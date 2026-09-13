特朗普稱希望愛爾蘭統一　繼福克蘭問題後再狠捅英國

美國又狠狠捅了英國一刀。



英國最敏感的問題是甚麼？

北愛爾蘭問題，至少是其中之一。

英國歷史上曾長期殖民統治愛爾蘭，英國也被認為是當年愛爾蘭大饑荒的罪魁禍首。一戰後，愛爾蘭南部獨立，成立了現在的愛爾蘭共和國，但北愛爾蘭目前還屬於英國。

歷史像一條暗河，表面平靜，底下卻埋着幾代人的血與火。

圍繞着北愛的歸屬，上世紀曾發生過數十年的暴力衝突，恐怖襲擊接連不斷，無數民眾人頭落地。最後，在美國調解下，各方達成停火協議。

所以，在這個敏感問題上，美國的態度一直很謹慎，很小心，能不表態堅決不表態，能打太極堅決打太極。

圖為2026年9月12日，特朗普在都柏林美國駐愛爾蘭大使官邸發言，稱希望見到愛爾蘭統一。（Reuters）

但特朗普（Donald Trump，又譯川普）是例外。

9月12日訪問愛爾蘭期間，被記者問到愛爾蘭統一問題時，特朗普當即回答：「我不想造成任何問題，但我會告訴你，我非常希望看到愛爾蘭實現統一。」

特朗普接着補充說：「我認為這將是一件非常棒的事情……我是這樣看的，這最終會發生，不如現在就實現。」

可能意識到有點說突兀了，特朗普也找補了一句，英國「顯然也會有自己的看法」。但隨後，他又說，「但我覺得那會是一件偉大的好事。我是說，它怎麼可能不好？」

甚麼意思？

1，我希望看到愛爾蘭統一。

2，最終都會發生，那還不現在就統一。

3，英國顯然有不同意見，但這有甚麼不好？



但英國聽得目瞪口呆。

別忘了，英國被認為是美國最親密的盟友，是有特殊關係的夥伴，美國總統在英國敏感問題上這樣說，不是在背後捅刀子又是甚麼？

英國政府很生氣，盟友你不能這麼幹。

英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）辦公室當即回應說，英國政府在愛爾蘭統一問題上的立場「沒有改變」。

甚麼意思？

貝安德此前曾表態，他目前「不知道存在支持再次舉行公投的多數民意」，在這一情況發生改變之前，「不會舉行公投」。

因為按照當年停火協議，如果有跡象表明，大多數北愛民眾可能會投票支持統一，可以舉行統一公投。

圖為愛爾蘭與北愛爾蘭的邊界，路牌寫有行車時速的單位由公里變成英里。（REUTERS）

但最新民調顯示，因為北愛居民和愛爾蘭共和國不一樣，這裏有大量的新教徒（愛爾蘭是天主教徒），因此只有35%的北愛爾蘭居民支持統一。

北愛最大的親英政黨之一、民主統一黨（DUP）領袖羅賓遜（Gavin Robinson），則痛批特朗普說，北愛的憲政未來應該由當地民眾決定，而不是由倫敦、都柏林或華盛頓方面的言論決定。

英國政黨，更群起而攻之。

英國改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）當即表態：「北愛是英國自豪且不可分割的一部分，北愛既不想要公投，也不想要統一，我不同意特朗普的觀點。」

