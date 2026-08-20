半世紀最脆弱：全球金融體系正衝向危局頂峰

2026年8月19日，美國財政部發布了載入史冊的數據：美國聯邦政府未償還公共債務總額突破40萬億美元。40萬億美元是什麼概念？美國2026年第一季度GDP約31.87萬億美元，債務佔GDP比重已達122%。國際公認的主權債務安全紅線是60%，美國已經超了一倍。

更具衝擊力的是其膨脹的速度——在不到五年時間內，美債規模激增了超過三分之一，而每年僅用於支付債務利息的支出就已逼近1.5萬億美元。同一天，美元兑日元報收於159.5附近——距離7月底164的40年低點，不過咫尺之遙。

兩件事發生在同一天，並非巧合。它們指向同一個問題：美國身上綁着的金融炸彈，正在一枚接一枚地增加引信。而其中最危險的兩枚——美日國債與匯率的糾纏、人工智能（AI）投資與債務的循環——正在被擰成一根共同的引線，將全球金融體系的脆弱性推向了半個世紀以來的頂峰。

圖為2026年7月31日，美國財長貝森特在大衛營出席特朗普內閣會議期間，其座位上的筆記本被拍到寫有「買入日圓」的字眼。（Reuters）

美日資產負債表的「連環局」

7月底，美元兑日元一度衝至163.99，逼近40年來的極端位置。日本隨後連續兩日干預，據估計動用了約870億美元（約11萬億日元）買入日元。更罕見的是，美國加入了行動——紐約聯儲（Federal Reserve Bank of New York）代表美國財政部賣出歐元、買入日元，這是日美兩國自1998年亞洲金融危機以來首次聯手「買入日元」的干預行動。

然而，「狂歡」僅持續了三天。至8月4日，美元兑日元已回到157.75；到8月18日，匯率又來到159.5附近。市場正在以驚人的速度蠶食這場號稱「史上罕見」的聯合干預成果。日本政府用一張鉅額支票買來的干預防線，正在被市場一寸一寸地拆解。

但真正值得關注的不是干預本身，而是干預之後美國財政部長的動作。

8月3日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在社交媒體上公開稱讚美聯儲的FIMA回購工具，並呼籲美聯儲繼續並擴大使用這項工具。彭博（Bloomberg）指出，這是美國財長「罕見」公開向美聯儲喊話。前財政部高級官員馬克·索貝爾（Mark Sobel）表示：「這非常不尋常。在我任職期間，財政部長們不願公開談論與美聯儲貨幣政策操作相關的問題。」

美國財政部公開提出的「海外和國際貨幣當局」（FIMA）回購工具。這一機制的核心邏輯在於：允許日本以持有的美國國債作為抵押換取美元流動性，從而避免日本為了拯救日元而直接在二級市場上傾銷美債。

為什麼美國這個債務人，要替自己最大的債主——日本——準備美元流動性？答案不在東京，在華盛頓對美債市場的恐懼。

2026年8月3日，日本東京，一名男子走過一塊電子屏幕，屏幕上顯示日本和美國協調購買日圓後，日圓兑美元和其他外幣的匯率。（Reuters）

要理解當前美日貨幣政策與債務市場的交織，必須剝離官方聲明中關於「市場穩定」的例行表述，還原決策者在資產負債表兩側面臨的真實困境。

作為美國最大的海外債權人，日本目前持有約1.12萬億美元的美國國債。在傳統的金融邏輯中，債權人的流動性來自於自身的資產積累，債務人則處於被動承受擠兑風險的位置。然而，當前的現實徹底顛覆了這一範式：美聯儲與美國財政部之所以急於為日本打造FIMA回購保險絲，並非出自對盟友的慷慨，而是為了防止美債市場長端收益率的劇烈失控。

當美元兑日元匯率衝向160乃至164的四十年來極端位置時，日本央行與財務省面臨着極度的痛苦。日本7月企業物價指數（PPI）按年上漲7.2%，以日元計價的進口價格按年大漲29.1%，弱日元正在向日本國內劇烈輸入通脹。日本如果要干預匯市，必須消耗極其龐大的美元現金。然而，日本外匯儲備中的絕大部分資產並非現金，而是流動性較差或持有至到期的外國證券，其中核心就是美國國債。

