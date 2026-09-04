G20財長會議陷入「19比1」僵局　中方為何「拒不合作」？

外交部發言人在例行記者會上就G20財長和央行行長會議相關問題作出回應

發言人表示，我們注意到，各方在剛剛舉行的G20財長和央行行長會議上對相關問題持不同看法，中方對會議未能發表公報深表遺憾。G20作為國際經濟合作主要平台，應基於協商一致、平等參與的原則，客觀、公正、平衡對全球經濟重要問題開展協調。



這件事的原委，譚主做了進一步瞭解。

9月1日，G20財長和央行行長會議在美國阿什維爾落幕。

這是G20議程中的核心機制性會議，承擔着協調全球宏觀經濟政策的關鍵任務。

但這次會議沒有形成聯合聲明。

隨着會議結束，美方發佈了一份主席聲明，其中一行小字寫道：

美方聲明原文



除中方外，所有出席的G20成員同意案文，中方對第4、10、11、13段提出異議



隨即，美方借這幾行字對外渲染「中方拒不合作」。

在自己的主場把其他成員單獨拎出來「點名」，這樣的做法在國際多邊會議中十分罕見。

美方作為東道主，本職工作應該是彌合分歧、維護氛圍，現在這麼做，豈不是自己打自己的臉，向全世界宣告「我這個會沒辦好」？

2026年9月1日，美國財長貝森特（Scott Bessent）在美國北卡羅來納州阿什維爾（Asheville）舉行的G20財長及央行行長會議上進行演講。（Reuters）

一位接近談判的人士告訴譚主：美方這麼做，就是在破壞今年多邊議程的大局。G20和APEC歷來是全球經濟治理最重要的多邊平台，今年又恰逢美國和中國分別擔任東道主。中美關係正處於關鍵階段，兩國元首為雙邊關係和多邊合作劃定了方向。美方在G20會場裏搞這種小動作，既損害了G20的信譽，也破壞了中美合作的氛圍。

是什麼讓美方氣急敗壞，非要搞這麼一出？

美方聲明第4段原文



面對包括持續不斷的戰爭和衝突在內的多重衝擊，全球經濟依然保持韌性。確保能源、食品、化肥和關鍵礦產等關鍵價值鏈高效順暢運行，對支撐全球增長至關重要。



言外之意



能源、食品、化肥、關鍵礦產這些世界經濟看得見、摸得着的問題，來開會的人有一個算一個，都得出力管好。至於誰把能源市場攪亂了、誰給晶片設了牆，別問。



中方提出的第一個關切，關注的是案文對全球經濟形勢的描述是否客觀、全面。

當前世界經濟最突出的挑戰之一，是關稅以及頻頻加碼的限制性措施，導致多邊貿易體系遭到破壞。

這不只是中方的判斷。譚主瞭解到，這次會議期間，美國的盟友都在當着它的面指出，美國推動的關稅正在傷害各方。這也是中方理解今年全球經濟形勢最重要的背景。

IMF進一步指出，2026年，全球整體通脹率預計從去年的4.1%升至4.7%，主要原因之一是地緣衝突。這背後的罪魁禍首是誰，大家心裏都清楚。

美國卻堂而皇之地把能源、化肥等議題擺到主桌，就好比縱火者站在火災現場賣救火物資——不僅絕口不提火是誰放的，還要借着火情再賺一筆。

本次會議中，中方代表呼籲維護自由貿易、促進普惠包容的經濟全球化，這些基於世界經濟宏觀形勢提出的合理訴求，卻在案文中被完全遮罩。

尤其值得追問的是：衝擊全球價值鏈的高科技產品出口限制，案文為何隻字不提？

9月1日，中國財政部副部長廖岷和中國人民銀行行長潘功勝出席了在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行的二十國集團（G20）財長和央行行長全體會議。(Reuters)

還有許多國家呼籲改革全球金融架構、推動發展和增長議程、加強宏觀政策協調、維護自由貿易和WTO作用、消除保護主義等，這些真正關乎全球增長與發展的議題，一條都沒有寫進去。

如果一份多邊檔只談下游的現象，不談上游的根源，它最終能產生的效果恐怕十分有限。

中方堅持案文應客觀、全面、平衡地描述世界經濟形勢，把真正的挑戰寫進去，這對各方都有指向性意義。

美方聲明第10段原文



我們認識到，過度且持續的失衡會帶來風險......我們一致認為，各國應採取措施消除加劇失衡的「非市場政策和做法」。特別是，存在長期且過度的對外順差的國家應消除限制國內消費和導致過度依賴出口增長的扭曲因素。



