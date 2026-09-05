G20財長會議究竟發生了什麼？

2026年8月底至9月初在北卡羅來納州阿什維爾（Asheville, North Carolina）舉行的G20財長和央行行長會議，最終以一種折射出當前地緣政治現實的方式收場：會議未能在全體成員間達成正式聯合公報，改由輪值主席國美國發布了一份「主席聲明」。

西方主流輿論將關注焦點集中於所謂的「19比1」局面上。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在會後明確表示，中國是唯一拒絕簽署聯合公報草案的國家，並指責中國的經常賬戶順差以及工業政策給全球經濟帶來失衡壓力。然而，部分國際財經媒體與分析機構評估指出，這一結果並非美方多邊外交政策的全面成功。

從彭博社與路透社等機構的後續分析來看，這場會議呈現出「G20減一（G20 minus one）」的複雜博弈態勢。美方嘗試在公報中引入多項議題，包括中東局勢升級對霍爾木茲海峽航運影響的責任表述、主權債務重組框架的設定，以及要求順差國調整出口模式的相關條款。當中國對聲明草案中的核心段落提出異議時，多邊共識最終轉變為由美方主導的單邊政策聲明。

若將視線超脱於單純的政治對壘，阿什維爾會議的核心實質，在於貝森特向全球金融市場系統性展示其宏觀政策框架。

這一框架所勾勒的中長期預期包含油價回落、日元升值、通脹平抑及美債收益率企穩。然而對於全球市場而言，關鍵挑戰在於過渡階段：在實現上述目標的進程中，金融市場需首先應對日本加息帶來的跨國資金解綁、制裁升級引發的能源價格波動，以及全球固收資產的重新定價。

拆解貝森特在阿什維爾會議中闡述的政策取向，對理解當前全球資本市場的演進路徑具備重要參考價值。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）星期二（9月1日）在G20財長和央行行長會議期間舉行的記者會上講話。 （路透社）

美聯儲不救市，貝森特也不打算救

在美債市場的定位上，貝森特做出了明確表態。他坦承財政部缺乏改變債券市場「自然均衡價格」的能力，其政策工具主要用於應對單邊失序及市場功能失效。這劃分了美國財政部干預市場的政策邊界：財政部可以通過優化發債結構、進行國債回購等手段提供流動性支持，但不會強行推翻由通脹率、財政赤字及全球資本供求決定的利率基本面。

這意味着美債市場享有流動性機制的保障，但並不包含特定價格水平的承諾。一旦原油價格持續處於高位、財政赤字居高不下，抑或AI基礎設施建設持續佔用大量長期資金，長端收益率的下行將面臨基本面制約。

在債務治理層面，貝森特強調依靠「增長與生產率」化解美國龐大的債務壓力。其理論邏輯在於通過放鬆行政監管、促進本土能源開發、刺激私人投資及深化AI技術應用，使名義經濟增速長期跑贏政府融資成本。

然而，「增長化債」政策的效果高度依賴於財政整頓的落地進度。當前美國財政赤字規模極其龐大，利息支出呈快速上升趨勢，單憑經濟增速提升難以完全對沖支出增長。若後續預算方案缺乏約束力的支出限制與清晰的減赤時間表，債券市場對美債風險溢價的重新評估過程可能難以快速完成。

遠水救不了近火的高赤字

值得關注的是，貝森特在本次會議中正式將AI技術納入宏觀增長與債務可持續性的政策體系中。在人口結構限制勞動力供給、高赤字又收窄財政刺激空間的環境下，美方期待AI帶來的生產率改善能夠支撐經濟增速並平抑服務業通脹。

然而，技術層面的生產率提升轉化為宏觀經濟數據存在客觀的時滯。目前市場層面更顯性的是AI基礎設施建設對能源供應與資金市場的龐大需求，以及由此對長端利率形成的支撐。這一現象解釋了為何即便AI企業微觀基本面表現優異，其股票估值仍對美債收益率的波動保持高度敏感。

在北卡羅來納州阿什維爾舉行的G20財長和央行行長會議前夕，美國財長貝森特（Scott Bessent）對着媒體，聲稱「世界不可能允許中國擁有1.2萬億美元的貿易順差」，呼籲G20成員國共同重新審視對華貿易條款，試圖拉攏全球力量共同築起貿易壁壘，逼迫中國經濟「減少對出口的依賴」。（路透社）

在整套宏觀推演中，中東地緣政策與能源市場構成了具備顯着不確定性的短期變量。美方主張通過加強銀行制裁、限制美元清算及施加航運壓力等手段，迫使伊朗重回談判軌道，進而恢復霍爾木茲海峽的正常通航。

然而實際推進過程面臨複雜的利益博弈。美方在升級單邊制裁的同時，需要多邊體系的配合，但關稅政策與單邊行動在一定程度上引發了部分盟友的異議。阿什維爾會議期間歐洲代表與美方在部分地緣議題上的分歧，顯示出多邊協調的難度。國際原油價格波動與海峽通行量的下滑表明，地緣緊張局勢正轉變為全球市場的結構性風險溢價，對通脹控制構成持續考驗。

阿什維爾會議的成果形態表明，G20平台在促進全球經濟政策協調的同時，正日益成為各方就經濟增長模式與多邊規則進行深入博弈的場所。美方嘗試通過主席聲明確立針對貿易失衡的多邊政策框架，而中方則強調協商一致原則與全面、客觀評估全球失衡成因的重要性。

中方對涉及核心利益與責任界定的關鍵段落表達異議，體現了其維護多邊決策機制平衡性的立場。多邊框架下的規則構建需要兼顧各方合理關切，單方面推動政策主張難以形成具備法律約束力的全球共識。

貝森特所闡述的宏觀邏輯展現了美方對全球經濟走向的戰略預設，但在具體實施過程中，市場仍需經歷調整期。在生產率紅利全面顯現與通脹壓力放緩之前，全球投資者仍需審慎評估利率環境波動、地緣政治風險以及資產價格重新校準所帶來的影響。