這就構成了第一個危險的負反饋迴路：日元越弱，日本越需要美元進行外匯干預；需要的美元越多，日本被迫變現美債的壓力就越大。一旦上萬億美元規模的「美債最大買家」被迫轉變為「砸盤賣家」，本已在高位運行的美債收益率（如30年期美債收益率突破5.3%）將進一步衝高。美債收益率的上升，將再次拉大美日之間的利差，吸引更多套利交易（Carry Trade）資金賣出日元、買入美元資產，進而導致日元加速貶值。

為了阻斷這一循環，美國財政部提出的FIMA回購擴大方案，本質上是在債務人與債權人之間搭建的「隔熱牆」。通過抵押而非現券拋售，日本獲得了干預匯市所需的美元，而美國國債市場則暫時免於承受來自東京的拋售壓力。但這一政策機制只能買來時間，卻無法改變美日利差的根本結構。

真正的困境進而被轉嫁給了日本央行。市場數據顯示，截至8月中旬，市場對日本央行在秋季加息的概率預期已從7月底的24%狂飆至近76%。然而，加息對於揹負着GDP佔比超260%鉅額債務的日本政府而言，無異於飲鴆止渴。加息固然可以縮小美日利差、緩解日元貶值壓力，但利率每上升一個百分點，日本財政部為龐大國債支付的利息成本將呈幾何級數增加。

不加息，匯率與通脹承壓；加息，財政與國債告急。日本手裏的兩件武器都會傷及自身，而美國能做的僅僅是幫日本墊付第一種傷害的現金。美日兩國已經通過資產負債表緊緊綁在了一起——日本太弱，可能成為拋售美債的無意識破壞者；日本試圖變強，則可能通過收緊全球流動性引爆更大的利率衝擊。

這張攝於2025年9月12日的插圖中可以看到Open AI和xAI的標誌。（Reuters）

AI資本狂熱與「雙料泡沫」

如果說美日債務纏鬥構成了底層流動性的脆弱網絡，那麼正在美國資本市場上上演的AI投資狂潮，則為這個脆弱網絡注入了極其不穩定的高能爆破物。這正是近年來諸多經濟學家與市場觀察者警惕的「雙料泡沫」——它同時具備了2000年網路股票泡沫的估值狂熱，以及2008年次貸危機的信貸槓桿與結構性隱患。

中國網絡作者兔主席在一篇題為《為什麼說這是史上最大的「雙料泡沫」？》的文章中，用兩家公司勾勒出了當前美國AI投資的全貌：

代表泡沫的是OpenAI。年收入約200億至400億美元，年虧損數百億美元。據《華爾街日報》報道，OpenAI已將截至2030年的雲計算及算力支出預期上調至約7500億美元。要付得起這些賬單，它需要把收入翻十幾倍——至於怎麼做到，沒有人知道。

代表風險的是甲骨文（Oracle Corporation）。它和OpenAI簽了一份3000億美元的五年雲計算合同，正在為OpenAI建設約7吉瓦的數據中心。標普全球評級（S&P Global Ratings）將其信用評級降至BBB-——投資級最低一檔。穆迪（Moody's Ratings）同樣維持Baa2評級——投資級低端區間——並給出負面展望，擔憂集中在對手風險和債務負擔加重。降級報告裏有一句關鍵的話：「OpenAI是一個關鍵的信用風險。」

這兩家公司綁在一起，就是這個泡沫的縮影。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在日本東京出席有關人工智能系統的記者會後，在門口位置發表講話。（Reuters）

從股權端看，資本高度集中現象遠超2000年。美股七大科技巨頭（Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、NVIDIA、Tesla）佔標普500指數（S&P 500）總市值的比重已超過三分之一，僅英偉達（NVIDIA Corporation）一家公司的市值就突破了5萬億美元。一級與二級市場正以前所未有的溢價推高未盈利企業的估值，SpaceX、OpenAI以及Anthropic等企業的估值預期被推升至數萬億美元的天花板，市銷率動輒數十甚至上百倍。對「通用人工智能」（AGI）這一宏大敘事的信仰，取代了傳統現金流定價模型。