言外之意



世界失衡了，都怪「某人」東西賣得太多。買賣是不是雙方自願的，賣的東西是不是比別人的更好，這我可不管。責任，怎麼都得你擔着。



中方提出的第二個關切，關注的是美方是否在利用多邊機制「夾帶私貨」。

這段話字面上沒點中國，但句句沖着中國來。「非市場政策和做法」、「過度依賴出口」——就是美方最近反復炒作的「產能過剩」、「中國衝擊2.0」、「中國擠壓論」的翻版。

今年，G20框架下專門設立了全球失衡研究小組，由韓國和澳洲聯合主持。小組討論中，各方普遍認同失衡成因結構複雜，說到了國際分工、人口結構、金融因素、美元主導、資本帳戶、金融帳戶等多個變數。

如果真要論「失衡」，美國是不是應該先回應下，美國跨國企業在全球賺得盆滿缽滿，利潤卻大部分回流美國本土，這種失衡該怎麼算？

9月1日，中國科學技術部長陰和俊在美國出席G20創新部長級會議，與其他代表一同參加會議。(Reuters)

中方一直積極參與相關討論，主張全面看待所謂「失衡」問題。然而，美國卻想將這些專業討論全部略去，只留下一個未形成共識的歸因，給中國貼上「非市場」的標籤。

美方聲明第11段原文



我們要求IMF和OECD繼續完善對失衡狀況進行穩健分析所需的資料，尤其要加強對「非市場政策和做法」的資料涵蓋，並依據各自職責和專長，酌情改進其資料來源。



言外之意



「非市場政策和做法」這個詞，要進一步做大，讓IMF、OECD一起去給「非市場」找證據。



到了第11段，美國的真實意圖就藏不住了。

談判相關人士進一步和譚主分享了一個細節：G20從未討論過「非市場政策和做法」這一表述的定義，它指什麼、包含什麼，各方從未形成共識。更不要說，所謂「非市場政策和做法」，其實來自於2018年美對華「301調查」，是美國單邊主義的充分體現。

國際組織被要求為一個連定義都沒有的標籤去「完善資料」，這不是研究，明擺著就是找茬（意即故意挑毛病）。

在此基礎上，美國這套操作的真正目的，是「收割」兩次。

第一次，用關稅和出口管制直接打擊別國產業；第二次，再把「非市場」、「失衡」這些標籤寫進多邊檔，給別國扣上「破壞者」的帽子，為下一步繼續加徵關稅、升級管制提供所謂「依據」。

2026年7月17日，美國華盛頓特區，美國國會大廈前的美國國旗，在由加拿大山火所產生的煙霧中隨風飄揚。（Reuters）

所以中方要堅決說「不」：把國際組織拉來當工具的行為，中國不會接受。

美方聲明第13段原文



我們還歡迎IMF和世界銀行三支柱方法在實施中取得的進展......鼓勵相關利益攸關方（包括官方雙邊債權人）作出適當貢獻。



言外之意



就一句話：官方債權人，你們多出點。



中方提出的第三個關切，關注的是發展中國家的利益是否被充分代表、表達。

發展中國家的債務問題，就是典型。

一個基本事實是：官方雙邊債權人僅佔發展中國家債務的約15%。私營部門和多邊機構才是發展中國家最大的債權人。

美方在案文中專門點出「官方雙邊債權人」應作出「適當貢獻」，對日益減少的發達國家發展援助卻隻字不提，這本身就說明，美方不是要解決問題，而是要把壓力集中到其他國家身上。

多年來，中國與發展中國家在相互尊重的基礎上開展融資合作，支持它們的基礎設施建設，並幫助改善民生。

2026年5月14日，中國北京，美國總統特朗普（Donald Trump）抵達人民大會堂前，中國人民解放軍士兵舉起美國國旗和中國國旗，參加歡迎儀式。，中國人民解放軍士兵舉起美國國旗與中國國旗，參加歡迎儀式。（Reuters）

債務國遇到困難時，中國也願意通過雙邊管道，與對方商量着辦，該延期的延期，該重組的重組，同時幫助它們培育發展能力。

在這個基礎上，中方關注的，是國際社會應共同幫助發展中國家渡過難關。

四個段落看下來，美方的套路很清楚：把自己的責任摘乾淨，把鍋甩給中國，再企圖通過多邊檔給中國「定責」。

與之相對應，中方這次說「不」，反對的就不只是幾個技術問題，更是釐清幾條原則：

不能先下結論再找證據，用單一指標給其他國家定責；

不能把多邊平台變成單邊施壓的工具；

不能把發展議題異化成針對特定國家的歸責。

財長和央行行長會議只是今年G20議程的一部分。今年，美國辦G20，中國辦APEC，兩個平台本應形成合力，共同回應全球經濟的真問題。

但如果一個平台走偏了，那它傷害的將不只是某一個成員，更是多邊機制本身的可信度。

中方的做法，是為了守住多邊規則的基本底線。中國這一票，從來都屬於發展中國家，也從來都為那些被欺負、不敢發聲的成員說話。接下來的議程還長，原則性問題越早釐清，後面的路才越不會走偏。