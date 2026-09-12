美國加息概率升至90%　抗通脹只是藉口

美國公布8月CPI。數據顯示，美國8月CPI同比增長3.4%，預估為3.4%，前值為3.4%；環比增長0.4%，預期為0.4%。美國8月季調後核心CPI月率錄得0.3%，為今年5月以來新高，高於市場預期的0.2%，前值為0.2%。最關鍵的一份數據，終於交卷，基本符合預期，但也直接導致美國聯儲局下周加息概率飆升至90%。市場預期到年底前將加息兩次。



但細看之下，通脹率雖然達到3.4%，遠高於美聯儲2%的目標，但也沒有一個持續上漲的趨勢，連續三個月橫盤了。而核心通脹率，最主要的就是服務業通脹，是連續三個月下降。而美聯儲加息，更多只能影響核心通脹率，對於能源價格的影響不會太大，更多還是看地緣局勢。所以，假設下週聯儲真如市場預期加息了，那麼抗通脹大概率就只是一個藉口。不像2022年那次是通脹確實太高，迫使美聯儲不得不激進加息。

2026年7月29日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

美聯儲背後的美國銀行金融資本、猶太資本，可能是有其他一些目的。一種可能是中期選舉臨近，繼續打擊特朗普的支持率。另外一種可能，就是以收割為目標。

全球債市最值得關注的，就是美國10年期國債收益率已經逼近5%大關。按照當前美債的趨勢來看，10年期美債收益率漲破5%，感覺只是時間問題。本質上，10年期美債收益率代表的是市場終端利率，10年期美債收益率上漲，就是變相加息。

今年2月28日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）對伊朗發動戰爭前，10年期美債收益率還只有4%，但由於特朗普發動戰爭，還沒打贏，到現在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）還處於梗阻狀態，讓國際油價持續高企，這才使得10年期美債收益率一路走高，從4%，漲到現在接近5%，其實等於說過去半年，美國債券市場的實際終端利率已經漲了100基點了，相當於加息4次25基點。目前看，伊朗停戰仍然是遙遙無期，胡塞武裝（Houthis）這邊跟沙特的衝突，還在持續升溫。

2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席在德州達拉斯舉行的共和黨全國中期選舉大會。（Reuters）

9月10日，特朗普是在被問及即便此舉會影響美國中期選舉，他是否仍會對伊朗採取軍事行動時，特朗普表示，他「不後悔」發動伊朗戰爭。特朗普稱：「如果重新選擇，我還會做出完全一樣的決定」。

現在面臨中期選舉，特朗普支持率下降的情況下，特朗普肯定是只能繼續嘴硬，他說不後悔，還能忽悠一些死忠MAGA，他要是說後悔了，那就是人設崩塌了。特朗普稱：「可要是我們按兵不動，伊朗突然擁有了核武器呢？他們一定會動用的。他還稱，一旦擁有核武器，伊朗將會「徹底摧毀」以色列和中東，進而攻擊美國本土城市。」

2026年8月31日，伊朗德黑蘭一棟建築物上畫有美國總統特朗普（Donald Trump）的肖像。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

特朗普現在也只能這樣給自己找補。不過對於特朗普來說，最糟糕的是，伊朗這邊的事情還沒有擺平，胡塞武裝和沙特的衝突又開始升級了。現在特朗普是一個頭兩個大。