但在債權端，風險更為隱蔽且致命。2000年主要消耗股權風險資本，而本輪AI基建大量依賴借貸資金與表外槓桿。OpenAI式的「次貸借款人」（微薄利潤、鉅額支出、依賴再融資）與甲骨文式的「開發商」（舉債上馬基建、綁定單一客戶）通過「照付不議」（Take-or-pay）合同綁定。更嚴重的是，以英偉達為代表的晶片巨頭扮演着「AI央行」角色——既是供應商，又是投資者，還為客戶購買自身GPU提供數千億美元的信貸擔保，形成了嚴重的循環融資與風險共振。

與擁有數十年折舊期的房地產資產不同，GPU等AI硬件的技術壽命僅有兩年左右，年理論折舊率高達40%。將快速貶值、易被替代的資產作為高槓杆債務融資的抵押品，本就違背了固定收益市場的穩健邏輯。

據國際清算銀行（BIS）統計，2026年前五個月，全球與AI關聯的債務發行規模按年激增357%，影子信貸與資產支持證券（ABS）規模突破數千億美元。超大規模雲服務商通過特殊目的實體（SPV）搭建的表外債務掩蓋了真實槓桿。一旦AI應用端的商業化變現增速放緩，這套建立在「高速增長假設」之上的債務鏈條將面臨瞬間斷裂的危機。

特朗普訪華：2026年5月15日，中國國家主席習近平陪同美國總統特朗普參觀中南海的庭園。（Getty）

全球危局與G2秩序重塑

當40萬億美元的美債高懸、日元兑美元在流動性漩渦中掙扎、以及數百億美元計的AI債務槓桿層層疊加時，全球金融體系的脆弱性已經達到了半個世紀以來的頂峰。這不僅僅是華爾街或東京的局部危機，而是一場極易引發全球流動性枯竭與資產價格崩潰的系統性金融危機。

在這個充滿動盪預期的格局中，外界往往存在一種認知誤區，認為北京可能會樂見美日金融體系陷入混亂甚至走向崩潰。然而，從政策邏輯與制度利益的角度審視，事實恰恰相反。

作為一個深度融入全球貿易體系、擁有巨大外向型製造產能與龐大外匯資產的大國，中國絕對不希望看到一場破壞力堪比「金融核彈」的全球經濟崩潰。美日金融體系的全面失控，意味着全球最終消費市場的劇烈萎縮、國際供應鏈結算體系的破裂，以及不可預測的跨境資本外逃與匯率劇烈波動。這對於致力於維護自身經濟社會全方位穩健、推進中長期產業升級的北京而言，將構成極其嚴重的外部外溢衝擊。

北京的真正訴求，是希望華盛頓能夠以更具負責任和穩妥的方式處理其自身的債務結構與貨幣政策，而不是通過美元霸權源源不斷地向全球輸出金融風險，甚至將科技產業變為高槓杆的資本賭場。

為此，在不斷升高的金融危機逼近之際，北京展現出了高度理性的戰略定力與極其明確的底線思維。如果美日債務與金融危機進一步發酵並危及全球體系的根本穩定，北京甚至具備意願在流動性協調、主權債務重組、國際供應鏈穩定以及大宗商品定價等領域提供關鍵的支撐與幫助，甚至為此承擔一定的結構性成本。

但這種幫助絕對不是無條件的支持。歷經了多輪全球金融波動的演變，未來的國際金融治理架構不可能再回到由單邊債務擴張驅動的舊軌道上。北京施以援手的核心前提，必然是要求華盛頓承諾對國際貨幣體系、債務約束機制以及跨國資本流動進行根本性的結構性改革。

這場危機如果最終被防範或化解，其產物將不再是舊有美元單極霸權的延續，而將是在劇烈博弈後重新構建的全球經濟治理新範式——一個真正建立在實體經濟平衡、風險可控、雙向約束基礎上的G2雙核穩定格局。

站在2026年的時間節點展望，未來一至兩年的全球經濟正處於極度危險的斷層帶上。面對即將到來的劇烈波動，全球投資者與政策制定者既無須陷入盲目的終末論悲觀，亦不可抱着「這次不一樣」的非理性樂觀。美日能否在雷區中安全拆彈，不僅取決於華盛頓與東京的政策抉擇，更取決於主要大國能否在危機徹底爆破之前，達成重塑全球金融秩序的終極共識。