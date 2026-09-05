從美債破5%到AI發債潮：一文讀懂國債收益率異動如何影響你的錢包

如果你在過去一段時間裏關注過國際財經新聞，很可能會被一連串晦澀的術語轟炸：「美債收益率狂飆」、「日本國債利率創歷史新高」、「全球債市迎來暴風雨」。對大多數普通人來說，這聽起來像是華爾街交易員的專屬遊戲。你可能會問：我既不買國債，也不做宏觀對沖，這和我有什麼關係？

答案是：關係極大。

如果把全球金融市場比作一座巍峨的摩天大樓，那麼債券市場——特別是國債——就是奠定整座大樓的深層地基。國債收益率，本質上就是全社會借錢的「基礎水温」。當這個水温急劇升高，頂層的房間（股票、房貸、企業貸款、加密貨幣）都會感受到熾熱的擠壓。

面對近期全球主要經濟體國債市場的劇烈波動，本文將用最通俗的語言，拆解國債的本質、收益率漲跌的悖論、最新的全球市場異動，以及這場變局對我們每個人錢包的連鎖反應。

一、 債券與國債：帶利息的「借條」與「全天下最安全」的借款人

要理解這場波動，首先得弄明白：什麼是債券？

簡單來說，債券就是一張帶有利息承諾的「借條」。

假設你的朋友Tom想開一家餐館，向你借10,000元，承諾借期10年，每年給你500元的利息（年利率5%），到期把10,000元本金歸還。Tom給你寫的那張紙，就是債券。

國債：就是國家向社會借錢時開出的「借條」。比如美國政府為了修建公路、支付福利或彌補財政赤字向全球投資者借錢，承諾按期付息、到期還本。

為什麼美國國債如此特殊？ 因為在美國政府背後是全球最大的經濟體和美元霸權。在過去很長一段時間裏，美債被金融界普遍視為「零違約風險」的資產。全世界的養老金、各國央行、商業銀行和普通投資者，都願意把大量的積累存進這個「全球最安全的避風港」裏。

隨著美債收益率上行，美債的交易價格不斷下降。（新華社）

二、一個反直覺的疑問：大家都在拋售國債，憑什麼說「市場資金正在變緊」？

在探討全球變局前，必須先釐清一個最容易讓人繞暈的邏輯悖論：債券的價格和收益率呈反方向變動。

假設政府發行了一張面值100美元的國債，每年固定給5美元的利息，收益率就是5%。如果大家開始拋售這張國債，價格被賤賣到了90美元，但由於每年固定的利息依然是5美元，對於用90美元買下它的人來說，年化回報率就變成了約5.56%。

因此：拋售國債 = 債券價格下跌 = 收益率上升。

很多人看到這裏會困惑：既然大家都在拋售國債、把國債換成現金，那市場上的現金不是變多了嗎？為什麼金融界反而說「市場上的資金正在變緊」？

這是一個極其深刻的問題。說「資金變緊」，可以從供給端（為什麼大家要賣）和需求端（買方為什麼不肯便宜借）兩個層面來理解：

1. 資金供給端：大家手頭缺錢，被迫賣出最容易變現的國債

國債（特別是美債）是全球流動性最好的資產，在金融機構眼裏的地位就等於「準現金」。當市場上的實質資金變緊變少時，大家為了自保或應付債務，就會引發拋售潮：

銀行和金融機構「缺錢」調度：當央行進行量化緊縮（QT）或提高存款準備金時，銀行手頭的現金減少。如果遇到客戶大量提款或投資虧損需要補足保證金，銀行只能把手裏最容易變現的資產——國債倒向市場換回現金。

海外大買家資金吃緊並回流：例如，過去大量購買美債的海外大金主（如日本資金），隨着本國利率上升，選擇拋售美債並將資金匯回本國。對於美債市場來說，少了一個超級買家，資金供給自然急劇收緊。

2. 資金需求端：借錢的人太多，買方預期「錢會越來越貴」

國債本質上是投資者借錢給政府的憑證。收益率上升，說明此時買方（擁有資金的人）佔據了絕對優勢，他們在向借錢者索取更高的代價：

通脹粘性與「長期高利率」預期：當市場意識到通脹短期內降不下來、央行會將高利率維持更長時間（Higher for longer）時，現在的錢在未來會更貴。投資者不肯拿低利息把錢鎖定好幾年，迫使發債方必須給出更高的收益率才有人願意出借。

全社會陷入「搶錢」大戰：當政府和企業都在海量發債時，市場上的閒錢是有限的。借錢的人多、可借的錢少，資金的價格（收益率）自然被大幅推高。

當連政府借錢都要付出高昂代價時，全社會的房貸、車貸、企業貸款利率都會被同步拉高，這正是「市場資金變緊」最直接的體現。

美債「倒掛」，或代表經濟於未來數年內開始衰退。（視覺中國）

三、此次全球國債收益率飆升的核心誘因

本輪全球主要經濟體國債收益率的集體攀升，並非單一因素所致，而是幾股巨浪撞擊在了一起：

1. 核心推手：AI算力基礎設施引發的企業發債暴增

這是此前最常被忽視、卻極其關鍵的資金分流因素。隨着全球人工智能浪潮爆發，科技巨頭們為了搶購晶片、建設數據中心和電力設施，需要砸下數千億美元的真金白銀。

這些AI巨頭在市場上瘋狂發行企業債籌集資金。

因為科技巨頭給出的利息更高，導致市場上有限的閒置資金被大量抽走。鉅額AI企業債與政府發行的國債直接搶錢，逼得國債只能抬高收益率（壓低價格）來吸引買家。

2. 政府債務赤字爆表與「廉價資金時代」的終結

西方主要國家在過去幾年積累了驚人的債務。以美國為例，其國債總額已經突破了40萬億美元的天文數字。為了維持龐大的財政開支，政府不得不像流水線一樣瘋狂發行新國債。與海量發債形成鮮明對比的是，過去無條件接盤的央行們開始「縮表」，供需嚴重失衡。

