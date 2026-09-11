歐洲第二次加息了　聯儲局加息嗎？｜點經

歐洲央行宣布加息25基點。這是歐洲央行今年第二次加息。上一次加息是今年6月11日。



歐洲央行2022年之前，也是多年維持0利率。然後2022年由於歐美大通脹，歐洲央行在2022年7月也跟隨美國聯儲局激進加息，一直加到2023年9月的4.5%利率。然後2024年6月開始降息，一路降到2025年6月的2.15%。隨後，歐洲央行維持大半年利率不變，一直到今年6月11日，加息25基點到2.4%，這次又加息25基點到2.65%利率。2022年，歐洲央行晚於美國加息。而今年，歐洲央行早於美國加息。



歐洲央行明面上加息的原因，就是因為通脹上升。原本今年1月，歐洲的通脹率已降低到1.7%，但隨着2月28日，美國對伊朗發動戰爭後，導致國際能源價格暴漲，就直接推高了歐洲通脹數據，歐洲8月通脹率已經漲到3.3%，創年內新高。

這輪歐美通脹主要驅動是油價。加息雖然不能降低油價，但加息可以降低民眾對於通脹上升的預期。歐美加息，雖然不能讓油價下降，但可以降低民眾對於服務業通脹加速上升的預期，從而起到抗通脹的效果。但這屬於歐美理想情況下，才能達到的抗通脹效果。如果出現一些黑天鵝事件，例如歐美長債價格崩跌走勢不能止住，長債殖利率繼續持續上漲，那麼很難說歐美可以靠加息控制住通脹，或者說只靠目前這點加息幅度就想徹底控制住通脹是比較困難的。

2025年3月6日，德國法蘭克福，歐洲央行（ECB ）總部大樓。（Reuters）

上世紀70年代的美國大通脹，一開始聯儲局加息幅度也比較小，導致通脹在長達10年的周期裹，一直反反覆復的上升。最後聯儲局在1980年一口氣加息到20%利率，才打斷了通脹的脊梁。這還是建立在當時美債規模並不大，美國政府財政狀況還比較好，且稅率非常高的情況下，才能靠加息控制住通脹。

想要靠加息控制通脹，前提也是債務良好。那些債務不好的新興市場國家，像是阿根廷、土耳其、埃及，再怎麼加息也沒能控制住通脹。阿根廷目前利率是29%，通脹率33.8%；土耳其利率37%，通脹率31.5%；埃及利率19%，通脹率14.5%⋯⋯這些國家利率都超級高，但通脹仍然很高。

可見，光靠加息想要控制住通脹，是不行的。但沒去要對抗通脹，不加息又不行。加息不一定能控制住通脹，但不加息是肯定控制不住通脹。土耳其的埃爾多安在2021年一度搞出降息抗通脹的魔法經濟學，一度把利率從19%，降低到8.5%；然而2023年，埃爾多安就認輸了，結束降息，並且改成更激進的加息，一口氣把利率從8.5%，提高到50%。

2026年3月9日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在安卡拉內閣會議後發表演說。（Reuters）

一旦民眾和市場形成對於通脹長期上升的堅固預期，這種預期產生的通脹黏度，在信用貨幣時代會被大大強化，會導致通脹問題變得根深蒂固，這是歐美當前最擔心的問題。所以歐洲央行要加息。

歐洲央行加息後沒多久後，美國公佈了8月PPI數據是年增5.4%，高於市場預期的5.3%。於是，市場馬上提高了聯準會9月17日加息的預期。芝商所的觀察工具顯示，聯邦儲備銀行9月加息的機率已上升到69.8%。當然，美國聯儲局是否加息，美國8月通脹數據才是關鍵。

目前，美國10年期國債收益率已經飆到4.92%，開始接近5%大關了；美國30年期國債收益率則直接躥升到5.35%，創下年內新高，長債價格繼續創新低。市場都在等待美國通脹數據揭曉。