出訪都柏林　特朗普：樂見愛爾蘭統一

美國總統特朗普（Donald Trump）訪問愛爾蘭，他9月12日在到達當地首都都柏林時表示，樂見愛爾蘭統一。



特朗普展開為期2天的訪問行程，他12日在與愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）一起舉行的記者會上稱「我不想造成問題，但我想告訴大家，我樂見（愛爾蘭）統一...... 我認為如果能實現統一，那將是一項了不起的成就。你知道嗎？在我看來，這終將發生，既然如此，現在就實現也未嘗不可」。

他又指北愛爾蘭（Northern Ireland）與愛爾蘭實現統一將是極好的事，「當然，英國方面肯定會有所表態。但我認為這將是一件好事。畢竟，這怎麼會是壞事呢？」

2026年9月11日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在五角大樓出席紀念911事件25周年的紀念儀式。（Reuters）

愛爾蘭島1921年5月實現正式分治，分裂成南部的獨立國家與北部的北愛爾蘭，北愛爾蘭留在英國。

《衛報》指，特朗普這一表態隨即招致英國政府的反駁，英國唐寧街政府發言人12日稱，首相看法未變，即目前尚未具備啟動統一公投所需的必要支持。

特朗普近來與英關係轉冷，他早前在9月3日公開的訪問中，暗示美國或不會在福克蘭群島（Falkland Islands，阿根廷稱馬爾維納斯群島）主權爭端中援助英國，又批評對方此前未助美方重新開通因伊朗戰爭而遭實際封鎖的霍爾木茲海峽。