3. 通脹黏性與全球貨幣政策的轉向

雖然最激進的加息周期已經過去，但地緣衝突引發的能源波動使通脹無法輕易回到理想區間。歐洲與英國的通脹預期反覆，而長期提供「全球廉價資金」的日本央行也開始走上貨幣政策正常化之路，徹底抽離了過去遊走在全球的套利資金。

2026年7月24日，圖為中國AI企業月之暗面（Moonshot AI，左）的標誌與其Kimi應用程式一起顯示在手機上。2026年6月11日，圖為美國AI企業Open AI的標誌（右）。（Reuters）

四、全球主要國債最新現狀與中國的「特殊鏡像」

當下，全球主要經濟體的債市呈現出分化且劇烈的格局：

美國國債：10年期美債收益率持續維持在4.75%–4.80%的高位區間；30年期超長期美債收益率更是突破了5.2%。市場正被迫接受「高利率將長期存在」的現實。

日本國債：隨着日本央行逐步告別超寬鬆政策，日本10年期國債收益率大幅飆升至接近3%的多年曆史高位，標誌着全球「零利率」最後堡壘的瓦解。

歐洲與英國國債：英國10年期國債收益率高企在4.5%附近，歐洲央行儘管啟動了降息，但受限於通脹陰霾與財政赤字，德國與法國的長債收益率同樣跟隨美債劇烈波動。

中國的特殊鏡像：與西方國家的收益率飆升不同，中國10年期國債收益率卻處於歷史較低水平（維持在1.8%–2.0%附近）。這一顯著反差背後，是因為中國當前的經濟周期與西方不同——國內正面臨的是有效需求不足以及潛在的通縮壓力。中國央行維持着相對寬鬆的貨幣政策以刺激經濟，導致國債收益率走低，呈現出與西方債市截然相反的景象。

五、 連鎖反應：這會給股票和金融產品帶來怎樣的危險？

當全球「資產定價之錨」不斷往上抬，錢變得越來越貴時，整個金融市場將不可避免地迎來重新洗牌：

1. 股票市場：高估值科技股最先「殺估值」

在金融定價模型中，股票今天的價值等於它「未來能賺到的錢折算到今天」的價值。而折算時使用的利率分母，直接與10年期美債收益率掛鈎。

當作為「全球資產定價之錨」的美國國債收益率快速飆升時，股票市場首當其衝遭遇重創。這其中的核心邏輯在於「機會成本」的逆轉：如果投資者可以零風險地通過美債拿到近5%的年化收益，那麼股市等風險資產就必須提供更高的回報或大幅降低價格（折價），才能重新吸引資金。無風險利率的抬高就像抽走了資金池裏的水，逼迫全球機構投資者重新評估所有股票的相對性價比，導致股市整體估值受到劇烈擠壓。

受衝擊最嚴重的往往是高估值科技股與遠期成長股。在金融折現模型中，美債收益率直接作為計算股票未來現金流現值的分母，利率越高，遙遠未來的收益折算到今天就打折越狠。許多尚未實現大規模盈利、靠未來夢想與遠期高增長支撐的高市盈率（PE）科技公司，其未來現金流的「今天價值」縮水最為嚴重，因而最先遭遇機構資金的慘烈拋售與「殺估值」。相比之下，具有充沛當前現金流和高分紅的防禦型股票（如公用事業、消費龍頭）受到的邊際傷害則相對較小。

此外，國債收益率飆升還會從實體融資成本與流動性兩個維度對股市施加二次打擊。對於上市公司而言，全社會借貸利率的抬高意味着企業發債和銀行貸款的成本大幅增加，直接壓抑了企業的擴產慾望與盈利空間，甚至削減了過去支撐美股牛市的「股票回購」能力；對投資者而言，資金會從高風險的股市向高收益的債券市場大規模轉移（即資產再平衡），導致股市面臨流動性乾涸的嚴峻挑戰。

2026年6月12日，SpaceX首日在納斯達克市場開始交易。圖為SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）於現場的畫面。（Reuters）

2. 無風險收益的誘惑：風險資產被「抽血」

如果一個投資者只需要把錢買入美國國債，就能獲得近5%的無風險年化收益，那麼他去冒風險買股票、房地產或加密貨幣的意願就會大打折扣。鉅額資金會從高風險資產中撤出，重新流回債券等固定收益體系，導致風險資產流動性乾涸。

3. 實體經濟與銀行賬面的雙重擠壓

對於實體經濟而言，長債收益率飆升直接帶動房貸利率和企業貸款利率上升，削弱居民消費與企業投資意願。對於金融體系而言，商業銀行在低利率時期買入的大量舊國債，在收益率飆升後市場價格暴跌，會導致銀行面臨巨大的賬面浮虧風險。

六、穿透迷霧：為什麼每個人都需要學會看懂債市的信號

面對這輪全球收益率的上升，我們無需陷入盲目的恐慌，但必須保持清醒的認識：全球廉價資金的狂歡時代已經徹底結束了。

當水池裏的水開始變少、借錢的代價開始變貴時，市場會自動進行殘酷的「大篩選」：靠講故事、無現金流支撐的虛高資產將最先擠出泡沫；而那些擁有充沛現金流、低債務率、具備強硬定價權的硬核資產，才能在這場高利率的考驗中穿透迷霧，展現出真正的價值。

接下來，看懂市場變化的鑰匙，不再是單純盯着某隻股票的漲跌，而是要時刻盯緊那根決定全球資本流向的指針——全球國債收益率的走勢。