友報告了廣州總領事館已經暫停移民簽證面試。當時不少人還以為只是系統臨時出現故障。

確實，這次影響最大的是那些面談日期已經臨近的人。

看到有人說為了參加面談，提前購買機票、預訂酒店、安排體檢，甚至請假或跨國旅行，結果卻在最後時刻收到取消通知。

美國駐廣州總領事館停辦業務通知引網民不滿

移民律師表示，不少家庭為此已經花費數千美元，如今只能繼續等待。

為什麼突然暫停？

美國國務院給出的原因，是需要對全球領事官員進行一次「深入培訓」。培訓重點之一，是學習如何判斷申請人進入美國後是否可能依賴政府福利，成為法律意義上的「公共負擔」。

國務院發言人表示，讓美國更加繁榮，意味着要確保簽證申請人不會成為公共負擔，也不會依賴原本為有需要的美國人保留的公共福利。國務院希望通過這次全球培訓，讓領事官員能夠更加全面、一致地審查每一名申請人。

按照現行移民法，領事官員在判斷一個人是否可能成為公共負擔時，可以綜合考慮年齡、健康狀況、家庭情況、資產和經濟能力，以及教育程度和工作技能等因素。

這意味着，今後的移民簽證面談中，申請人的經濟能力、擔保材料以及未來在美國自食其力的可能性，可能受到更加嚴格的審查。

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不過，國務院目前尚未公開新的完整操作指南，也沒有公布是否會增加統一的新材料要求。

有網友稱目前取消到8月底，但是9月是否恢復，還需要大家近期一定要反覆查看電子郵件、預約系統以及所在使領館的通知。在確認面談仍然有效之前，最好不要再增加無法退款的機票和酒店支出。

如果沒有收到取消或改期通知，也不要自行放棄原預約。不同使領館完成培訓和恢復安排的時間可能並不完全一致，最終仍以辦理本人案件的使領館通知為準。

需要強調的是，面談被推遲並不等於移民申請被拒，也不代表已經批准的移民申請自動失效。

它更像是在申請程序最關鍵的一道門前，突然出現了一條沒有公布長度的隊伍。

對於很多已經等待數年、好不容易走到面談這一步的家庭來說，最難受的並不是再等幾天，而是不知道究竟要等多久，希望大家最後一切順利。

這次全球面談暫停的時間點也格外敏感。

今年1月，美國國務院曾暫停向75個國家的申請人簽發移民簽證，理由同樣是擔心這些申請人將來可能依賴美國公共福利。受影響的主要是一些相對貧困的國家。

然而就在上周五，紐約一名聯邦法官裁定，這項針對75國申請人的統一禁令超越了國務卿的法定權限。

法官認為，國會已經把判斷申請人是否符合簽證條件的權力交給領事官員，國務院不能僅僅依據國籍，將整類申請人一律擋在門外。

法官不僅推翻了這項政策，也撤銷了以該政策為依據作出的簽證拒絕決定，並要求雙方在9月11日前提出後續處理方案。

僅僅幾天後，國務院便確認在全球範圍內調整移民簽證面談，並將重點放在公共負擔審查培訓上。

國務院沒有說明兩件事是否直接相關，但如此接近的時間點，難免引起外界質疑：針對75國的統一暫停剛被法院叫停，全球申請人的面談又一起停下來接受新一輪審查。

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