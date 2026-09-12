美國中期選舉在即　共和黨首舉行造勢大會　特朗普能否力挽狂瀾？

近期，特朗普（Donald Trump，又譯川普）執政支持率一路走低，其迫切希望通過首次中期選舉大會「力挽狂瀾」、保住本黨國會控制權。但特朗普在經濟、移民、外交等領域政策漸失民心，大會對該黨選情提振作用有限。



2026年9月9-10日，共和黨在德克薩斯州達拉斯舉行該黨史上首次中期選舉大會，特朗普內閣成員、共和黨國會領袖、約1萬名觀眾出席大會。

美國總統特朗普與副總統萬斯（JD Vance）皆在兩晚黃金時段發表演講。特朗普在演講中羅列促就業、減稅等政績，痛批民主黨在移民、治安、投票權、性少數等領域政策，猛烈攻擊民主黨左翼勢力，為伊朗戰爭辯護，並承諾在共和黨勝選後向每個成年人發放5000美元「紅利」。其他演講者包括司法部長布蘭奇（Todd Blanche）、衛生部長小甘迺迪（Robert F Kennedy Jr.）、眾議長約翰遜（Mike Johnson）、德克薩斯州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）等百餘人。賓夕法尼亞州民主黨聯邦參議員費特曼（John Fetterman）以視像方式「意外」現身，自稱「務實的民主黨人」，抵制社會主義、極端主義和反美生活方式。

2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在德州達拉斯舉行的共和黨全國中期選舉大會上發表演講。（Reuters）

中選大會帶有強烈的特朗普個人色彩。會議第一晚，特朗普發表長達1小時40分鐘的主旨演講，成為唯一主角。他直言不諱，以「假裝我在選票上」鼓動選民參加投票。特朗普不僅佔據着「舞台中心」，也操控着「幕後」。他憑藉雄厚資金對共和黨競選活動實施控制，標榜自己「掌控」着超級政治行動委員會MAGA Inc.的數億美元資金。該機構最近首次為共和黨投資助選，在得州斥資 1000 萬美元購買廣告。另一個超級政治行動委員會No Going Back PAC Inc.則為共和黨參眾兩院選舉投入6800萬美元。

儘管特朗普極力施展個人「魅力」與對本黨操控力，但少數共和黨候選人選擇避免和特朗普深度捆綁，數十名搖擺州（選區）選情膠着的共和黨候選人為擺脫「特朗普負擔」，選擇不出席大會，集中精力於基層競選活動。一些候選人甚至將與特朗普有關的標題或表述從競選網站上刪除。

2026年9月10日，美國德州達拉斯（Dallas），副總統萬斯（JD Vance）出席共和黨全國中期選舉大會時發表演說。（Reuters）

民主黨對中選大會「嗤之以鼻」，眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）稱，比起採取措施降低成本，MAGA極端分子正與達拉斯的超級富豪捐贈者們沆瀣一氣。伊利諾伊州長普里茨克（J.B. Pritzker）稱大會「古怪」，無法掩蓋共和黨「不配贏得選票」的事實。德克薩斯州民主黨主席斯卡德（Kendall Scudder）批評特朗普的「涓滴經濟學」（Trickle-down economics，又譯下滲經濟學）從民眾口袋裏掏錢，轉給富人。加州民主黨眾議員加西亞（Robert Garcia）強調民主黨優先關注民生議題，而總統熱衷於發帖、搞派對。得州民主黨參議員候選人塔拉里科（James Talarico）稱，億萬富翁和傀儡政客正在為腐敗的關稅、有利於富人的減稅以及一場永無止境的新戰爭歡呼，而這一切都在推高成本。此外，數名眾議院民主黨人前往達拉斯，宣講對特朗普以及愛潑斯坦案的調查。

圖為眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）。 （Reuters）

儘管特朗普操辦共和黨歷史上首次中選大會，但提振共和黨選情的實際作用有限。

從選民方面看，一是中間選民可能不為所動。大會一定程度上激發了共和黨基礎選民、尤其是特朗普「鐵粉」的熱情。許多與會者聲稱參會的最大動力在於「見見總統」。維珍尼亞大學政治中心主任薩巴托（Larry J. Sabato）認為，這可能會提高「讓美國再次偉大」運動的投票率。但爭取中間選民尚有難度。當前距決選投票日不足兩個月，選民的政治態度和黨派傾向已相對固定，除非出現「十月驚奇」式突發事件，難以在短期內發生轉變。況且從技術層面看，一些州已啟動郵寄投票，新一輪拉票攻勢似乎為時已晚。二是民主黨選民投票熱情較高。初選階段，民主黨選民投票率顯著提高。在密歇根、德克薩斯等州初選中，民主黨投票率創新高。

民調顯示特朗普的支持度跌至上任以來新低，或影響共和黨在中期選舉表現。（Reuters）

民調顯示路透社/益普索近日民調顯示，特朗普的支持率已跌至33%，創下其執政新低。相比之下，民主黨人似乎對中選更有熱情，46%的民主黨人表示「非常熱衷」參加投票，而共和黨人中只有31%的人持相同觀點。加之近幾個月來民主黨在籌款方面表現不俗。在北卡羅來納、佐治亞、德克薩斯、俄亥俄等參議院選舉關鍵州，民主黨候選人籌款額超過共和黨，一定程度上提振了該黨選情。

結構性因素增加共和黨勝算難度。共和黨寄望通過重劃選區、改變投票規則來爭取優勢地位。其雖在十年中期選區重劃鬥爭中佔上風，但最終能否贏得每一個本黨優勢選區，仍存變數。鑑於特朗普移民政策「矯枉過正」，德克薩斯、佛羅里達的拉美裔選民對共和黨的支持率可能出現下滑。密蘇里州共和黨人繪製的新選區地圖引發爭議，近日訴諸聯邦最高法院。法院裁決未經全州公投不採用新地圖，導致該州決選和初選的選區地圖不一致。

共和黨內部早已醞釀的辯論，若11月3日的投票結果不如人意，誰將接替特朗普，以及被特朗普重塑的共和黨將走向何方。(Reuters)

郵寄投票之爭也愈演愈烈。特朗普限制郵寄投票的政策遭美國聯邦地區法院抵制，現已訴諸聯邦最高法院。何時作出裁決、裁決結果如何將大大增加計票結果的不確定性，引發新一輪爭議。

本文轉載自微信公眾號《中國現代國際關係研究院》，作者為美國研究所研究員張帆

