習近平與莫迪會晤｜決定權在中國　選擇權在印度

當地時間9月12日下午，習近平在印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤期間會見印度總理莫迪（Narendra Modi ）。這是兩國領導人繼喀山、天津之後的連續第三次面對面溝通，也是中方時隔七年再次踏上印度土地。此前，外媒在報道這次金磚峰會時，有一個統一的敘事：中印不可能坐下來談。習近平與莫迪的會晤，直接打破了那些唱衰敘事。



習近平直接確認兩次會晤引領中印關係從「再出發」實現「再提升」。習近平對推動中印關係行穩致遠談了4點看法。第一，以客觀理性的戰略認知校準方向。第二，以合作共贏理念相互成就。第三，以互尊互諒的政治智慧排除干擾。第四，以開放包容的多邊協作兼濟天下。而莫迪的回應也非常清晰：印方始終從戰略高度和長遠角度看待印中關係，願同中國做夥伴而不是對手，將彼此發展視為機遇而非挑戰。印方堅持獨立自主的外交政策，發展對華關係不受第三方影響。印方在台灣、涉藏問題上的政策和立場沒有改變，不允許任何勢力在印度從事反華活動。

金磚國家領導人第十八次會晤2026年9月12日在印度新德里舉行，中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）一同植樹，象徵金磚國家團結合作。（Reuters）

這次習近平與莫蒂的會晤，首先是印度的對華政策確實進行了調整，內容還不少，儘管這些調整還顯得很擰巴，但向善的趨勢是中方樂於見到的。另一方面，是直接打破外媒此前的統一敘事。如果印度改變了對華的態度，那麼「龍象之爭」的敘事就說不下去了，他們不希望印度變成中國的「夥伴」，所以竭力唱衰。中國就正在破這個設定，有節奏的控制。

一方面可以看到，中方對印度 「威」是制度化的。8月13日，中方公佈了對原產於印度進口單模光纖繼續徵收反傾銷稅的期終覆審裁定，實施期限再延五年。這項措施從2014年開始，2020年延期過一次，今年是第二次。這次反傾銷稅延期，和印度方面的做法形成了鮮明對比。印度駁回對華反傾銷調查建議的比例，從上一財年的6.1%驟升至41.5%。駁回率的大幅波動說明印度在對華貿易政策上缺乏穩定的制度框架，是根據政治需要做臨時調整。而中方的措施有明確的覆審周期、法律依據，程序完整，結果可預期。

2026年7月22日，身在馬尼拉的中共中央政治局委員、外交部長王毅，與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。（中國外交部圖片）

另外，8月25日，中印邊界問題特別代表第25次會晤。新華社通稿給出的結論是「達成八項共識」，偏程序化、偏原則性。而去年那句關於「條件成熟地段推進局部劃界」的表述，消失了，這個字面上的收縮，說明中方不打算再順着印方的節奏走了，想談就按整體框架談，想切香腸一段一段佔便宜，此路不通。中方這些措施，就是明確告知印度：如果印度的做法不符合中方利益，中方該怎麼做就怎麼做，公事公辦，不會為了照顧印度而法外開恩。

回頭看，過去幾年，中方對印度釋放善意的方式偏向被動：你願意談，我就談；你願意恢復什麼，我就配合。但從2026年的動作來看，這節奏變了。在邊界談判中收回「分段劃界」的彈性空間，是在核心議題上劃定邊界；在經貿領域給予實際便利的同時果斷延長反傾銷，是在告訴新德里「合作有回報，但也要守規矩」。這才是中方給印度的完整信號：中方願意改善關係，但改善的方式和節奏由中方來定。

金磚國家領導人第十八次會晤2026年9月12日在印度新德里舉行，中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）一同植樹，象徵金磚國家團結合作。（Reuters）

印度方面的處境其實很微妙，對華政策帶有明顯的「機會主義」色彩，其改善對華關係猶豫不決，部分由於它視美國對華政策風向而定，尤其是印度人民黨的精英始終難以擺脫對美國的戰略依附心理。

莫迪玩的是一套升級版的不結盟：對華修好，是為了給金磚主場外交清障，也是為了給美國那邊壓價增加籌碼；維護對俄關係，是保住俄制裝備不斷供；深化對美合作，圖的是半導體和資本市場。這種「誰的飯都吃、誰的桌子都不坐死」的策略，在短期內可以最大化印度的議價空間，但有一個致命缺陷：當所有大國都在要求選邊的時候，「不選邊」本身就是一種選擇，而且是最不受歡迎的那種。

金磚峰會前夕：2026年9月11日，普京與莫迪在印度新德里出席Innoprom. India工業展覽會（Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS）

中方顯然看透了這一點，所以「恩威並施」的核心不是要逼印度選邊，而是要讓印度明白：在中方設定的框架內互動，印度能拿到實際利益；試圖在大國之間兩頭套利、在核心利益上切香腸，中方的回應會是明確而克制的收緊。

中方的態度已經傳達了，接下來就要看印度自己怎麼選了，其國內是否形成一套穩定的對華政策共識，還是仍然停留在機會主義的搖擺狀態，將決定事態的下一步演變趨勢。

中國國家主席習近平8月31日在天津與來華參加上合峰會的印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤。（Reuters）

在今年2月的中印戰略對話中，雙方確認了「合作夥伴而不是競爭對手」的戰略認知，8月的邊界特別代表會晤達成了8點成果共識，如今再一次雙邊會晤是連續第三年面對面溝通。這些機制層面的進展是真實的，但不能替代政治意願。如果印度的對華政策始終無法擺脫「機會主義」，那麼印度最終只會感受到中方的威壓。

印度這個國家，有大國的雄心卻沒有成為大國的經驗，從當年殖民者那裏也只學到了一些皮毛。中國這些做法，莫迪得好好學學。不過莫迪應該慶幸，面對的是中國，接下來的路，選擇權還在自己手裏。