英國保守黨領袖栢丹娜（Kemi Badenoch，又譯巴德諾克）也批評，特朗普介入這一敏感問題，無助於解決爭端。

總結一下，英國人很頭疼很生氣：特朗普啊特朗普，你這是在故意挑事，是在噁心英國。在噁心英國方面，

不得不說，特朗普確實有一套。

英國另一個敏感問題，與阿根廷的馬島（福克蘭群島）之爭，美國最近也不忘摻和一下。

當年福克蘭戰爭，美國表面保持中立，實際給英國提供各種情報和武器支持，明顯偏向英國。

誰叫美國和英國是特殊關係呢？

2026年7月15日，美國亞特蘭大，阿根廷球員在勝出與英格蘭的世界盃4強賽事後，舉起涉及福克蘭群島主權爭議的橫幅慶祝（Reuters）

但特朗普近來對英國很生氣，甚至公開放話說，由於英國在伊朗問題上「沒來幫我」，因此無法保證美國會在福克蘭事務上支持英國。‌‌

國家之間，恩情是易碎品，利益才是硬通貨。

英國人鼻子都要氣歪了。

想當年我為你兩肋插刀，美國發動的戰爭，英國幾乎都沖在前面，參加阿富汗戰爭，參加伊拉克戰爭，戰死數百條人命，現在，美國翻臉不認人，甚至在英國核心利益問題上捅刀了。

圖為2026年4月27日，英王查理斯三世與美國總統特朗普在白宮會面時合影。（Reuters）

但這就是特朗普，就是六親不認，就是睚眥必報，英國你不幫我，那我就翻舊賬拆你台。

說起來，你也不得不佩服特朗普。

最近幾天，世界風雲變幻，金磚國家在印度開峰會，胡塞武裝在中東摧枯拉朽，美國總統倒優哉游哉，去了愛爾蘭。

去國事訪問？

不是！

他是去為自家在愛爾蘭的高爾夫球場比賽撐場面，這可是911後的第二天啊。

圖為2026年9月12日，美國總統特朗普在愛爾蘭出席自家高爾夫球會的活動。（Reuters）

但很多愛爾蘭人，其實也不歡迎他。

反正，這兩天的都柏林街頭，都是各種抗議，抗議美國縱容加沙屠殺，抗議美國發動伊朗戰爭，抗議美國制裁國際刑事法院法官……

許多人揮舞着愛爾蘭國旗或巴勒斯坦旗幟，並高喊：「當勞·特朗普，這裏不歡迎你！」以及「愛爾蘭政府，真可恥！」

考慮到特朗普一下飛機，就會去高爾夫球場，可能看不到都柏林街頭的抗議。有心的愛爾蘭人，更是在「空軍一號」經過的路線下方，製作了碩大的字母圖案，比如「F*CK TRUMP」「NO KINGS」（具體甚麼意思，我就不翻譯了）

為甚麼會這樣？因為愛爾蘭，是歐洲反對加沙屠殺最激烈國家。當年的民族苦難，尤其是英國人導致的大饑荒，讓愛爾蘭人更強烈反對以色列對加沙的佔領，譴責在那裏發生的屠殺，支持國際刑事法院的審判……

圖為2026年9月12日，愛爾蘭都柏林有大批民眾上街示威，抗議特朗普到訪。（Reuters）

權力會讓人健忘，但被傷害的人不會。

忘了說一句，現在的愛爾蘭女總統康諾利（Catherine Connolly），當年也走上街頭，帶頭抗議特朗普訪問愛爾蘭。

此一時彼一時，當年的抗議領袖，現在是愛爾蘭總統了。

圖為2026年9月12日，特朗普抵達都柏林，與愛爾蘭總統康諾利（Catherine Connolly）會面。（Reuters）

她和特朗普12日也見了面，據說還向特朗普贈送了一本北愛詩人米高·朗利的詩集。朗利於2025年去世，曾在北愛爾蘭衝突期間創作《停火》（Ceasefire）一詩。

高明的外交藝術，往往藏在無聲的器物與文字之間——挑一首《停火》相贈，話在詩裏，意在不言中。

康諾利在會後一份聲明中表示，她向特朗普傳達了「愛爾蘭人民的強烈立場，即絕不能接受戰爭和種族滅絕被正常化」。

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，為美國兩肋插刀，先被美國插上兩刀。

英國估計正深刻反思中。

國際政治從不相信眼淚，更不相信「特殊關係」的舊船票。

當年英國總是為美國鞍前馬後，但特朗普已經連續在福克蘭歸屬和愛爾蘭統一問題上，觸碰了英國最敏感的部位。

這就完了嗎？

2026年9月4日，阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），可以看到一塊刻有在1982年福克蘭群島戰爭中陣亡阿根廷士兵姓名的牌匾。（Reuters）

英國人估計都不敢這樣認為。有特殊關係的英國都這樣待遇，其他美國盟友，還敢那麼自信嗎？

所謂盟友，有時不過是美國菜單上的一道菜：需要時端上來，不需要時掀桌子。

第二，治國可以忙裏偷閒，打球必須雷打不動。

他是真愛高爾夫啊。

這邊廂，別國領導人忙着開峰會、縱橫捭闔謀大事；那邊廂，他優哉游哉跑到愛爾蘭過周末，為自家球場撐場面——還是911後的第二天。

別人要避嫌的，他毫不在意；別人不敢做的，他做得理直氣壯。

圖為2026年9月12日，特朗普乘坐空軍一號專機抵達愛爾蘭香農機場。（Reuters）

但球場的草地修剪得再整齊，也蓋不住世界秩序裏的雜草叢生。

美國的輿論監督呢？還敢監督特朗普？當心特朗普罵你們都是假媒體！

第三，《停火》詩集，美國總統真會看？

100%吧，不看！

能高高興興打高爾夫，幹嘛愁眉苦臉看詩歌。

更何況，誰不知道你愛爾蘭總統的那點小心思。要知道，特朗普和康諾利沒少言辭衝突，一次，他更宣稱愛爾蘭總統是一個男性。

不知道他確實不知道，還是故意在嘲諷。

戰火還在熊熊燃燒，開戰容易停戰難，讓美國停火短期內更不大可能。

英國人可能更七上八下，被連捅兩刀後，美國接下來又要在哪兒煽風點火，到時候，英國衝還是不衝呢！

本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》，原文標題《美國連捅英國兩刀，一刀比一刀狠》

