英極右評論員被ICE拘留　曾倡超市設檢查站遣返移民

英國極右評論員揚諾普洛斯（Milo Yiannopoulos）遭美國移民及海關執法局（ICE）拘留，機構記錄周五顯示；他曾呼籲在超級市場設移民檢查站，即場遣返未能證明合法居留者。



據路透社（Reuters）8月28日報道，41歲的揚諾普洛斯周四在紐奧良路易斯阿姆斯特朗國際機場被捕，並須面臨最終遣返令。美國國土安全部（DHS）指他是來自英國的非法外國人，稱他2019年5月經紐約合法入境，卻選擇逾期逗留；他因未出席移民聽證會，於7月22日獲移民法官發出最終遣返令，將被拘留至遣返為止。

名人新聞網站 TMZ.com 率先報道其被捕，指他此行到紐奧良，或與一名和他關係密切的饒舌歌手周五晚的演出有關。

揚諾普洛斯以反伊斯蘭言論、支持較美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府更嚴厲移民執法而聞名。他於2025年6月曾在社交平台 X 稱，加州需要在超級市場入口、加油站及政府大樓等地設 ICE 檢查站，即場遣返無法證明合法在美居留的人。